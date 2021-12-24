Над Кремлем спускали флаг СССР и плакали

Советские флаги над Большим Кремлевским дворцом, 1988 год. Фото: Подэрни Роман, Серегин Сергей/Фотохроника ТАСС

Советский Союз перестал существовать вовсе не после Беловежской Пущи, где 8 декабря главы России, Украины и Белоруссии подписали договор о кончине СССР и создании СНГ. Юридически страна советов жила еще две с половиной недели. А закончилась после того, как Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года издал свой последний указ - о сложении с себя полномочий Президента и Верховного главнокомандующего Союза. И тут возник казус: над Кремлем все еще реяло красное полотнище Государственного флага СССР. И пока оно не было спущено, Советский Союз как бы продолжал сопротивляться своей гибели.

ТРИКОЛОРА СРАЗУ НЕ НАШЛОСЬ

Сразу же после отречения Горбачева в комендатуру Кремля позвонили из «Белого дома» - там пока еще находился кабинет главы администрации Президента России Юрия Петрова. Он-то уже успел подписать распоряжение № 190 от 25 декабря 1991 года «о спуске флага СССР и поднятии флага России над Кремлем». И дал команду «незамедлительно выполнить». Но оказалось, в Кремле... нет триколора нужного размера - 6 на 4 метра.

Из Кремля в «Белый дом» срочно отправили машину, и уже через полчаса она вернулась с новым полотнищем.

(Сам Борис Ельцин к тому времени уже перебрался в Кремль, Горбачев против такого соседства не возражал.)

Дальше сменой флага занималась комендатура по охране резиденции президента. Первое, что сделали, - проверили совместимость креплений на куполе кремлевского Сената.

Все совпало! Хотя ширина российского флага оказалась на 1 метр больше советского.

ПОД СВЕТОМ ПРОЖЕКТОРОВ

Исторические кадры: спуск советского флага. Это стало последним моментом существования СССР. Через 10 минут на его месте уже был поднят флаг России. Фото: ru.wikipedia.org

В 19 часов 35 минут флаг Советского Союза был медленно спущен. А уже через 10 минут над куполом Сената подняли флаг России.

- В этот момент прямо на куполе были лишь офицеры Главного управления охраны и сотрудники хозслужб Кремля, - рассказал «КП» советник директора ФСО России, доктор исторических наук Сергей Девятов. - Обычно во время спуска и подъема флага над Кремлем (в темное время суток) подсветка купола и флагштока выключается. С Красной площади процедуру не видно. Но тогда этого не сделали.

- Почему?

- Не могу сказать. Но в итоге фото- и тележурналисты, которые за полчаса до этого были в кабинете Горбачева во время его отставки, смогли запечатлеть и смену флагов. И на некоторых кадрах видны фигуры рабочих, менявших флаг.

- Их имена известны?

- Валерий Кузьмин и Владимир Архипкин (оба уже умерли. - Ред.). Неожиданно для себя они вошли в историю.

ПЛОЩАДЬ БЫЛА ПОЛНА

О том, что над Кремлем в тот вечер поменяют флаги, от знакомых чиновников узнал и Евгений Евтушенко. Поэт приехал на Красную площадь. А потом рассказал в редакции «Комсомолки», как это было:

- Красная площадь была переполнена народом. Полное молчание, никаких смешочков, ни пьяных, ничего. Все зачарованно смотрели, будто не верили. И вот когда флаг пополз, у всех поползли слезы. Некоторые даже закрывали глаза от боли.

- А что за люди?

- Разные. Там были и шоферы такси (я добирался на такси, и водитель пошел со мной вместе, и он тоже плакал). Кто-то пришел с детьми, хотя было поздно...

А потом Евтушенко прочитал в «Комсомолке» стихи «Прощай, наш красный флаг... С Кремля ты сполз не так», которые написал после этого. И когда читал их - тоже плакал..

СТРОКИ ПО ПОВОДУ

Евгений Евтушенко

Мы родились в стране, которой больше нет...

