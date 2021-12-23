Страшная судьба "запасной жены" Сергея Есенина

Татьяна Федоровна с сыном Александром: кажется, только на фотографиях с сыном Сашей мать Сергея Есенина улыбается

Кажется, что в наше время, когда про всех писателей давно все известно - удивить каким-то фактом из биографии невозможно. Но нет. Во МХАТе идут премьерные показы спектакля "Женщины Есенина", вызывающие много пересудов и упреков в недостоверности. И по барабану людям, что в основе спектакля лежит биография из серии ЖЗЛ, написанная Захаром Прилепиным. И без разницы, что драматург - Елена Исаева - не только ни слова от себя не приврала, но и еще всей правды не сказала, сделав спектакль не мрачным, а легким и в меру хулиганским.

- Нет! Есенин так с женщинами не поступал, - заявляет старушка-зрительница, стоя в очереди за шушуном. Причем, так авторитетно, будто сама была одной из есенинских женщин.

- А про мать что придумали? Брата ему какого-то сочинили, - подхватывает разговор пожилая подруга.

- Но, главное, про то, что его убили - ни слова! - подытоживает первая.

Словом, хорошо поговорили.

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Несколько слов о спектакле

Прежде всего, стоит отметить, что создателям спектакля удалось совместить несовместимое. Не погрешив перед фактами, изложенными в книге Захара Прилепина, драматург Елена Исаева создала полноценное художественное произведение.

В спектакле раскрывается история взаимоотношений поэта с пятью женщинами, а шестая история - посвящена матери Есенина.

Как считает драматург, именно взаимоотношения с матерью стали первоосновой всех проблем. Осознанно или нет, но поэт мстил дамам сердца за поступок Татьяны Федоровны.

- Она же мне брата нагуляла! - жаловался поэт своим женщинам, когда те спрашивали, почему он так строг с матерью.

Татьяна Федоровна с дочерью, сестрой поэта

"Я Сашу больше, чем Сергея люблю"

Со школьной скамьи мы привыкли слышать про образ матери в творчестве Есенина и про особое трепетное отношение Есенина и матери. Меж тем общение близких людей нельзя назвать добрым. Знаменитое "Письмо матери" на самом деле было адресовано бабушке Есенина, воспитавшей поэта.

- У меня против тебя ни одного слова нет, кроме благодарности, — писал Сергей отцу. — А мать… Клянусь тебе, и Катька, и Шурка с Лёнькой вряд ли помянут её добрым словом.

Сергею было всего восемь лет, когда мать ушла из дома, оставив сына на попечение бабушек и дедушек. Из села она перебралась в Рязань и нашла свою любовь, от которой у нее родился сын Саша. Правда, отец Саши оказался странным гражданином и даже не пришел взглянуть на сына.

Зато Татьяну Федоровну буквально атаковал ее муж, до безумия ее любивший. Александр Никитич несколько раз ездил в город и умолял Татьяну вернуться.

Не сразу, но в конце концов женщина согласилась. Сашу пришлось оставить на попечение кормилицы, но каждый месяц мать перечисляла деньги на содержание ребенка и во всем ему помогала.

— Это для Саши, это для сына, мне для него ничего не жалко, я его больше Сергея люблю и жалею, - приводил слова матери уже повзрослевший Саша Разгуляев в своих воспоминаниях.

Сергей знал о существовании брата, называл его "подкидышем" и ревновал мать. Уже став взрослым, он ругал Татьяну Федоровну за то, что присланные им деньги она отдает не сестрам, а "подкидышу" и что приезжает в гости в первую очередь не к нему, а к Саше.

До конца жизни он не позволял матери даже обнять себя.

Мать Сергея Есенина, Татьяну Федоровну, играет Екатерина Стриженова. Кто-то ругается, что, мол, непохожи, но в кулуарах шепчутся, что это чуть ли не лучшая роль теледивы

Истории с женщинами

История с матерью проходит по всему спектаклю. Каждая женщина, находившаяся рядом с поэтом - была в какой-то мере продложением его матери и терпела те же претензии. Так, например, Зинаиду Райх, мать двоих его детей, Сергей постоянно упрекал в изменах и заявил, что последний ребенок Зинаиды не от него: у мальчика были темные волосы и глаза, а с точки зрения отца, "Есенины черными не бывают".

