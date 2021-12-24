Трамп рассказал, почему не любит криптовалюты

По мнению Трампа, криптовалюты – явление временное, рано или поздно они обязательно исчезнут Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что никогда не испытывал доверия к криптовалюте, и считает ее «опасной вещью», которая рано или поздно лопнет, как мыльный пузырь.

– Я никогда не любил это [криптовалюты] потому, что мне нравится держать доллары. Считаю, что в качестве валюты должны использоваться доллары. Криптовалют становится все больше и больше, и никто не хочет ничего с ними делать, – поделился экс-глава Белого дома с журналистами телеканала Fox Business.

По мнению Трампа, криптовалюты – явление временное, рано или поздно они обязательно исчезнут. Причем не просто так, а лопнут настолько громко, что остальные обвалы фондовых рынков, включая т.н. пузырь доткомов, покажутся «детской игрушкой».

– Я думаю, что это очень опасная вещь, – резюмировал Трамп.

Пузырь доткомов (компаний, деятельность которых целиком основывалась на работе в Сети – Ред.) оглушительно лопнул в 2000 году, когда индекс NASDAQ рухнул при закрытии в полтора раза, что повлекло за собой волну банкротств.

Сам экономический пузырь образовался на фоне резкого и необоснованного взлета акций интернет-компаний, получавших колоссальные кредиты, но не имевших возможности обслуживать свои долги.

Ранее стало известно, что супруга экс-президента Мелания Трамп запустила на своем сайте продажу NFT, подтверждающих право на владение предметами цифрового искусства, при этом бывшая первая леди США не против принимать в качестве средства оплаты и криптовалюту, которую так не любит ее муж.