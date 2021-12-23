Перевал Дятлова: «Обвинять рядом живущих людей не надо»

Манси - рэпер Bizzo написал песню про трагедию на Северном Урале

На днях получили сообщение: «Здравствуйте! Я Анямов Евгений, первый в мире и единственный мансийский рэпер под сценическим псевдонимом. Я написал песню о гибели туристов на Перевале Дятлова!»

Евгений Анямов – племянник нашего давнего знакомого манси Валерия Анямова. Валерий хорошо известен и нашим читателям. Его можно было увидеть в различных ток-шоу, где он защищал народ манси от голословных обвинений в убийстве туристической группы Игоря Дятлова, трагически погибшей в 1959 году в горах Северного Урала. Причины гибели неизвестны до сих пор.

Мы разделяем его позицию. Не было и нет никаких доказательств вины манси в гибели туристов. Есть только разные версии. Но ни одна из них не состоятельна. И в целом, ситуация, когда сначала автор сочиняет версию, а потом подгоняет под нее факты, нам кажется абсурдной.

Песня в стиле рэп, который исполняет Евгений Анямов, тоже об этом. Мы попросили рэпера перевести свою песню с мансийского на русский для наших читателей. Вот что получилось:

В каждом месте, в каждом городе каждый человек знает

О том, что на Перевале Дятлова погибли люди.

Что с ними случилось там - никто не знает.

Может, их напугали там, и поэтому они бегом убежали.

Только Бог знает, почему они стали убегать,

кто их так сильно напугал,

что за незнакомец их преследовал,

кто их тогда вниз погнал, кто их там убил.

Но что бы там ни случилось, я полагаю, что их не убивали.

Ещё хочу сказать, не мог тогда человек их убить там,

зачем так говорить, народ, я не понимаю.

Они убегали оттуда в страхе, разодрали свою палатку,

сами побежали почему-то по разным местам,

их тела нашли далеко от места ночлега.

Если бы кто-то захотел их убить,

то они бы не отгоняли их от места ночлега,

оставили бы тела там, где их убили,

человек там пугать никого не стал бы,

расстрелял бы их, собрал тела в кучу,

утащил бы в другое место и закопал бы.

Потом в поисках группы вы ходили бы там,

внизу или наверху, или вокруг, или вообще в других местах.

Я не знаю, что бы вы делали там тогда.

Если бы вы тела не нашли, то просто стояли бы в ступоре.

И обвинять рядом живущих людей не надо!

Это всё равно, что обвинить берёзу, которая выросла в неправильном месте.

Я тоже хочу знать о том, что за грязь там произошла,

что они там делали, почему их дыхание остановилось под снегом.

Мне очень жаль, но что нам поделать?

Остаётся молить Бога о том, чтобы никто там больше не гибнул.

Помоги нам Бог!

Рэп-знатокам эта песня наверняка покажется слабоватой. Но не это важно. Важно, что парень затронул наболевшую для своего малочисленного северного народа тему. И попытался защитить предков. К тому же так он продвигает культуру манси, о которой мало кто знает.