Три главных ответа Владимира Путина на пресс-конференции: Это НАТО задолжала России гарантии, а не наоборот

Президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из более чем полусотни вопросов и ответов на большой пресс-конференции Владимира Путина, которая продолжалась 3 часа и 56 минут, на некоторые специалисты обратили особенное внимание.

«Комсомолка» попросила прокомментировать выступление главы государства декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова:

- Неожиданные обращения к Путину в этот раз услышали?

- От большинства вопросов я не в восторге. Хотя уже алгоритм сложился.

Виталий Третьяков в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Каков он?

- Сначала следуют общие вопросы. Потом идет региональный накат. В значительной степени он сводится к тому, что вложили губернаторы и мэры в уста своих местных журналистов. Это мы все видели. Ну и странные вопросы про дедов морозов. Они, может, и неплохие, но я бы задал это для школьной стенгазеты.

- Но ведь такие подачи президенту все-таки разряжают обстановку, несколько снижают пафос происходящего…

- Может быть. Из того что прозвучало — благодаря, а не вопреки вопросам - Путин сказал главное. И тут надо учесть, что он много и часто на эту тему выступал в предыдущие дни и недели. Так вот, я бы выделил три из его ответов.

- Прошу.

- Первое — то что он сказал по поводу Украины. С некоторыми деталями, которые многие не знали или пропустили мимо ушей. Что Москва и лично Путин уговаривали украинское руководство сразу после Майдана не разжигать вооруженный конфликт на территории Украины. Но его не послушали.

- Второе?

- Был очень жесткий ответ — хотя это и не оригинально, Путин выступал не раз на эту тему. Это реакция на вопрос журналиcтки из Sky News по поводу гарантий ненападения на Украину. Президент не стал вдаваться в сантименты и давать гарантии, а повторил озабоченность России. Сказав, что это не мы вам должны гарантии, а вы нам. Это подтверждение определенной жесткой позиции. И это то, что было передано нашим МИДом. Он показал — отступления назад не будет.

- И третье?

- Тема тоже не новая. Я по по ходу пресс-конференции кое-какие мысли высказывал на этот счет. Когда я услышал вопрос о газе и о Газпроме и о политике Евросоюза, противоречивой весьма, я сразу написал: всегда с удовольствием готов услышать такую позицию. Это тот случай, когда повторение — мать учения. Приятно, когда дураков называют дураками. Мы долго называли их если не умниками, то, по крайней мере, партнерами. И текстуально ответ Путина мне понравился.

- О чем не спросили?

- Мало было вопросов и ответов, касающихся вещей, о которых говорят меньше, но они важны. Никто не задал вопрос о политических реформах в России. Никто не спросил о том, как Путин предполагает дальше расшифровывать свою формулу о здоровом консерватизме. Или в вопросах, которые касались международных отношений, не прозвучало про проблемы с Турцией, весьма деликатные и запутанные. С Закавказьем, вокруг Армении. Есть проблема Сирии — а о ней как будто забыли. Разве там все успокоилось? А о треугольнике Дели-Пекин Москва?

- О постсоветском пространстве не так много было сказано, не считая Украины.

- И о притеснениях русских и русского языка даже в тех странах, которые декларирует лояльность к Москве.

Итоговая пресс-конференция президента в этом году продолжалась 3 часа и 56 минут. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И хорошо сказал про отношения с Белоруссией. Что как с переговорщиками с ними тяжело. И сказал, что наша интеграции меньше, чем в Евросоюзе. Это намек на то, что не Москва тормозит дальнейшее укрепление союза двух стран.

ДОСЛОВНО

Путин про Украину

"Хорошо, дважды украинские власти предприняли попытку с помощью силы решить вопрос в Донбассе. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военные операции! «Да-да», – и начал. Результат? Окружение, потери. Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чём? Не хотят исполнять. [...] Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию? И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – вот такие-то и такие-то новые санкции последуют». И готовятся, может быть, к этому."

О гарантиях Западу

"Мы ясно и чётко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Что здесь непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединённых Штатов? Нет. Это Соединённые Штаты своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже. [...] Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании, или куда-то? К нам пришли и теперь ещё говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО. [...]

А Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии – вы! И немедленно, сейчас."

О топливном кризисе в Европе

"Вот коллега спрашивала, что там Запад не понимает. Да врут всё время, поэтому тень на плетень наводят. «Газпром» поставляет весь объём, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объём, но увеличил поставку, по-моему, чуть ли не на 12 процентов или около 20 уже в дальнее зарубежье. Увеличивает и в Европу в целом поставки. По-моему, это вообще единственная страна, единственная мировая компания, которая вот так себя ведёт. [...] Вчера ещё кричали, Вы правильно сказали: караул, это экспансия России, «Газпрома», захватывают рынок! Ничего мы не захватываем. Да, мы поставляем немало, но мы не единственные поставщики на европейский рынок. Но мы единственные, наверное, кто увеличивает поставку."

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