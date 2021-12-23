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Звезды23 декабря 2021 14:41

Еще один прорыв русских в Голливуде: Фильм с Юрой Борисовым про путешествие пьющего шахтера в поезде вошел в шорт-лист «Оскара»

Фильм «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена всерьез претендует на престижную награду
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Фильм «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена всерьез претендует на престижную награду

Фильм «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена всерьез претендует на престижную награду

Фото: кадр из фильма

Герой уходящего года Юра Борисов, аж четыре фильма с которым были показаны на европейских кинофестивалях (в Каннах — «Петровы в гриппе» и «Купе №6», получивший Гран-при), в Венеции — «Капитан Волконогов бежал» и «Мама, я дома»), и аж шесть в Сочи — теперь пытается осуществить мечту своего предшественника на троне главного русского актера (Саши Петрова) — прорваться к «Оскару».

Фильм Юхо Куосманена «Купе номер шесть» внесли в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм года». Это экзистенциальная драма в стиле «Желтой стрелы» Виктора Пелевина про путешествие по пространству вне времени. По сюжету студентка по обмену Лора (Сейди Хаарла) из Хельсинки садится в поезд Москва-Мурманск, чтобы увидеть древние петроглифы. В купе ее соседом оказывается грубоватый, но обаятельный шахтер Леха (Юра Борисов).

— Действие фильма происходит в конце 1990-х, момент ровно перед обретением нами мобильной связи — и люди все еще невероятно нужны друг другу в поезде, — объяснял актер. — Романтика дороги и является двигателем истории [«Купе номер шесть»]. Тогда я много общался с работягами, бухал и приводил психику к состоянию простого русского парня, который не знает, куда двигается, чего хочет, поэтому никем не станет и ничего не добьется. Но при этом он чист душой, открыт и готов, не задумываясь, отдать свою жизнь хоть за первого встречного, если потребуется. Я таких парней знаю, и это ода именно им.

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Ода выполнена ровно в том ключе, в котором американские киноакадемики и представляют себе Россию: герой Борисова, собственно, которого он протаскивает примерно через все свои фильмы, — русский парень маргинального типажа, который представляет угрюмую Россию на западном рынке. Леха — лысый, быковатый, туповатый, расхристанный, любит пить водку, курит прямо в купе и признается первой встречной в любви по пьяни.

— Россия — великая держава! — произносит он, едва связывая слова после очередной порции водки. — Луна! Полетели!

Чем дальше и глубже в Россию, тем холоднее и мрачнее пейзажи, но Леха и Лора все ближе и ближе. Он показывает ей алкогольное кунг-фу, падая на перроне, прячется в тамбуре, чтобы разыграть и неумело (но, конечно, искренне, как ребенок в детском саду!) рисует ее портрет карандашом. Новую девушку Леха катает на «Жигулях» и «Волге», показывает ей красоты севера и всячески влюбляет в себя. Так запад и Россия пытаются понять друг друга.

Фото: кадр из фильма

Фото: кадр из фильма

Фильм «Купе номер шесть», снятый совместно студиями России, Финляндии и Эстонии, уже идет в российском прокате, а окончательный список номинантов на «Оскар» американские академики объявят 8 февраля. Церемония награждения победителей состоится 27 марта 2022 года.

КультураКультура: кино