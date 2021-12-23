Владимир Путин ответил: Будет ли война на Украине, и почему он не берет в тайгу Мишустина

Президент Владимир Путин перед началом Большой итоговой пресс-конференции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент провел свою 17-ю по счету итоговую ежегодную Большую пресс-конференцию. 507 журналистов, собравшись в московском Манеже, задавали главе государства вопросы. Вот что он сказал им в ответ.

(полностью вопросы президенту и его ответы — смотрите на сайте KP.RU)

ВОССТАНАВЛИВАЕМСЯ БЫСТРЕЕ МНОГИХ

Вячеслав Терехов из «Интерфакса» задал сразу несколько вопросов о том, как экономика страны справляется с пандемией.

- Если полностью отвечать на все ваши вопросы, можно заканчивать и пресс-конференцию, - пошутил президент. - Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавируса, оказалась более мобилизованной и готовой к шокам, чем многие развитые экономики мира. Даже, если «двадцатку» (самых развитых. — Ред.) взять. Уровень спада составил 3%, что ниже чем в ведущих экономиках. И восстановились мы гораздо быстрее.

Президент перечислил, что в России выросло за год:

ВВП — на 4,5%;

Промпроизводство — на 5%;

Переработка — 5,2%;

Реальные доходы (за вычетом инфляции) — 4,1%

Международные резервы — с $595 млрд. до $625 млрд.

Строительство — на 90 млн. кв. метров жилья.

- Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России, - прокомментировал Путин итоги в строительстве.

«ЗНАЮ, КАК РУГАЮТСЯ НА ЦЕНТРОБАНК»

- У нас инфляция тоже (в сравнение с США. - Ред.) большая – 8%. В два раза выше целевых показателей. Конечно, можно здесь поругивать Центральный банк. Я же каждый день в контакте с коллегами из реального сектора экономики, я знаю, как они ругаются на Центробанк, знаю их аргументы. Надо аккуратнее их инструментом пользоваться, но Центральный банк проводит независимую политику. Вам может показаться это странным, я не вмешиваюсь в работу Центробанка, но оцениваю ее положительно. И полагаю, что в принципе мы находим золотую середину.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ИНОАГЕНТЫ» ПРИДУМАНЫ НЕ НАМИ

Вопрос от русской службы британской телекомпании «ВВС»:

- Признаны экстремистскими и разогнаны штабы Алексея Навального, который был отравлен. Сам он сидит в колонии. В реестре «иностранных агентов» уже более 100 изданий. Что произошло в России, что в ней так стремительно выросло число тех, кого власти считают экстремистами и агентами?

Вы часто говорите про историю и, наверное, помните, что каждый раз, когда власть в России была сконцентрирована в одних руках в фазе острого противостояния с западом, то в конечном итоге это порождало войны и революции. Вам не кажется, что вы, обладая всей полнотой власти, закладываете сейчас основу для этого?

Путин:

- Если уж говорить об истории, наши оппоненты говорили на протяжении веков: «Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри». Что благополучно было сделано по результатам Первой мировой войны и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри. А кто это делал? Те, кто обслуживали чужие интересы.

Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы - дайте хоть какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет. Ни одного материала. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРГ. Дайте нам основания хотя бы для возбуждения уголовного дела. Ноль. Спрашиваю, ну, как это объяснить? Молчание. Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить.

Сидельцы всегда были, в каждой стране. И есть, и будут. Не надо совершать преступления. И прикрываться политикой.

По поводу реестра «иностранных агентов». Согласен с вами, что ничего хорошего нет. Этот закон придуман не нами, а еще в 30-е годы в государстве, которое все считают светочем демократии (США. - Ред.). И сейчас действует. Там признаны иноагентами примерно такой же объем организаций. А в чем разница? Там вам грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Даже если вы эту деятельность прекратили и организацию закрыли. Пятерочка!

Мы не запрещаем работу этих организаций.

По поводу власти в одних руках — у нас разделение властей. И выбор организации государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете.

ЛЕНИН СИЛОЙ ЗАТОЛКАЛ ДОНБАСС

Ирада Зейналова (НТВ):

- Мировая пресса нагнетает: Россия хочет напасть на Украину, русские хотят войны. Ждать ли нам войны на Украине?

Путин:

- Россия сердится? Нет, Россия сосредотачивается (цитата главы МИД России 19 века Горчакова. - Ред.). Часть исторических территорий оказались на Украине. Мы с этим смирились и работали со всеми правительствами - вспомните Ющенко и Тимошенко. Они тоже говорили о своей прозападной ориентации. Но мы же с ними работали. Никакие действия в отношении Крыма и в голову не приходили. Но что произошло в 2014 году? Госпереворот.

