Россияне рассказали, что хотят сделать после отмены ковидных ограничений

Кто-то мечтает о путешествиях, а кто-то - о воссоединении семьи Фото: Олег ЗОЛОТО

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов назвал появление «омикрона» сигналом к окончанию пандемии коронавируса. По словам ученого, новый штамм легче переносится пациентами и может со временем вытеснить более опасные формы COVID-19. Сайт KP.RU провел исследование и узнал, что россияне хотят сделать после отмены всех антиковидных мер.

Мы задали вопрос: «Что бы вы сделали в первую очередь после снятия всех ограничений?» и узнали, чего не хватает опрошенным больше всего в период пандемии.

Треть респондентов заявили, что отправились бы в путешествие. 36% опрошенных рассказали, что во время пандемии соскучились по возможности съездить в отпуск, побывать за границей или отправиться в путешествие по стране, но без опасения подхватить вирус.

Еще четверть респондентов пожаловались, что очень давно не видели своих родственников из других городов или стран. 26% сообщили, что первым делом бы навестили всех своих близких, с которыми не встречались уже много месяцев.

«Сразу захотела бы увидеть своих родственников, кто живет вдали. Нас же буквально отрезало друга от друга. А ты скучаешь, что к тебе никто не приходит из-за ограничений. Прошлый год именно таким и был, даже мой День рождения отменился, что вообще было несправедливо!», - рассказала одна из участниц опроса.

Еще 19% опрошенных добавили, что им не хватает больших компаний, шумных встреч и вечеринок. Некоторые пожаловались, что из-за коронавируса им даже пришлось отложить свадьбу, поскольку на нее не могли приехать все друзья и родные.

12% респондентов отметили, что они скучают по таким простым вещам как поход в кино или на концерт. И хотя билет можно купить и сейчас, многие признали, что опасаются посещать развлекательные мероприятия и людные места из-за риска заражения.

7% опрошенных выбрали вариант «другое». Кто-то пошутил, что выбросил бы распечатку QR-кода, а кто-то признался, что просто вздохнул бы с облегчением.

«Я наконец-то попаду на турниры к своему ребенку, а то из-за ограничений сейчас родителей на игры не пускают», - объяснила одна из участниц опроса.

«Я бы после снятия всех ограничений вздохнул с облегчением... А вот чтобы это быстрее произошло, завтра пойду на ревакцинацию, чего и вам советую», - добавила другая.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 3,5 тысячи человек.

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