Доставалось на орехи и Айседоре Дункан: она была почти ровесницей Татяны Федоровне и, очевидно, особенно ассоциировалась у Есенина с матерью. Да и сама Айседора видела в Серьоже, "золотой головье", как она его называла, своего погибшего сына Патрика.

Во времена их супружества Есенин позволял себе что угодно: устраивал дебоши, побивал Айседору, разносил гостиничные номера до такой степени, что за ущерб приходилось платить, как за пожар.

- У них в России всегда так. Муж по субботам пьет и бьет свою жену, - объясняла Дункан репортерам.

Но дело было не в обычаях.

Сергей Есенин знал, что уничтожал женщин, находившихся с ним рядом. И, зная это, он пытался спасти тех, кем дорожил и вовремя оттолкнуть от себя.

Так случилось с Галиной Бениславской.

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Страшная судьба "запасной жены"

Бениславскую называли "запасной женой Есенина": они никогда не были женаты официально, но во всех анкетах Сергей Есенин представлял ее своей супругой. Молодая журналистка, Галина Бениславская впервые увидела поэта осенью 1920 года, когда попала на концерт модных в Москве имажинистов. И тут же влюбилась.

Тремя месяцами позже они уже лично познакомились в есенинском ресторане "Стойло Пегаса", после чего начался роман. К тому времени Сергей уже был в разводе с Зинаидой Райх и полон творческих планов. Подражая Пушкину, он даже поехал в Оренбург и написал своего "Пугачева", посвятив его Бениславской: "Милой Гале, виновнице некоторых глав".

Есенин считал, что Галина Бениславская (слева) и Шаганэ Тальян похожи. Общее сходство действительно можно уловить, учитывая, что Бениславская тоже имела кавказские корни: ее мать была грузинка.

Бениславская любила его до безумия. Называла Солнцем, а в дневниках рассуждала о том, что в этой любви много материнского чувства:

"Говорят женщина больше всего в мире любит своего ребенка - я бы не могла любить ребенка так, как его".

Айседору Дункан, появившуюся в поле зрения Есенина, она поначалу не воспринимала как соперницу. И тем не менее, поэт сделал предложение танцовщице, а когда та ответила согласием - просто собрал чемоданчик и без предупреждений ушел из дома Галины.

У Бениславской была и без этого была плохая наследственность: ее мать страдала шизофренией. Но после такого поступка "Солнца" у нее случился настоящий припадок, и она легла в клинику.

Выйдя из больницы, Галина решила начать новую жизнь без Есенина. Пока тот гастролировал по Америке, пил и дебоширил, его "запасная жена" устроилась в газету и даже ответила на ухаживания сотрудника газеты Сергея Покровского. Вряд ли это была любовь со стороны Бениславской, но ради нее Покровский оставил семью и детей. Возможно, что-то и получилось бы, но в один прекрасный день в квартире на Брюсовом переулке раздался звонок. Галина открыла дверь. На пороге, как ни в чем не бывало, стояло "Солнце" с чемоданом.

Они с Айседорой вернулись в Москву, но уже не любящей парой: просто расстались на вокзале и пошли в разные стороны. Поскольку в столице у поэта не было ни кола ни двора, он не придумал ничего лучше, как вернуться к запасной жене.

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И та - приняла его.

Узнав о возвращении Есенина, Покровский решил убить поэта. Взяв бритву, он пошел было в коммуналку, где строили свою любовь Есенин и Бениславская. Однако дверь открыла Галина.

- Дай слово, что ты ничего не сделаешь Сергею Александровичу, - попросила она.

Покровский вернулся домой и покончил с собой.