После этого возник Крым. Как мы могли отказать людям, которые просили защиты? Мы должны были безвольно смотреть на Донбасс, который изначально не мыслил себя иначе, как частью России? Но Ленин с сотоварищами затолкнули силой, сначала в Россию, а потом: надо перерешить. И перерешили. Создали страну, которая никогда не существовала.

Дважды украинские власти пытались силой решить вопрос на Донбассе. Хотя я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. Он в ответ: да-да. И начинал войну. Результат - окружение, потери.

Теперь нам говорят: «Война, война». Складывается впечатление, что, может, готовят третью военную операцию? И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь – новые санкции.

И в создают на этой территории такую анти-Россию. С накачкой оружием, с промыванием мозгов населения. Вы представляете, как Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой, чего там происходит? А потом толкнут радикалов и на Донбасс и Крым.

Поэтому без всяких хитростей мы прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на восток дальше быть не должно. Они должны нам что-то ответить.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БЛОКИРОВАТЬ ИНТЕРНЕТ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ

Шамиль Гулиев из «Тобольского времени»:

- Как подростков будут защищать от опасной информации в Интернете?

- Интернет - это часть нашей жизни. Здесь нужно соблюсти золотую середину - не подавлять свободу выражения, распространения информации, но в то же время защищать общество от негативных проявлений. Мы продолжим настаивать в работе с мировыми платформами, чтобы они подчинялись требованиям наших законов. Во многих странах для этого используют замедление трафика и другие способы, вплоть до блокировки. Нам бы не хотелось прибегать к таким крайним мерам.

МОЛОДЕЖЬ ДЕГРАДИРУЕТ ИЛИ РАЗВИВАЕТСЯ?

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич:

- Как вы относитесь к взаимодействию с молодежью в соцсетях? Или вы считаете, что новое поколение деградирует?

Путин:

- Почему же деградирует? Дети всегда лучше и умнее своих родителей. Человек не только бегает быстрее или прыгает выше, он еще и думает интереснее и креативнее. Сейчас все образование, особенно в малых возрастных группах, ведь оно основано на чем? На играх. Конечно, все эти возможности должны быть использованы.

Поэтому мы и внедряем широкополосный интернет по всей стране. Сейчас в школах должны закончить эту работу, в сельскую местность должны выйти с этим. 24 миллиарда предусмотрено на это.

Вопрос в том, чтобы молодые люди не заболевали этим Интернетом, не подменяли реальную жизнь сидением в Сети с утра до ночи. Чтобы и спортом занимались, музеи посещали и театры.

«А ВЫ НЕ НАПАДЕТЕ?»

Журналистка из Sky News:

- Можете ли вы гарантировать, что не нападете на Украину? И что Запад не может понять о намерениях России и Путина?

Путин: - Поймите же вы, в конце концов, не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли к границам США? К нам пришли! И теперь еще говорят: теперь и Украина будет в НАТО. Вот о чем речь. А вы требуете от меня гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы! И немедленно! Сейчас! А не забалтывать это десятилетиями.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что Запад не понимает о России. Мы иногда, кажется, в разном мире живем. Как этого можно не понимать? Сказали – не будем расширяться. И расширяются.

Зачем использовать террористические организации для попыток развала России? Это же делали! Я, как бывший директор ФСБ, это знаю. Мы работали с двойной агентурой, они нам докладывали, какие задачи перед ними ставили западные спецслужбы.

Надо было относиться к России как к союзнику. Нет, все наоборот. Попытка дальнейшего развала.

Начали расширять НАТО на восток. Мы же говорили: не надо этого делать. Вы нам обещали не делать. А теперь говорят: а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите

подальше… Плевать мы хотели на ваши озабоченности.

Пять волн расширения НАТО! Чего здесь непонятного? Мне кажется, все понятно.

ИНТЕГРАЦИЯ С БЕЛОРУССИЕЙ НИЖЕ, ЧЕМ В ЕВРОСОЮЗЕ

Гузель Камаева (телекомпания «Мир»):

- Когда граждане России и Белоруссии почувствуют реальные результаты дорожной карты Союза? Возможно, отмена роуминга, единый документооборот.

Путин:

- У нас большой набор работы… И там не только роуминг.

Должен сказать, что Лукашенко и вся его команда - непростые переговорщики. Но мы в целом достигли понимания. Уверен, наши граждане это почувствуют, на себе, на текущей жизни. Это же не манна небесная, с неба сразу все не повалится.

Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем в Евросоюзе. Я уж сейчас не говорю про единую валюту, бог с ним, это вопрос, возможно, будущего. Но нам сначала нужно синхронизировать экономику. Антимонопольные законы, налоговые, таможенные.

Вот мы обо всем этом договорились. Уверен, результаты будут.

КТО ВИНОВАТ В ДОРОГОМ ГАЗЕ

Павел Краснов, Первый канал:

- Виноват ли Газпром в рекордных ценах на газ в Европе?

