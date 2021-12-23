Как россияне смотрели пресс-конференцию Путина: лучшие фото

Большую пресс-конференцию президента Путина смотрела вся Россия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители всей страны в четверг, 23 декабря, на несколько часов превратились в слух и зрение. Ушки на макушке – президент РФ Владимир Путин дал очередную Большую пресс-конференцию, итоговую в этом году.

Народ внимал каждому слову руководителя государства, ведь он откровенно сказал обо всем, что сегодня волнует россиян. Что делать, чтобы отступил коронавирус, куда идут наши отношения с Украиной и США, как будут развиваться малые города, в каких регионах в ближайшем будущем построят современные автомагистрали и далее-далее-далее – актуальных тем множество. Ничего нельзя пропустить.

Кто-то смотрел пресс-конференцию по телевизору, попивая чай, кто-то, воткнув в ухо наушник, сидел на работе и слушал трансляцию в сети, а другие смотрели Большую пресс-конференцию на смартфонах в транспорте, за рулем своих автомобилей и просто гуляя по улицам своих городов. Фотокорреспонденты kp.ru, находясь в разных уголках страны, сделали фотоподборку о том, как же страна смотрела прямую линию президента, не отрываясь от дел насущных.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Диана ИВАНОВА

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