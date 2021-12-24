Разлучены после смерти: Леонид Филатов и Нина Шацкая любили друг друга до последнего вздоха

Леонид Филатов в больничной палате с женой Ниной Шацкой, 1997 г. Фото Ираклия Чохонелидзе /ИТАР-ТАСС/.

Леонид Филатов прожил недолгую - всего каких-то 56 лет, но опрятную жизнь. Это выражение его жены актрисы Нины Шацкой. Не изменял себе и своим принципам, оставался цельным человеком, о котором хорошо говорили даже его коллеги, что в творческой среде редкость. Однажды режиссер Сергей Соловьев (увы, с ним мы недавно простились), сказал о Филатове: «Леня был сделан из чистого золота, я таких людей больше в своей жизни не встречал».

После него остались не только его роли в кино и на сцене, но и стихи, и пьесы. Стихи он писал с детства. В тринадцати лет уже публиковался в газете «Комсомолец Туркменистана» - Филатов тогда жил в Ашхабаде. В тридцать лет на конкурсе эстрады получил премию как автор остроумных пародий на Роберта Рождественского и Евгения Евтушенко. Причем читал он свои пародии голосами пародируемых поэтов.

Его сатирическая пьеса «Про Федота-стрельца» была опубликованная в середине 80-ых в журнале «Юность» и тут же разошлась на цитаты:

Утром мажу бутерброд -

Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,

И компот не льется в рот!..

Телесъемка сатирического произведения "Про Федота-стрельца", 1988 год. Фото: YouTube

Он снял фильм «Сукины дети», который получил гран-при на «Кинотавре» в Сочи. Сыграл в десятках картин и спектаклей. И мог бы снять, сыграть, сочинить ещё много всего талантливого, если бы не тяжелая болезнь. Обычный пиелонефрит запустил тяжелые последствия: гипертония, инсульт, бесконечные реанимации, тяжелейшая операция по пересадке донорской почки. Эта операция, конечно, продлила ему жизнь, но только на шесть лет.

Литература стала его основным занятием (кроме телевизионной передачи «Чтобы помнили» о забытых актерах), когда он заболел и не смог сниматься и играть на сцене. В больнице он сочинил пьесу «Любовь к трем апельсинам». Иронизировал, что по продажам стихов он вышел в Москве на второе место: «Окуджава - на первом, а Пушкин – на третьем. Откровенный идиотизм, но забавно». Свои книжки «царапал» до последнего дня, пока хватало сил. Он очень гордился, что даже в разрушенном болезнью состоянии, свою семью он обеспечивал и кормил сам. По признанию Нины Шацкой, он был личностью и был мужчиной. в нем сочеталось несочетаемое: легкость и живость, серьезность и глубина. За что Бог ей послал такого мужа?

Публика его обожала и находилась в плену его обаяния. Особенно женская половина. После выхода фильма Александра Митты «Экипаж», где Филатов сыграл одну из главных ролей, он стал секс-символа советского экрана. При этом успех, популярность его характер не изменили совсем - он был интеллектуальный артист, понимал цену медным трубам.

Леонид Филатов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О невероятной любви Нины Шацкой и Филатова можно снимать кино. Когда он тяжело заболел, Шацкая целиком посвятила свою жизнь ему.

После смерти Филатова она написала книгу «Леня» - о нем, о себе, об их любви. Они познакомились в Театре на Таганке. Шацкая к тому времени уже была одной из ведущих актрис труппы Юрия Любимова, а Филатова (он на шесть лет моложе) только взяли в театр после Вахтанговского училища. Оба на тот момент были не свободны: он в гражданском браке, она замужем за коллегой по театру Валерием Золотухиным. Она только что вышла из декрета после рождения сына Дениса. Однажды после репетиции Филатов пригласил ее в кафе. И там, в кафе, впервые читал ей свои стихи – любовные, нежные, легкие. При этом так на неё смотрел, что она почувствовала: что-то с ней происходит не то, и с ним тоже. На обратном пути в театр они по-школьному уже целовались. При этом, когда Филатов узнав, что муж Шацкой - Валерий Золотухин, он даже расстроился: не воспринимал Золотухина как соперника – «это просто несчастный случай какой-то».

Актриса Нина Шацкая в роли Маргариты в спектакле театра драмы и комедии на Таганке "Мастер и Маргарита", 1977 г. Фото Виктора Великжанина /Фотохроника ТАСС/

Так закрутился их роман, сперва платонический, потом - как у всех нормальных взрослых людей. Их чувства была очевидны не только коллегам по театру, но даже зрителям, когда вся Москва валила «на Шацкую» в спектакле «Мастер и Маргарита». Нина играла Маргариту, Филатов – Мастера. Роман с Филатовым продолжался еще десять лет.

«Когда наконец-то мы стали жить вместе, какое это было чудо! Не могли наглядеться друг на друга, — рассказывала в воспоминаниях Нина Сергеевна. - Леня — это бесконечные подарки, внимание, щедрость, любовь. Он одел и меня, и Дениску с ног до головы. Из своих загранпоездок чемоданами привозил модные вещи. Он сделал мою жизнь счастливой и богатой во всех смыслах. До сих пор вспоминаю с улыбкой: 1985 год, Леня принес огромную банку черной икры, жуткий дефицит. И заставил нас с Дениской есть эту икру ложками».

Когда они наконец поженились, Шацкая была молодая красивая шумная артистка и казалась Филатову эдакой бабочкой. Он не мог предположить тогда, что она окажется настоящим товарищем - будет дежурить круглые сутки у его постели, когда он заболеет.

Они прожили вместе больше 20 лет до самой смерти Филатова. Он умер 26 октября 2003 года в результате воспаления легких.

После его смерти Нина Шацкая не только не думала еще раз выйти замуж, вообще не хотела жить, но был единственный сын и внуки - они держали. В ее квартире была «стена Лени», увешенная его портретами.

Нина Шацкая умерла в мае этого года. Её похоронила на Троекуровском кладбище, не с мужем, которого она так любила (Филатов похоронен на Ваганьковском). В соцсетях тогда развернулась страстная дискуссия: почему родные Шацкой не настояли? Но ритуальщики заломили такую цену за демонтаж памятника Филатову (полмиллиона рублей), что многодетная семья Дениса Золотухина (сын Нины Шацкой священник) эти расходы не могла потянуть. Теперь же встал другой вопрос: кто будет ухаживать за могилой Леонида Филатова? После смерти жены наследников у него не осталось. Нет и ответственного лица, который бы следил, убирал его могилу, ремонтировал памятник. На кладбище нас заверили, что могила Филатова не станет бесхозной...

О, не лети так, жизнь,

на миг хоть задержись.

Уж лучше ты меня

калечь, пытай и мучай.

Пусть будет все:

тюрьма, болезнь,

несчастный случай,

но не лети так, жизнь

Строчки из стихотворения Леонида Филатова "Не лети так, жизнь".