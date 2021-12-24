Им снизу видно все!

Конкуренция - честное соревнование, которое помогает развиваться целым городам. Фото: Департамент г. Москвы по конкурентной политике.

Вот уже почти месяц на Арбатско-Покровской линии метро курсирует тематический состав с эпичным названием «Сила конкуренции». Про то, что Москва – это город не только больших возможностей, но и высочайшей конкуренции, знают все. Да и как иначе в агломерации, населенной 20 миллионами представителей одного вида, где каждому для физического и душевного удовлетворения нужно примерно то же, что и другим. А ресурсы хотя и велики, но ограничены. Так что, какова бы ни была личная жизненная программа москвича, какие бы объективные потребности и субъективные желания она ни включала, жесткая конкуренция predefined (предустановлена).

ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ, А ЧТО ОСТАНЕТСЯ?

Но это мы сейчас о стихийной конкуренции. А есть еще понятие развитая конкурентная среда, где преобладают положительные факторы, позволяющие конкурентоспособному бизнесу обнаруживать и эффективно использовать возможности для получения прибыли и защищающие права потребителей. Системная работа по созданию такой среды в столице ведется на протяжении последних десяти лет. Отвечает за нее Департамент г. Москвы по конкурентной политике. Собственно, ему и принадлежит идея запуска тематического поезда «Сила конкуренции».

Глава Департамента Иван Щербаков сформулировал ее так: «Мы хотели показать москвичам и гостям столицы положительные изменения, которые происходят в городе благодаря развитию конкурентной среды. Кроме того, наглядно продемонстрировать людям, как конкуренция влияет на качество товаров и услуг, в конкретных цифрах и примерах показать ее преимущества. Конкуренция может и должна быть честным соревнованием, которое помогает развиваться как отдельным людям, так и целым городам. Будем рады, если наш поезд вдохновит кого-то на открытие собственного бизнеса, расширение уже существующего дела, а кто-то просто посмотрит на жизнь столицы другими глазами».

Портал поставщиков объединяет более 240 тыс. предпринимателей и заказчиков из 39 регионов России. Фото: Департамент г. Москвы по конкурентной политике.

Получилось действительно наглядно и доходчиво. Каждый вагон состава посвящен одной из значимых сфер жизни города: бизнесу, промышленности, технологиям, здравоохранению, культуре, досугу… И в каждом на стенах размещены иллюстрированные тексты, рассказывающие о том, как конкуренция влияет на эти сферы, обеспечивая экономическое и социальное развитие Москвы. Тут же информация о городских сервисах и программах. Такая объемная панорама жизни города представлена впервые. И она впечатляет. Это мнение большинства пассажиров тематического поезда «Сила конкуренции».

Анна Митич:

«Я каждый день езжу по Арбатско-Покровской ветке из Строгино, где живу, до станции Бауманская, где находится институт, в котором преподаю историю культурологии. О Москве знаю многое. Это и мой родной город, и сфера профессиональных интересов. Но, только оказавшись в тематическом вагоне, я осознала, что за последние десять лет у нас произошла революция. Москва стала одним из самых блестящих городов Европы! И это не мое субъективное мнение, а объективная оценка по множеству параметров, исчисляемых в цифрах. Обеспеченность общественным транспортом, озелененность, количество публичных пространств, культурных площадок, возможности самореализации, развития бизнеса – все наглядно представлено. Смотри, что тебе дает город, и думай, что ты можешь дать ему».

Федор Корецкий:

«Такой тематический поезд – очень правильная и перспективная идея для Москвы. У нас удивительный город! Жаль, не все это понимают… Возможно, положительные перемены, которые происходят в столице ежедневно, идут как-то мимо этих людей. И они просто не знают о новых возможностях, которые могли бы вывести их жизнь на качественно иной уровень. Хочется, чтобы люди осознали, как конкуренция приводит к многообразию выбора, повышает качество товаров и услуг. Ведь понятно, что если у конкурента товар лучше – выберут его, так что конкуренция стимулирует развитие. И еще, чем больше в городе точек притяжения, чем лучше развиты технологии, тем привлекательнее он для туристов, а это уже про конкурентность городов».

Тематический поезд будет ходить до июня 2022 года. Фото: Департамент г. Москвы по конкурентной политике.

Дмитрий Ульмасов:

«Я как раз хорошо понимаю, что такое сила конкуренции. Для меня конкурент не враг, а мотиватор. Несколько лет назад приехал в Москву из Воронежа и остался. Организовал небольшое производство. Сейчас расширяю дело. Инфраструктура для реализации продукта есть. Вот Портал поставщиков очень способствует…».

Действительно, говоря о построении конкурентной среды, нельзя не сказать об одном из самых эффективных инструментов - Портале поставщиков. Это простой и удобный в пользовании ресурс для всех участников. Поставщики получают новые заказы, новых партнеров и дополнительные источники дохода. Заказчики – экономию средств. На сегодняшний день Портал поставщиков объединяет более 240 тыс. предпринимателей и заказчиков из 39 регионов России. В этом году он получил международное признание, войдя в отчет G20 о лучших практиках инновационных государственных закупок в умных городах.

ИГРА ПРЕСТОЛЬНОЙ

О том, что идея по запуску тематического поезда «Сила конкуренции» оказалась чрезвычайно удачной говорит и стремительно набирающая популярность интерактивная квиз-игра на знание столицы. В Департаменте г. Москвы по конкурентной политике ее в шутку называют своим конкурентным преимуществом – тематических составов немало, но ни в каком другом нет ничего подобного. Сам по себе формат квиза, иначе говоря – викторины, модная тема, досуговый тренд года. В нее играют в пабах и барах, но вагон метро – тоже подходящее место. В конце концов, это возможность провести время в дороге с большей пользой! Правила просты. Дается без малого 300 вопросов на знание истории и современной жизни столицы. Из разных областей – искусство, архитектура, спорт, городские сервисы…. К каждому вопросу прилагаются варианты ответов.

Переходите по QR-коду и выбираете верный. Вопросы не то чтобы трудные, но и не простые. Самое верное определение – занимательные. Там, где не хватает знаний, помогает логика. С начала месяца в эту игру сыграли уже больше 5 тысяч пассажиров.

Елизавета Овдеенко, магистр клуба "Что? Где? Когда", двукратная обладательница "Хрустальной совы" играла первой, на церемонии запуска поезда. И по ее мнению, квиз получился не только увлекательным, но и полезным. «Понимаешь, как много нужных сервисов и проектов создано в Москве. Если организаторы квиза ставили перед собой задачу показать развитие Москвы, освежить знания о древней и современной истории столицы, то все получилось».

А для некоторых пассажиров игра оказалась не только интеллектуальным аттракционом, но и источником информации.

Екатерина Решетова:

«Я недавно переехала из Нижнего Новгорода. Москву знаю мало. Поэтому игрок из меня получился не очень успешный. Зато узнала, что в Москве есть цифровой сервис, созданный для информирования родителей об их детях. Детей у меня трое, так что для меня это важное знание».

Тематический поезд будет ходить до июня 2022 года. Всего он перевезет около 2 млн человек. И если хотя бы половина из них покинет вагон с более четким представлением о том, в чем сила конкуренции, это уже очень значимый результат.