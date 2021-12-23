Плюшки, слоны и отлуп НАТО: Коротко - про суть пресс-конференции Путина-2021

Фото: Иван МАКЕЕВ

Президент России Владимир Путин провел 23 декабря традиционную большую пресс-конференцию. Мы попросили журналиста и политолога Георгия Бовта поделиться первыми впечатлениями:

- Было рекордно мало идиотских вопросов, в основном, все по делу. На какие-то Путин отвечал подробно - было видно, что эти темы его заводят (сразу несколько таких тем). Какие-то он умело обходил стороной.

Был блок вопросов, которые можно назвать «бесплатной раздачей слонов», то есть решение каких-то региональных проблем. Наболевших, которые всегда несут до президента, потому что их некому больше решить.

Было не очень много макроэкономики на сей раз и раздачи «плюшек», кроме индексации пенсий. В словах, что надо их поднять на уровень инфляции, есть здравое зерно. Но я бы обратил внимание: в бюджете, который утвержден, индексация пенсий ниже уровня инфляции. Там денег пока нет. Значит придется их искать.

Было очень много внешней политики. И это понятно — США, Украина нас с Запада «окружают». А на востоке у нас одни друзья. Причем один большой друг — это Китай, второй большой друг — это Казахстан. В Европе еще есть Италия, которая относительный друг, но все равно член НАТО.

Ответ Гамову, пожалуй, один из самый резких ответов в адрес антиваксеров. Он оценивает их довольно резко, тем более что явно имеет в виду КПРФ, которые по этому вопросу выступают довольно оппозиционно. При этом Путин против мер принуждения и ни разу не упомянул всуе два правительственных законопроекта о QR-кодах (один из которых уже был успешно похоронен).

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В полной стенограмме ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 53 страницы и 23 тысячи слов. На то, чтобы прочитать все ответы президента, уйдет больше полутора часов. Мы упростили задачу: каждую тему уместили в одно предложение. Можно быть в курсе, не теряя времени (подробности)