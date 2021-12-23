Татьяна Навка: «Муж – мой главный критик. Я прислушиваюсь!»

Олимпийская чемпионка рассказала о семье и работе в интервью сайту kp.ru и радио «Комсомольская правда» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новогодние праздники у олимпийской чемпионки Татьяны Навки каждый день рабочий. С 25 декабря по 8 января ее продюсерская компания выпускает ледовый спектакль «Лебединое озеро». На льду – Татьяна Навка, ее дочь 7-летняя Надежда Пескова, Петр Чернышев и много звезд фигурного катания. Полную запись беседы с прославленной спортсменкой слушайте в эфире Радио «Комсомольская правда». А пока часть интервью – о семье, детях, большой премьере и даже немного о политике.

«У нас все получилось»

- Татьяна, дорого ли сегодня в России сделать такое масштабное ледовое шоу?

- Очень дорого. В самом начале у меня была идея привезти уже готовое известное бродвейское шоу и переложить его на лед. Но только за то, что они отдают свою музыку, синопсис, все нам рассказывают и показывают секреты – нужно было заплатить больше 10 миллионов долларов. Это без репетиций, без зарплат и прочих весомых затрат на постановку. Но в России такие расходы никогда в жизни не отобьются. В Америке - в Лас-Вегасе или на Бродвее, наверное, это имеет смысл: когда постановка идет каждый день, туристы раскупают билеты по средней цене от 100 долларов за штуку.

- Сколько стоит билет на ваше шоу?

- От 1 тысячи рублей до 6 – 7 тысяч в партере.

- Почему человек должен прийти к вам на этот ледовый спектакль, чем вы удивите?

- Это будет потрясающе красивое зрелище: сценография, костюмы, трюки - сказка наяву, рассчитанная на любой возраст. Мы выходим за рамки традиционных либретто: летаем, перевоплощаемся, исчезаем и так далее. И, конечно, музыка. Невероятно красивая, сумасшедшая музыка Чайковского. Мой супруг (пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков – прим. Ред.) мне каждый день говорит: «Я с таким нетерпением жду этой сказки. Я еще ни одно твое шоу так не ждал». Спрашиваю: «Почему?» А он отвечает: «Потому что, на мой взгляд, это самый скучный и неинтересный балет, который вообще существует. Там же все заснут! Как ты с этим справишься?» (Смеется)

У мужа, как и у многих людей нашего поколения, сразу возникают определенные ассоциации: ведь когда в Советском Союзе объявляли траур, то по всем каналам показывали «Лебединое озеро». Поэтому моя задача– чтобы зрители не заснули и им было безумно интересно. И у нас это получилось. Чайковский получил аранжировку на современный лад, мы дописали музыку, придумали сюжет, который отличается от классического. «Лебединое озеро» получилось динамичным, ярким и интересным и взрослым и детям спектаклем.

- А для вас важно мнение мужа по поводу ледового шоу?

- Конечно. Он – главный критик.

- А можете на критику так ответить: «Ты ничего в этом не понимаешь!»

- Иногда и так бывает: «Ты ничего не понимаешь! Вот придешь и посмотришь». Но в любом случае я Дмитрию Сергеевичу показываю, рассказываю о своих планах. Бывает, что наши мнения расходятся, ему не все нравится, но я всегда стараюсь прислушиваться к альтернативной точке зрения.

- Расстраиваетесь наверное?

- Очень расстраиваюсь. Но сейчас уже привыкла… Знаю, что будет потом. Когда муж приходит на мое шоу, то признает: «Был неправ - все круто, красиво, интересно».

Татьяна с дочками Александрой Жулиной и Надеждой Песковой. Фото: Личный архив

«Супруг своими руками все может дома сделать»

- Все привыкли видеть Дмитрия Пескова на брифингах. А какой Песков дома?

