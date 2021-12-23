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Политика23 декабря 2021 12:25

Путин обещал помочь жителям Улан-Удэ, где произошел пожар на ТЭЦ

Он также узнал об инфекционной больнице, где за 80 лет был один ремонт
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Президент обещал разобраться в чрезвычайной ситуации в Улан-Удэ

Президент обещал разобраться в чрезвычайной ситуации в Улан-Удэ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимир Путин во время большой пресс-конференции обещал разобраться в чрезвычайной ситуации в Улан-Удэ, где этой ночью произошел пожар на ТЭЦ.

- Сразу после окончания пресс-конференции сразу разберемся в ситуации, постараюсь помочь, - ответил представителю Буряад ТВ Владимир Путин.

Представитель бурятского СМИ отметила в своем вопросе, что региональная власть высказывает сомнения в том, что в местном бюджете хватит средств на устранение убытков: ряд районов города осталась без отопления и света, на сгоревшей ТЭЦ предстоит большой ремонт.

Баярме Раднаевой микрофон передала ведущая новостей телерадиокомпании Тивиком из Улан-Удэ Ася Гукасян, которая привлекла президента своим плакатом с надписью «Боль». Она попросила выделить региону средства на новую инфекционную больницу.

- Старой инфекционной больнице уже 80 лет. Она за это время только однажды пережила ремонт, но в ней только 200 мест.

- Деньги в местном бюджете должны быть, обязательно посмотрю, что там происходит. Постараемся этот вопрос решить, - сказал ей Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Владимира Путина.

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