Путин:

- Конечно, нет. Это попытка с ног на голову все поставить. Газпром поставляет весь объем по контрактам. И увеличил поставку чуть ли не на 12% или 20% уже в дальнее зарубежье.

Американские поставщики сняли с европейского рынка 14 миллионов тонн сжиженного газа, утащили их на премиальные рынки – в Латинскую Америку, а потом в Азию. Там больше платят. Европейцы думали, что у них премиальные рынки. Нет, оказалось, в других местах.

Мы же говорили: не надо рушить долговременные контракты. Нет, твердила нам Еврокомиссия, рынок отрегулирует. Ну, вот он отрегулировал – 2 тысячи долларов за тысячу кубов. Пожалуйста, берите.

Есть труба, которая соединяет польскую трубу с украинской. Примерно на 3 миллиона кубометров в сутки. Именно столько из ФРГ и продают в Польшу. У меня все основания полагать, что этот газ идет на Украину. Пытаются поддержать штаны там кому-то, лучше бы поставляли в Европу, чтобы цена была меньше.

При чем здесь Газпром? Пусть не думают, что они такие умные, и на них боженька заснул. Проблемы создали сами себе.

НАКАЗАНИЯ ЗА ПЫТКИ В СИЗО НЕИЗБЕЖНЫ

Ксения Собчак:

- Вы сняли главу ФСИН. Я только что из Иркутска, там генерал Сагалаков - начальник областного ФСИН. Получаете ли вы информацию о подобных людях? Огромное количество свидетельств, что этот человек участвовал в пытках.

Ксения Собчак. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вы согласны, что пытки в российских тюрьмах носят системный характер? И как можно с этим бороться?

Путин:

- К сожалению, это проблема не только России. Очень много в той же Франции, в Штатах, таких мест, которых уже и в странах третьего мира нет.

Я опираюсь на информацию из разных источников. Не то что кто-то мне положил бумажку, я порадовался и не глядя подписал.

Возможны ли ошибки? Да, наверное, бывают. Но 17 уголовных дел возбуждено. Вы назвали одного-двух человек, но там уже свыше десятка уволенных. И по ним уголовные дела.

Да, проблема есть. Надо спокойненько с этим работать. Чтобы наказание было неизбежно.

В местах лишения свободы — тоже наши люди. И относиться к ним нужно по-человечески.

КТО ЗАКАЗАЛ НЕМЦОВА

Максим Курников, «Эхо Москвы»:

- Знаете ли вы заказчиков убийства Политковской и Немцова?

Путин:

- Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. Как вам известно, за совершенное люди сидят в тюрьме. Есть мнение, что они не заказчики...

Я считаю, что это сведение счетов, оно недопустимо, оно во вред нашей стране. Если за этим стоят заказчики, о которых мы не знаем, мы будем их искать.

КАКИМ БУДЕТ БУДУЩЕЕ ДОНБАССА

Вопрос — как Путин представляет себе будущее Донбасса?

Путин:

- Будущее Донбасса должны определить люди, которые там живут. Вот и всё. Мы только посредники. Нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, мы на это не соглашались.

Там написано, что в конституцию Украины нужно внести автономию Донбасса. Объявить выборы, амнистию. Чего мы видим? Вместо выборов - военная администрация. Вместо амнистии - люстрация.

Сами киевские власти настаивали, чтобы Донбасс поставил под этим свои подписи. Там отказывались, нам пришлось их убеждать. А теперь с ними отказываются разговаривать, объявляют их террористами.

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕДУ МОРОЗУ

Журналист из вологодской газеты «Красный Север» рассказал о юристе из Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза за невыполнение желаний.

Путин:

- Я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить, что он дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть истец проанализирует свое поведение.

Мои отношения (с Дедом Морозом. — Ред.) строились благообразно. Я ему благодарен за то, что могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором нахожусь. Еще больше я благодарен за это народу России.

Фото: Диана ИВАНОВА

ЗАСТАВИТЬ РОЖАТЬ

Вероника Иващенко, телеканал «Спас»:

- Почему россияне не хотят рожать?

Путин:

- По линии моих родителей в семьях было по 9-10 детей. Почти все погибли во время Великой Отечественной. Это огромный удар по нашей демографии.

Россия расхотела или разучилась рожать? У нас в 2004-06 годах рождений было гораздо больше, чем в 1991-м. И связано это с экономикой. Поднять на ноги малыша – сложное дело, финансово непростое.

Наша задача в ближайшее время (на следующий год) выстроить всю цепочку поддержки материнства и детства – от рождения и до окончания школы.

Но есть и вещи более тонкие. Проблема демографии - она во всех постиндустриальных странах. Посмотрите на Европу, везде одно и то же. С чем это связано? С изменением приоритетов женщин – образование, карьера, а потом ребенок.

