Бойся коллектора, в трубку молчащего: «вышибалам долгов» запретили психологически давить на россиян

Коллекторам запрещено оказывать психологическое давление на граждан: звонить и молчать в трубку, запугивать через соцсети, передавать угрозы через друзей Фото: Shutterstock

Кричащий смешон, а молчащий страшен, - гласит восточная мудрость. Многие коллекторы взяли ее на вооружение. Ведь что может быть страшнее для должника, чем зловещее молчание в трубку? Тут не только долги, но и концы с перепугу отдашь.

Теперь этот подлый прием запретили. Федеральная служба судебных приставов выпустила список рекомендаций к коллекторам и объяснила, какие действия будут считаться нарушением закона. Главные правила такие:

- Коллекторам запрещено оказывать психологическое давление на граждан: звонить и молчать в трубку, запугивать через соцсети, передавать угрозы через друзей и т. д.

- Нельзя вводить должника в заблуждение - например, врать, что на него подают заявление в полицию или что он обязан вернуть деньги к дате, не указанной в договоре.

- Ужесточились правила общения коллекторов с родственниками и знакомыми должников. У коллектора должно быть письменные согласие на такие контакты - как от самого должника, так и от его знакомого. Впрочем, это правило относится только к кредитным договорам, заключенным после 1 июля нынешнего года. К более старым долгам оно не применяется.

Если коллекторы нарушают эти правила и достают вас звонками или угрозами, жалуйтесь на них в службу судебных приставов и прокуратуру.