А у Есенина и Бениславской наступил второй медовый месяц. Правда, чуть хуже первого. После Америки Сергей стал еще больше пить, а Галина была вынуждена ходить за ним по кабакам и канавам. Все знакомые и друзья поэта ненавидели ее: Галина сильно мешала дружеским посиделкам. Осознавая, к чему все идет, Галина уговорила С.А. отправиться в командировку на Кавказ, чтобы было "совсем как у Пушкина". Есенин поехал в Азербайджан и в Грузию, воспрял духом, написал свои "Персидские мотивы" и знаменитое "Шаганэ ты моя Шаганэ":

"Там, на Севере девушка тоже на тебя она страшно похожа, может думает обо мне, Шаганэ ты моя, Шаганэ". Этой "страшно похожей девушкой" и была Галина Бениславская. А Шаганэ - учительница математики из Батуми. Как рассказывала потом Шаганэ Тальян, общение с поэтом носило чисто платонический характер и стихотворение он принес ей на третий день знакомства.

Идея Бениславской "полечить" поэта на Кавказе обернулась провалом. Вернувшись в Москву, Есенин снова собрал чемодан. На этот раз он ушел не к "Изадоре" и не к Шаганэ, а к внучке Льва Толстого и полной тезке толстовской жены - Софье Андреевне Толстой. На прощание у Бениславской осталась обидная телеграмма:

"Милая Галя, вы мне близки как друг, но я нисколько не люблю вас как женщину".

Получив такое, Галина повторно попала в психбольницу.

Тем не менее, в доме Толстых жизнь Есенина не задалась. Он пил, орал на Софью Андреевну, чтобы та не смотрела на него "своими толстовскими глазами". И больше всего на свете переживал о том, что "в этой семье больше любят других классиков", имея в виду Льва Николаевича.

Вскоре Есенин начал замечать, что его преследует черный человек. Врачи психбольницы, куда поэту пришлось лечь, поставили неутешительный диагноз: "Ваш муж, - говорят они Софье Толстой, - болен белой горячкой и вряд ли сможет когда-либо стать нормальным человеком".

Есенин сбегает из больницы. Он хочет уехать в Ленинград. Он хочет начать новую жизнь. Из автомата он звонит Бениславской и умоляет ее о встрече.

Однако на сей раз она отказывает:

- Нет, Сережа, в третий раз я просто не выдержу.

Тогда Есенин уезжает в Ленинград один. И там произошло то, что произошло. Он написал кровью "До свиданья, друг мой, до свиданья".

Его похоронили 31 декабря 1926 года, на похоронах были все жены и подруги, кроме "запасной жены".

Галина Бениславская, закончив все земные дела, пришла к нему через год, в декабре 1926 года. Села у могилы и взяла пистолет. Но он дал осечку. Она спокойно выкурила папиросу и написала на коробке предсмертную записку.

Выстрелила снова. Услышав выстрелы, к могиле прибежал кладбищенский сторож. Бениславская была еще жива.

Потом говорили, что осечек было несколько и выстрелов было даже не два, а больше. И еще – что женщина принесла с собой финку. На случай, если пистолет подведет.

"В этой могиле для меня самое дорогое", - гласили строки, написанные ей на пачке папирос.

В память об этой странной любви их похоронили рядом. "Верная Галя", - значилось поначалу на маленьком крестике возле могилы поэта. Позже надпись заменили на более официальное: "Галина Артуровна Бениславская".

Эта история взаимоотношений Бениславской и Есенина не в полной мере отразилась в спектакле. О самом страшном драматург и режиссер предпочли умолчать. Однако об этом, безусловно, стоит знать, чтобы, с одной стороны, не строить иллюзий относительно Сергея Александровича, а с другйо стороны - не ждать каких-то потрясающих секс-откровений от спектакля. Несмотря на интригующее название в духе заголовка "Экспресс-газеты", главная задача постановки вовсе - не рассказ о специфических любовных историях Есенина, а, скорее, попытка проникнуть в творческую лабораторию и показать "Из какого сора" растут прекрасные стихи. Поскольку, как справедливо написано в анонсе, поэт - это не только тот, кто пишет стихи, но и отвечает за них своей судьбой.