Прощай, наш красный флаг...

С Кремля ты сполз не так,

как поднимался ты -

пробито, гордо, ловко

под наше «так-растак»

на тлеющий Рейхстаг,

хотя шла и тогда

вокруг древка мухлевка.

Прощай, наш красный флаг...

Ты был нам брат и враг.

Ты был дружком в окопе,

надеждой всей Европе,

но красной ширмой ты

загородил ГУЛАГ

и стольких бедолаг

в тюремной драной робе.

Прощай, наш красный флаг...

Ты отдохни, приляг,

а мы помянем всех,

кто из могил не встанут.

Обманутых ты вел

на бойню, на помол,

но и тебя помянут -

ты был и сам обманут.

Прощай, наш красный флаг...

Ты не принес нам благ.

Ты с кровью, и тебя

мы с кровью отдираем.

Вот почему сейчас

не выдрать слез из глаз

так зверски по зрачкам

хлестнул ты алым краем.

Прощай, наш красный флаг...

К свободе первый шаг

мы сделали в сердцах

по собственному флагу

и по самим себе,

озлобленным в борьбе.

Не растоптать бы вновь

очкарика «Живагу».

Прощай, наш красный флаг...

С наивных детских лет

играли в «красных» мы

и «белых» больно били.

Мы родились в стране,

которой больше нет,

но в Атлантиде той

мы были, мы любили.

Лежит наш красный флаг

в Измайлове врастяг.

За доллары его

толкают наудачу.

Я Зимнего не брал.

Не штурмовал Рейхстаг.

Я - не из «коммуняк».

Но глажу флаг и плачу...

Евгений ЕВТУШЕНКО

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Акт о большой перемене

Сегодня мы впервые публикуем уникальный документ, который 30 лет хранился в архивах. Это акт о спуске Государственного флага СССР и поднятии Государственного флага России над Кремлем.

Акт исторический. Но составлен в спешке - написан от руки, с «дефицитом» знаков препинания, на обычном листе, похоже, шариковой ручкой. И еще - глава администрации новой власти назван по старинке - «тов.» - товарищ.

Акт о спуске Государственного флага СССР и поднятии Государственного флага России над Кремлем.

Почему столь серьезный документ составлен, мягко говоря, не по форме?

- А какая в этом случае должна была быть форма? Мало кто себе представлял. Процедура-то необычная, новая, - сказал «КП» Сергей Девятов. - Вполне возможно, предложение составить такой акт родилось в последний момент, сразу после смены флага. Но теперь он в ряду исторических документов - свидетельств смены эпох...

АВТОГРАФЫ НА ЭКСПОНАТАХ

...А тот, со звездой, теперь в Гараже особого назначения

Первые флаги России, поднимавшиеся над Кремлем, сохранились как реликвии.

В «Ельцин-центре» в Екатеринбурге один из таких флагов - с купола кремлевского Сената. Прямо на полотнище - надпись бывшего тогда коменданта Кремля Михаила Барсукова: «25 декабря 1991 г. в 19.45 поднят Государственный флаг РФ. М. И. Барсуков».

Еще один Госфлаг РФ, поднимавшийся над Кремлем, в музее Гаража особого назначения (ГОН) на ВДНХ. На флаге - также подпись Барсукова и следы ржавчины от троса крепления. Этот флаг не был отправлен в химчистку и сохранился в таком виде.

Но в музее ГОНа есть и советский красный флаг со звездой, серпом и молотом, который висел над Кремлем до замены на флаг России.

Выражаем благодарность журналу «Историк» за помощь в подготовке публикации.

КСТАТИ

С полотнищем - в химчистку

Флаги над Кремлем меняются регулярно. Их снимают и отправляют в химчистку. По свидетельству коменданта Кремля в 1991 - 1995 годах генерала Михаила Барсукова, в запасе постоянно имелось до десятка флагов.

Ветер с Москвы-реки, дождь, пыль и выхлопные газы быстро приводили полотнища в негодность. Иногда их меняли каждый месяц.