Понимание того, радость отцовства и материнства выше материального благополучия, должно внедряться в сознание наших людей. Но делать это надо талантливо, ярко, тонко.

ЛЮБИМЧИКОВ НИКОГДА НЕ БЫЛО

Александр Юнышев, «Лайф»:

- Кто из министров ваш любимчик, кому вы уже выписали премию? Интересно, какого размера даже? А кого вы отчитывали больше всего? И мы видели, как вы с Шойгу в тайге отдыхаете. А почему Мишустина не берете с собой? Что такое?

Путин:

- Ну, если мы еще и Мишустина будем брать с собой! Помните старый еврейский анекдот: «А кто в лавке-то останется?» Кто работать-то будет? Поэтому когда-то Михаил Владимирович уезжает, он звонит, ставит меня в известность, но он всегда на связи.

Ну, а что касается поездок в Сибирь, я это делаю с 2000-х годов и это уже часть моей жизни. В Сибири мне нравится. Уникальная экосистема и люди. Золотой фонд России - это сибиряки. Всякие есть. Но я говорю в целом.

Кого ругать, кто любимчик? У меня не может быть любимчиков. И не было никогда.

ИТАЛИЯ — НАШ НОВЫЙ ПОСРЕДНИК?

Итальянский журналист Серджо Паини:

- Может ли Италия стать посредником между Россией и Евросоюзом?

Путин:

- У нас отношения, если не показательные, то хорошие, устойчивые. Это было заложено еще Берлускони. Конечно, Италия страна НАТО, но это не мешает нам.

И, конечно, имея в виду такой доброжелательный настрой, Италия могла бы сыграть роль в нормализации российско-Европейских отношений и даже в переговорах с НАТО.

СВЯЗЬ В КРЫМУ НАЛАДИМ, ПОКА НЕ СКАЖУ КАК

Александр Федорчак, корреспондент канала «Крым-24»:

- У нас в Крыму строят дороги, детсады. Но связь мобильная - на том же уровне.

Путин:

- Это понятно с чем связано. С санкциями Запада против крымчан.

Странная ситуация. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, значит, крымчане – жертвы агрессии. За что же их дополнительно наказывать? А если они присоединились к России по собственной воле, на референдуме, то это проявление демократии. Кто-то борется с демократией? Ответ один – плевать они хотели на демократию.

Что касается мобильной связи, так же как и по другим направлениям, мы найдем способ. Я сейчас не буду заранее информировать, как мы это сделаем, чтобы не помешать. Но мы решим проблему.

БАЙКОТ КИТАЯ - ОШИБКА

Дмитрий Губерниев:

- Хочу спросить про Олимпиаду в Пекине, куда вы поедете на открытие. США объявили ей политический бойкот...

Путин:

- Я разговаривал с одним из бывших президентов США. Догадайтесь, с кем. И он мне сказал: "Блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и в Москве были большой ошибкой, в том числе, со стороны Соединенных Штатов". Вот продолжают наступать на те же грабли.

Это ошибка. А дело только в одном. Попытка сдержать развитие, не дать поднять голову конкурентам.

Им не сдержать развития Китая. Они должны осознать это в конце концов. Сегодня по паритету покупательной способности экономика Китая больше, чем американская. Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям.

ПЕНСИИ ПОДНИМУТ ВСЕМ. ВОЕННЫМ ТОЖЕ

Газета «Молодой ленинец», Пенза:

- Индексация пенсии в следующем году запланирована в 5,9%. Это ниже инфляции. Цены растут быстрее. Планируется ли компенсировать пенсионерам эту разницу?

Путин:

- Да, мы обязательно это сделаем. Это первое. А второе - в следующем году решения будут приняты и по силовому блоку, чтобы выровнять доходы в правоохранительных и силовых структурах в целом. Это должно коснуться и пенсий.

«Я УЖЕ ДАВНО НИ ЗА КЕМ НЕ СЛЕЖУ»

Последним был личный вопрос к президенту от журналистки «Авторадио»:

- С учетом пандемии, испытываете ли вы недостаток в личном общении, дефицит эмоций? Вы говорили, что с подчиненными общаетесь на расстоянии в три метра. Эффективно ли это, когда нет контакта глаза в глаза?

Путин:

- Ну, разница в три метра не играет роли. Мы с вами сейчас на более дальней дистанции свободно разговариваем. Но вот общение с близкими, друзьями, с которыми нужно рядом посидеть, конечно, этого не хватает.

«Авторадио»:

- Удается ли вам соблюдать спортивный режим? Отслеживать новинки театров, кино, блогеров?

Путин:

- Я уже давно ни за кем не слежу - с тех пор, как перестал быть директором ФСБ. А что касается спорта и досуга, у меня практически и досуга-то нет. Но спортом я занимаюсь, потому что считаю это своим долгом, обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в моем графике.