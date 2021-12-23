Иммунолог рассказал, кому противопоказано лекарство от ковида «МИР-19»

Препарат для лечения COVID-19 "МИР 19", разработанный ГНЦ "Институт Иммунологии" ФМБА России. Фото: ФМБА России/ТАСС

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения ковида «Мир-19», разработанный Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). Согласно инструкции от средства, которая оказалась в распоряжении ТАСС, он рассчитан для взрослых от 18 до 65 лет. «Комсомолка» разбирается в документации по применению вместе с врачом терапевтом, аллергологом и иммунологом, доктором медицинских наук, Владиславом Жемчуговым.

СПИСОК ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ «МИР-19»

Согласно инструкции, противопоказаниями для нового российского лекарства от коронавируса «Мир-19» являются:

- беременность,

- грудное вскармливание,

- тяжелая форма COVID-19,

- повышенная чувствительность к действующему веществу и любому другому компоненту препарата,

- применение глюкокортикостероидов,

- с осторожностью препарат следует применять при аутоиммунных заболеваниях и при наличии злокачественных новообразований.

ПОЧЕМУ ЛЕКАРСТВО ПОКА БУДУТ ДАВАТЬ НЕ ВСЕМ

Это обычная практика по введению на рынок любого нового лекарства. Начинают применение препарата всегда со здоровых добровольцев, потом лекарство допускается для лечения взрослого населения. Чтобы это сделать, препарат регистрируют. Именно эти шаги сейчас и проходит препарат «Мир-19». Поэтому в инструкции и прописаны ограничения по возрасту.

- Дальше, если препарат подтверждает свою безопасность и хорошо лечит, возможно расширение аудитории применения. Сдвиг возрастных рамок идет постепенно в сторону более молодых людей - до совершеннолетия и подростков, затем – для детей от 7-ми до 14-ти лет, потом включаются дети младшего возраста и затем – беременные женщины и кормящие матери. Эта последовательность соблюдается для всех новых препаратов, которые разрешаются для массового применения - говорит Владислав Жемчугов.

- Есть и технология «быстрого пути», так называемый fast track, когда определенные этапы могут сокращаться по времени или численности людей, участвующих в испытаниях, если для этого есть особые показания по эпидемической ситуации. Это мы видим по вакцинам от коронавируса, которые сначала получили разрешение для экстренного применения, а дальше уже идет разрешение для постоянного применения в рамках календаря профилактических прививок, - отметил наш эксперт.

Ограничения применения «Мир-19» сейчас связаны с тем риском, который несет механизм действия лекарства. Малые информационные РНК (Они сложились в аббревиатуру МИР) – фактически блокируют определенные кусочки генов коронавируса SARS-CoV-2, без которых вирус не может воспроизводить себя и гибнет.

- Понятно, что при таком механизме действия нужно увидеть, могут ли быть какие-то осложнения для размножающихся клеток, особенно в условиях онкологии у пациента. Поэтому применение для онкобольных отложили и, при успешном прохождении препаратом всех стадий клинических испытаний, разрешат позже. Это логично. При аутоиммунных заболеваниях есть нарушения в иммунной системе, в механизме управления делением клеток. Тут надо действовать осторожно до того, как накопятся данные о том, нет ли неконтролируемого роста клеток или других нежелательных явлений вызванных использованием нового препарата, - объяснил врач.

Кроме того, в инструкции уточняется, что препарат производится в форме ингаляций, и применяться будет только в условиях стационаров. Курс лечения рассчитан на 14 дней, ингаляции проводятся дважды в день.