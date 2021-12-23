Pulp Mill Holding инвестирует 1,5 млрд. рублей в расширение завода по производству эко-упаковки

Бумажные пакеты – это актуальный тренд рынка Фото: EAST NEWS

В Московской области появится новый завод по производству экологичной бумажной упаковки. «Архбум-Упак» (входит в австрийскую Группу компаний Pulp Mill Holding GmbH) собирается расширить выпуск бумажных пакетов и открыть в Коломне современный производственный комплекс площадью около 8 тысяч квадратных метров. Компания получила разрешение от Министерства жилищной политики Подмосковья на реконструкцию расположенных в городе производственных объектов. Объем инвестиций на первом этапе строительства составит 1,5 миллиарда рублей.

«Архбум-Упак» является крупным производителем бумажных крафт-пакетов, его продукцию покупают многие отечественные и зарубежные компании, в том числе McDonald’s, KFC, Adidas, «Снежная Королева», «Лента», «ВкусВилл», «Мираторг». Пакеты поставляются в Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа России, а также за рубеж - в Германию, Армению, Белоруссию и Азербайджан. После расширения производства предприятие планирует выйти на новые отечественные и зарубежные рынки.

Сейчас «Архбум-Упак» выпускает около 70 миллионов бумажных пакетов в год. Предприятие делает их по новейшим технологиям на современном оборудовании производства Японии, Италии и Испании. Вся продукция компании сертифицирована.

После переезда на новую площадку и расширения производства выпуск продукции планируется увеличить до 120 миллионов эко-упаковок в год, будет создано 60 новых рабочих мест. Сейчас на предприятии работают 110 человек, осенью 2022 года штат сотрудников увеличится до 170 работников.

Как отметил директор по инвестициям холдинга Владимир Крупчак, бумажные пакеты – это актуальный тренд рынка. Они не наносят вреда окружающей среде, поэтому Pulp Mill Holding принял решение о расширении их производства из-за высокой востребованности продукции.

- У «Архбум-Упак» есть ряд преимуществ, одно из которых - собственное чистоцеллюлозное FSC-сертифицированное сырье производства Архангельского целлюлозно-бумажного комбината - белая и небеленая крафт-бумаги и картон, обладающие отличными физико-механическими свойствами, - комментирует Владимир Крупчак. - Такой ресурсной базы сейчас нет ни у одного российского игрока.

Новое предприятие «Архбум-Упак» будет иметь статус «эко-проекта». Компания намерена использовать на всех циклах производства только сырье из ответственных источников. Все бумажные отходы найдут применение: их будут перерабатывать в качестве вторичного сырья для производства картона и бумаги на предприятиях, входящих в группу Pulp Mill Holding. Тем самым компания создаст замкнутый цикл обращения с отходами.

В компании подчеркнули, что производителям бумажной эко-упаковки необходима поддержка государства, поскольку бумажные пакеты – это безопасная альтернатива засоряющему окружающую среду пластику, а также продукция, выпускаемая по принципу экономики замкнутого цикла. Благодаря уникальным свойствам бумаги и картона целлюлозно-бумажная отрасль имеет большой потенциал в сфере экологичного производства: ее отличает возобновляемость, нетоксичность, легкость в переработке и использование современных технологий.