Еще один прорыв русских в Голливуде: Фильм с Юрой Борисовым про путешествие пьющего шахтера в поезде вошел в шорт-лист «Оскара»

Фильм «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена всерьез претендует на престижную награду Фото: кадр из фильма

Герой уходящего года Юра Борисов, аж четыре фильма с которым были показаны на европейских кинофестивалях (в Каннах — «Петровы в гриппе» и «Купе №6», получивший Гран-при), в Венеции — «Капитан Волконогов бежал» и «Мама, я дома»), и аж шесть в Сочи — теперь пытается осуществить мечту своего предшественника на троне главного русского актера (Саши Петрова) — прорваться к «Оскару».

Фильм Юхо Куосманена «Купе номер шесть» внесли в шорт-лист «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм года». Это экзистенциальная драма в стиле «Желтой стрелы» Виктора Пелевина про путешествие по пространству вне времени. По сюжету студентка по обмену Лора (Сейди Хаарла) из Хельсинки садится в поезд Москва-Мурманск, чтобы увидеть древние петроглифы. В купе ее соседом оказывается грубоватый, но обаятельный шахтер Леха (Юра Борисов).

— Действие фильма происходит в конце 1990-х, момент ровно перед обретением нами мобильной связи — и люди все еще невероятно нужны друг другу в поезде, — объяснял актер. — Романтика дороги и является двигателем истории [«Купе номер шесть»]. Тогда я много общался с работягами, бухал и приводил психику к состоянию простого русского парня, который не знает, куда двигается, чего хочет, поэтому никем не станет и ничего не добьется. Но при этом он чист душой, открыт и готов, не задумываясь, отдать свою жизнь хоть за первого встречного, если потребуется. Я таких парней знаю, и это ода именно им.

Фото: кадр из фильма

Ода выполнена ровно в том ключе, в котором американские киноакадемики и представляют себе Россию: герой Борисова, собственно, которого он протаскивает примерно через все свои фильмы, — русский парень маргинального типажа, который представляет угрюмую Россию на западном рынке. Леха — лысый, быковатый, туповатый, расхристанный, любит пить водку, курит прямо в купе и признается первой встречной в любви по пьяни.

— Россия — великая держава! — произносит он, едва связывая слова после очередной порции водки. — Луна! Полетели!

Чем дальше и глубже в Россию, тем холоднее и мрачнее пейзажи, но Леха и Лора все ближе и ближе. Он показывает ей алкогольное кунг-фу, падая на перроне, прячется в тамбуре, чтобы разыграть и неумело (но, конечно, искренне, как ребенок в детском саду!) рисует ее портрет карандашом. Новую девушку Леха катает на «Жигулях» и «Волге», показывает ей красоты севера и всячески влюбляет в себя. Так запад и Россия пытаются понять друг друга.

Фото: кадр из фильма

Фильм «Купе номер шесть», снятый совместно студиями России, Финляндии и Эстонии, уже идет в российском прокате, а окончательный список номинантов на «Оскар» американские академики объявят 8 февраля. Церемония награждения победителей состоится 27 марта 2022 года.