«МИРовые» коты, герои любимых фильмов и яркие шоу – что ждет телезрителей в новогодний марафон на 18 кнопке

В последний уикенд уходящего года телеканалы традиционно раскрывают новогоднюю сетку передач. Встречать главную ночь в году и проводить время в кругу семьи на каникулах большинство россиян предпочитает с пультом от ТВ в руках. Впрочем, эта традиция присуща не только жителям нашей страны.

«МИР» сделал ставку на яркие эмоции и впечатления - в наступающем году Тигра телеканал отметит 30-летие, а это значит, что в предпочтениях своей аудитории здесь отлично разбираются: внушительный стаж в эфире позволяет четко реагировать на все запросы телезрителей. Причем за десятками популярных программ и успешных проектов в прайм-тайм следят жители не только в России, но и во всех странах СНГ и Грузии.

Обеспечить правильное новогоднее настроение – задача со звездочкой. Чтобы воссоздать на телеэкранах магию рождественской и зимней сказки приходится потрудиться сотням людей – декораторам, продюсерам, костюмерам, сценаристам, авторам, режиссерам, телеведущим, осветителям и представителям множества других профессий. Все они, безусловно, рады быть частью «МИРовой» семьи – благодаря их труду на съемочных площадках рождается волшебная атмосфера, погружающая зрителей в мир ярких впечатлений.

Готовиться к съемкам новогодних выпусков популярных проектов телевизионщики начинают заранее, чтобы праздничные программы получились необычными, максимально зрелищными, каждая - со своим особым настроением. Первыми новогоднюю эстафету принимают «Игра в кино» и «Назад в будущее».

Съемочные павильоны с особой атмосферой: софиты, афиши, декорации – мир таинства и волшебства! Итак, елки украшены, конфетти заряжены, а звездные гости в праздничных нарядах уже готовы играть. Бессменный ведущий викторины «Игра в кино» Сергей Белоголовцев эмоций не скрывает:

- Мне кажется, у нас одна из самых красивых декораций на российском телевидении. Это действительно очень классная работа художников постановщиков.

Сюда приходят не за выигрышем, а за фейерверком эмоций. В четверг, 30 декабря в 19:25 в новогодней «Игре в кино» появятся виджей Арчи, комик Роман Юнусов и актриса Эвелина Бледанс, чей вечерний наряд вызовет у прильнувшей к телеэкранам мужской половины учащенное сердцебиение.

У Виктора Логинова - не менее яркие персонажи. В разных выпусках «Назад в будущее» появятся певица Катя Лель, исполнитель Аркадий Укупник, актриса Екатерина Гусева, Сергей Минаев.

В 20:50 30 декабря зрителей ждет суперновогодняя игра с обворожительной Анной Семенович и популярными артистами - Александром Шоуа, Митей Фоминым и Юлией Савичевой. Кто победит – не важно: считает Виктор Логинов:

- Шоу «Назад в будущее» — паровозик счастья, который отправляется в прошлое и возвращается в наши дни с огромным запасом позитивного настроения, которого нам хватит на весь новый год!

Кстати, «Назад в будущее» ждет зрителей еще и на каникулах – посмотреть любимую программу можно ранним утром 4 января - в 9:10.

А вот в «Слабом звене» - хранят интригу. Даже Мария Киселева не спешит с ответом. Каким будет выпуск легендарного шоу в преддверии Нового года – большой секрет:

- Конечно же, мы приготовили для зрителей телеканала «МИР» сюрприз на Новый год. Новогодний выпуск будет необычный, интересный яркий, не пропустите его.

Ясно только одно: новогоднюю игру покажут в эфире 24 и 27 декабря в 20:10.

Тех, кто отсчитывает дни до боя курантов, но уже не готов с прежним азартом интеллектуально трудиться и смотреть на победы участников викторин, все равно найдут на телеканале «МИР» зрелище по душе. Праздник пройдет в компании героев любимых фильмов и сериалов: «Д`Артаньян и три мушкетера», «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Zолушка», «Тариф новогодний». Чтобы точно не потеряться – следите за программой на портале.

А в последнее воскресенье 2021-го, то есть 26 декабря – не пропустите итоговый выпуск главного тележурнала СНГ «Вместе». Чтобы с Екатериной Абрамовой вспомнить самые интересные события и подвести итоги года:

- Заканчивается второй год самоограничений из-за ковида. Корреспонденты и операторы вынуждены ездить на съемки, соблюдая строжайшие санитарные меры, в пустынном ньюс-руме мигают мониторы - журналисты, продюсеры и режиссеры работают из дома. Но информационный конвейер не останавливается ни на минуту. Вместе интересно!

И если главные итоги подведены, подарки любимым и близким куплены, елка сияет гирляндами, а в отражении елочных шаров весело подмигивают то котики, то приглашенные гости – значит, самое время отправляться на большую дискотеку с телеканалом «МИР». Новогодний марафон любимых хитов начнется 31 декабря в 10:10 с музыкальным фестивалем «Авторадио». Танцы день и ночь напролет до самого утра 1 января, чтобы войти в новый год ярко и зажигательно!

Ну а в 23:55 каждый, кто уже дошел до кондиции «Сейчас спою!», может присоединиться к ведущим телеканала «Мир» и вместе исполнить новогоднюю песню-пожелание. Доказано – если спеть с чувством, толком, расстановкой и при этом попасть в ноты, то год принесет множество положительных эмоций и радости.

Кстати, о котиках. 2022 год точно будет добрым и пушистым – за уют и интересную программу в дни новогодних каникул на телеканале «МИР» отвечают котики! Пока большой полосатый готовится вступить в свои права, «домашние тигры» приглашают провести время с любимым телеканалом. И речь вовсе не о вальяжно разлегшихся на диванах мужчинах, лениво потягивающихся между выпусками любимых передач, а о самых что ни на есть настоящих усатых-полосатых: креативное оформление телеканала в эти дни – сплошное кошачье царствование.

На каникулах «МИР» предлагает самые разные тематические дни.

1 января - погружение в мир волшебства с «Днем сказок»: с 10:10 до самого вечера смотрим «Приключения желтого чемоданчика», «Сказку о потерянном времени», «Садко» и другие любимые волшебные истории.

2 января «Смеемся вместе» - смотрим лучшие советские и французскими комедии: в 10:10 – «Двенадцать стульев», 13:20 – «Где находится нофелет», а с 23:55 встречаемся с Луи де Фюнесом в фильме «Жандарм из Сен-Тропе».

3 января собираемся на поиски приключений в 10:10 с «Неуловимыми мстителями» - телеканал покажет все части легендарной истории, а в 19:15 сериал «Обратная сторона луны».

В «День путешествий во времени», 4 января, можно отправиться в прошлое и посмотреть все три части «Пришельцев» с Жаном Рено и Кристианом Клавье.

А 5 января, в «День детективных историй», в эфире самая успешная премьера сезона телеканала – «Исторический детектив» с Николаем Валуевым – сразу два выпуска в 9:00.

По мнению руководства канала, как встретишь Новый год – так его и проведешь. «МИР» предлагает выбирать проверенных друзей и провести зимние каникулы вместе, задержавшись с пультом от 18 кнопки в руках на весь год. Тем более, что по случаю своего тридцатилетия, телеканал планирует подготовить еще ни один сюрприз и яркий повод для встречи.

- Мы смотрим в будущий год с оптимизмом, готовы и дальше радовать наших зрителей ярким контентом, дарить еще больше положительных эмоций и поддерживать высокие стандарты в работе медиа», − подчеркивает Председатель МТРК «МИР» Радик Батыршин.