- Дмитрий Сергеевич домашний человек. Я бы сказала - домовитый. Любит держать под контролем все важные бытовые вопросы, обожает заниматься домашними делами. В этом плане мне безумно повезло. Человек своими руками может все сделать. Нужно отдать должное его родителям, отцу, который приучал мальчика с детства быть настоящим мужчиной. Вот вчера в выходной день супруг два часа мини-трактором чистил снег. Это и дело полезное, и спортивная нагрузка. В пандемию муж с соседями стали окультуривать, чистить лес, который у нас недалеко от дома: собирали, рубили сухие ветки, складывали в вязанки.

- Вы дома любите готовить?

- Иногда готовлю. В пандемию на самоизоляции было больше свободного времени, поэтому достала книжки, рецепты и каждый вечер старалась чем-то удивлять семью. Домашние в какой-то момент уже стали умолять: только ничего сегодня не готовь! Чтобы не наедаться.

- У вас только вы или все члены семьи на правильном питании? Хлеб едите?

- Едим здоровую нормальную еду. Хлеб покупаем только если гости приходят. Картошку не едим, каши - если только на завтрак.

- А какой у вас совместный досуг с мужем, детьми?

- Мы все любим вместе делать. И спортом занимаемся, гуляем с ребенком, в баню ходим, в кино. Сейчас столько новых фильмов, сериалов выходит, что не успеваем смотреть. До сих пор не посмотрели сериал «Игра в кальмара». Если удастся в отпуск поехать после окончания шоу, то там посмотрим.

- Следите за политическими новостями? Когда у мужа такая работа, то сложно, наверное, не следить?

- Обычно утром за завтраком мы смотрим новости. Мой супруг, как правило, включает новостные каналы, и я приобщаюсь - по ходу пьесы задаю вопросы, на которые получаю исчерпывающие ответы. Но последние полтора месяца мы редко завтракаем и ужинаем вместе, потому что у меня ночные тренировки шоу. Я очень поздно прихожу домой, и когда рано утром мой муж встает на работу –как правило, еще продолжаю спать. Поэтому выбилась я из повседневного ритма и временно ушла из привычной жизни. Конечно, периодически до меня долетают, какие-то новости. И супруг рассказывает, что и где происходит в мире.

- Вы супруга пресс-секретаря президента. Вы можете домой прийти и сказать: мне кажется, нужно вот это у нас в стране изменить и лучше станет?

- Знаете, были такие случаи, но сейчас не вспомню, на какую тему. Конечно говорила: «Ну почему же вы так не сделаете?! Это же элементарно!»На что Дмитрий Сергеевич объяснял, что не все так просто. Если сделать так, то появятся новые проблемы.

- Если бы вы были, например, депутатом Госдумы, и у вас было бы право законодательной инициативы, то какой бы вы закон написали, что предложили в первую очередь?

- Я бы подняла зарплаты учителям, докторам.

- Вы родились и провели детство на Украине. А что думаете по поводу того, что сейчас происходит там? Русские и украинцы – это один народ?

- Я считаю, что народы России и Украины – это как братья и сестры.Абсурд – то, что там происходит. У меня только мама, папа и сестра живут в России, а все остальные родственники - на Украине. Моя мама не может поехать к своим родителям на кладбище, потому что боится, что будут какие-то провокации. Я не могу увидеть братьев, сестер, подруг, потому что езжу в Крым. Очень грустно видеть то, что сейчас происходит. У меня дедушки прошли войну, воевали в Севастополе, они - украинцы. Сейчас их внукам, правнукам рассказывают, что все не так было. Оказывается, это Россия напала на весь мир, а выиграла войну Америка.

- А как может разрешиться эта ситуация?

