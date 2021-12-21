Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика21 декабря 2021 8:23

Танковая дивизия – не валенок под снегом: Вашингтон играет с Москвой в словесную казуистику

О чем говорят первые официальные американские отклики на российские проекты соглашений по безопасности, размышляет военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец
Виктор БАРАНЕЦ
Виктор БАРАНЕЦ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Салливан указал на готовность США участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ

Салливан указал на готовность США участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отправив в Вашингтон два проекта соглашений по безопасности, Москва ждет ответа. И первый официальный отклик уже прилетел. Об этом стало известно после понедельничного телефонного разговора помощников президентов США и России Джейка Салливана и Юрия Ушакова. И тут очень любопытно – о чем конкретно шла беседа и в каком ключе? Пресс-служба Белого дома сообщает: «Салливан указал на готовность США участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия — НАТО и ОБСЕ».

«Он (Салливан — прим. ВБ) ясно дал понять, что любой диалог должен быть основан на принципах взаимности, учитывать нашу обеспокоенность действиями России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами. Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации».

С одной стороны, вроде бы добрый знак – готовность США не бряцать оружием, а договариваться за дипломатическим столом, возродить «потерявший пульс» Совет Россия – НАТО и обновить затухшие контакты по линии ОБСЕ. Ну а что касается «принципов взаимности», то кто же против? Именно об этом тысячу раз говорили и Путин, и Лавров. Кстати, именно об этих принципах и говорится в российских проектах соглашений по безопасности. Предложения более чем конкретные: не проводить крупные (больше бригады) учения вблизи границ России и НАТО, не подлетать на самолетах и не подходить на кораблях к тем же кордонам на опасное расстояние, не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Ну и тд. И Москве тут нужны не общие слова, а четкие ответы. Вот тут и станет ясно, готовы ли США и другие страны НАТО придерживаться с Россией принципов военной взаимности.

Ну а теперь – о словах Салливана про то, что «существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации». Про эту «эскалацию» Вашингтон уже всему миру уши прожужжал. Политики и генералы на полном серьезе рассказывают о «сотнях российских танков» и о гигантской (!) то 125, то даже 175-тысячной группировке войск у украинской границы. А ведь такую армаду боевой техники и личного состава не спрячешь, как валенок в белгородских, воронежских или смоленских снегах. Тем более, что у США есть мощная космическая разведка, которая не то что танк, а детские сани и отдельного человека разглядеть может. И эта разведка уже которую неделю дурачит мир снимками российских танковых полков и дивизий, которые десятилетиями дислоцируются в той же Смоленской или Воронежской областях. За сотни километров от украинской границы.

Более того! Американцы показывали космические снимки, на которых сейчас (в декабре!!!) вокруг парков боевых машин… буйствует зелень. И вот я думаю: посадить бы сейчас в наш вертолет президента США Байдена, министра обороны США Остина (можно и президента Украины Зеленского с начальниками НАТО и ОБСЕ захватить) и часика три повозить их в небе у российско-украинской границы. Пусть посмотрят, а потом честно расскажут миру про мифические «сотни русских танков». А заодно – и про украинские танковые полки, которые при поддержке 120-тысячной сухопутной группировки изготовились к броску на израненный обстрелами Донбасс.

Может быть, лишь в таком случае заткнут рот провокаторы и брехуны в Вашингтоне, Киеве и Брюсселе. А заодно – и помощник президента США Салливан, упорно талдычащий о некоей «деэскалации». О чем речь? Может быть о том, чтобы Россия вообще убрала все свои войска из областей, граничащих с Украиной, и перебросила их на Чукотку? (Хотя и в таком случае Вашингтон наверняка завопит об «эскалации»). Ну а если совсем серьезно, то Москва вправе во время переговоров с американцами о своем проекте соглашений по безопасности потребовать от них четких критериев «эскалации и деэскалации». Иначе все претензии США будут похожи на сырой яичный белок, растекающийся по тарелке, – вилкой его не возьмешь. А переговоры погрязнут в тине бесконечной американской демагогии и лукавой словесной казуистики.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Байден, не валяй дурака»: что будет, если США отвергнут российские предложения по безопасности

Рассуждает военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец (подробности)

Армия