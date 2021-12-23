Белый дом: США не согласятся на предложение России в сфере безопасности, касающиеся НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала созданные Россией проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО. Она отметила, что Вашингтон не готов согласиться со всеми пунктами, прописанными в документе.

На вопрос о предложениях РФ в сфере безопасности Псаки ответила в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции с журналистами. По словам представителя Белого дома, на данный момент между сторонами идут переговоры на дипломатическом уровне. Однако до их завершения пока далеко, пишет РИА Новости.

"Мы работаем над дипломатическими переговорами. На некоторые предложения русских мы бы согласились, а на некоторые точно не согласились бы, (предложения) по НАТО - хороший пример", - сказала Псаки.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Белого дома прокомментировал дипломатическое взаимодействие с Россией по поводу гарантий безопасности. Он отметил, что США не будут публично отвечать на предложения РФ по этому вопросу.