Облом глобального масштаба: обрушение Ледника Судного Дня может привести к всемирному потопу

Ледник Туэйтся: высунул язык.

Расположенный в Западной Антарктиде широчайший в мире ледник Туэйтса (Thwaites Glacier) – он же Ледник Судного Дня (Doomsday Glacier), он же просто Туэйтс, названный в честь учёного-гляциолога Фредрика Туэйтса, стремительно теряет устойчивость, трескается и грозит отколоться от материка. Об этом на состоявшейся недавно конференции Американского геофизического общества (American Geophysical Union - AGU) объявили ученые нескольких американских университетов, которых объединил международный проект The International Thwaites Glacier Collaboration (ITGC). Они вникают в то, что происходит в опасном районе, давно вызывающим тревогу.

Под руководством профессора геофизики и гляциологии Ирин Пети (Erin Pettit) из Оригонского университета (Oregon State University) участники ITGC исследовали ледник, что называется со всех сторон. В том числе и снизу. И заметили признаки надвигающейся глобальной катастрофы.

Туэйтс и в самом деле огромен – простирается на 120 километров, достигая местами толщины в 1200 метров. Пока его «язык» - восточная часть, высунувшаяся в залив Пайн-Айленд моря Амундсена, опирается на дно. И тем самым тормозит сползание сухопутной части ледника.

Ледник Туейтса почти в два раза больше Латвии, занимает площадь 120 тысяч квадратных километров.

Однако, как выяснилось, шельфовый лед подмывает откуда-то взявшаяся относительно теплая вода, температура которой на 2 градуса выше, чем в близлежащих районах. «Язык» истончается. А со спутников видно, что он трескается вдоль и поперек. Дело идет к тому, что продольные и поперечные трещины соединятся, ледник отломится и разрушится. С 2000 года он лишился тысячи миллиардов тонн льда и стал двигаться в два раза быстрее - скорость сползания возросла до 2 километров в год.

- Ледник разлетится на мелкие куски, как это бывает с треснутым во многих местах стеклом автомобиля, - образно выражаются ученые, предрекая небывалый «облом» в лучшем случае в ближайшие 10, в худшем – через 3 года.

Из космоса видно, что ледник скоро превратится в айсберги.

«Облом» самого Туэйтса поднимет уровень мирового более, чем на 65 сантиметров. Что грозит затоплением многим прибрежным странам. К примеру, Голландии.

Кстати, то, что уровень мирового океана поднимается, замечают не только ученые. Лично могу засвидетельствовать: в Тайланде еще несколько лет назад затопило мой любимый пляж Сурин-бич – это на острове Пхукет.

Хуже другое: геофизики с гляциологами пугают, что Ледник Судного Дня дестабилизирует обширную часть Западной Антарктиды и потянет за собой окрестные ледники.

Тед Скэмбос (Ted Scambos) – координатор проекта ITGC - обещает, что в случае массового «облома», который рано или поздно произойдет в результате глобального потепления, уровень мирового океана поднимется аж на 3 метра.

ВЫШЕ И ВЫШЕ

Когда растают все льды

Отдаленные перспективы тоже тревожны. Средняя температура на Земле продолжит подниматься. Если нынешние темпы потепления сохранятся, то примерно за 5 тысяч лет, а может быть даже и раньше, Земля полностью освободится ото льда – от тех 9 миллионов кубических километров, которые пока покрывают 10 процентов ее поверхности. И такое уже бывало неоднократно. Последний раз совсем недавно - примерно миллион лет назад. По крайней мере Гренландия в то время была зеленым лесистым островом.

И чего ждать от всемирного таяния? А того, что уровень мирового океана поднимется на 70 метров. Не всемирный потоп, конечно, но частичный.

Затопленная Европа. «Допотопные» границы обозначены белой линией, ушедшие под воду местности – голубым цветом. Прощайте, Лондон, Венеция, Голландия и Дания. Мало чего останется и от Латвии, Литвы и Эстонии.

Как будет выглядеть наша залитая водой планета? Это недавно изобразил National Geographic, создав серию после «потопных карт».

Антарктида сейчас с еще не обломившимся Ледником Судного Дня (обозначен красной точкой).