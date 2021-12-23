ООН решила платить талибам миллионы долларов

Бойцы движения "Талибан" (запрещено в РФ) патрулируют улицы Кабула. Фото: REUTERS

Казалось бы, талибы* считаются международными террористами, сама организация запрещена в России, а тем не менее, они получают официально денежные переводы от такой солидной структуры, как ООН. Как пишет агентство Reuters, в ближайший год Объединенные нации намерены неплохо профинансировать движение, захватившее власть в Афганистане.

Всего в ООН планируют выплатить «Талибану» 6 миллионов долларов. Эти деньги пойдут сотрудникам афганского МВД, возглавляемого Сираджуддином Хаккани, который, кстати, находится в розыске и ФБР, и самой ООН. Средства будут потрачены на прибавку к жалованию тем полицейским, которые охраняют здания и работников ООН. А оснований для беспокойства у международной структуры хоть отбавляй, ведь в стране от ее имени работают около 3,5 тысячи человек.

- ООН как работодатель обязана укреплять и при необходимости дополнять возможности по обеспечению безопасности своих сотрудников, особенно в обстоятельствах, когда они работают в опасных зонах, — объявил заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

Правда, у экспертов сразу же возник вопрос: а как же быть с санкциями США и самой ООН в отношении талибов, ведь средства прямо пойдут вооруженному формированию в рамках организации. Кроме того, Хаккани, стоящий во главе МВД, считается одним из самых жестких лидеров «Талибана», ответственным за множество кровавых терактов. Тут надо вспомнить, что за поимку этого деятеля американские власти предлагают награду в 10 миллионов долларов, так что на эту премию вполне можно профинансировать афганскую полицию.

Тем временем ООН намерена серьезно расширить гуманитарную помощь жителям Афганистана. В частности, сегодня Совбез принял резолюцию о «гуманитарном исключении» из режима санкций в отношении движения «Талибан». Это значит, что группировка, правящая страной, получит международное финансирование - под честное благородное, что потратит их «на удовлетворение основных потребностей населения» страны. Уже в следующем году в ООН надеются, что программа помощи станет самой масштабной в мире, ведь она должна затронуть около 22 миллионов человек.

* Группировка «Талибан» признана террористической и запрещена в РФ.