- Я не знаю как. Просто хочу, чтобы люди посмотрели на мир нормальными человеческими глазами. В Библии написаны самые правильные заповеди, которым нужно следовать. А все эти заповеди сейчас нарушаются. Я за то, чтобы все друг с другом дружили, никогда не было враждующих ситуаций, чтобы все свободно передвигались по миру. Один из участников нашего шоу Владимир Беседин привез мне из Украины «Киевский торт». Так его на границе останавливали и говорили, что это запрещенка, которую нельзя вывозить. Это ненормальная ситуация. Надеюсь, что она разрешиться и справедливость восторжествует.

Татьяна Навка и ее постоянный партнер на ледовых шоу Петр Чернышев. Фото: пресс-служба Navka Show

«Петр Чернышев – святой человек»

- Ваша старшая дочь 21-летняя Саша Жулина чем занимается?

- Саша заканчивает четвертый курс МГИМО. Она учится на факультете МЭО – международные экономические отношения. Месяц назад дочь свой бизнес открыла. В «Депо» у нее корнер «Во»с суперчаями. Bubble Tea – чаи с полезными добавками, которые популярны за границей. Саша сама разработала бизнес-концепцию. Я ей помогла с начальным капиталом. И дочь обязуется мне в течение года вернуть инвестиции в ее проект.

- Ваша младшая дочь Надя – первоклассница. У вас как-то перестроен график учебы ребенка из-за того, что она фигуристка?

- Я в первую очередь за образование. Поэтому мы стараемся не пропускать школу. Если и пропускаем, то физкультуру, музыку или рисование. Надя учится до обеда. Потом едет на каток и там тренируется шесть дней в неделю по три, а иногда по четыре часа в день.

- А вы сколько тренировались?

- В ее возрасте намного меньше. У Нади тяжелый график. Но я считаю, что она выдержит.

- Надя давно учит иностранные языки. Сколько языков она сейчас знает?

- Она изучает три иностранных языка – английский, китайский, французский.

- Надежда Пескова еще и участница вашего «Лебединого озеро». Ей нравится перспектива на каникулах кататься в спектаклях, а не играть?

- Моя Надя мечтает об этом. На тренировках ей говорят: «Если не прыгнешь или что-то не сделаешь, то мы тебя на шоу не отпустим». Наде все нравится. Ребенок устанавливает для себя день за днем новые рекорды, приходит домой счастливой: рассказывает какую программу ей поставили, куда она едет. Надя этим живет, как и другие дети из моей школы фигурного катания «Наши надежды»

. И это круто, что у них есть такая возможность.

- Наде нравится внимание публики?

- Надежда у нас абсолютная звезда. Недавно выступали в Дубае и после шоу мне говорят: «Татьяна Александровна, нужно подойти в фотозону, там будет пресс-подход». Потом: «Там принцесса пришла, жена принца Дубая, она хочет с вами сфотографироваться». Надюша тут же: «Мама, мне же тоже нужно на пресс-подход? Мама, я тоже пойду к принцессе?» Я говорю: «Ну, а как же без тебя?»

- Зарплата будет у Нади?

- Кстати, у меня об этом все спрашивают. Пора уже ребенку установить гонорар (Улыбается).Надюша иногда и сама вспоминает: «Мама, кстати, а где моя зарплата?»

- А дублеры у Нади будут?

- Конечно. У дочери небольшая роль маленькой Одетты, но выступать на двух шоу в день для первоклассницы большая нагрузка.

Фото: Chopard

- У главных героев Татьяны Навки и Петра Чернышева дублеров нет. Чернышев ваш партнер во всех спектаклях. Он надежный человек?

- Петр – святой человек, мы его в кулуарах называем Иисус Христос. Он прекрасный друг, потрясающий, надежный человек. Петр талантливый, невероятно добрый, щедрый, мудрый, справедливый. И вообще, я не знаю, сколько еще эпитетов можно найти, для того чтобы сказать, какой он настоящий-настоящий.

Ледовый спектакль «Лебединое озеро» во Дворце спорта «Мегаспорт» с 25 декабря по 8 января. Посетить шоу можно, предъявив вместе с билетом QR-код.

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