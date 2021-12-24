Британские школьницы нарушили вековые рождественские традиции

Такие свитера все равно надевают, чаще всего, один раз в год, у многих они лежат с прошлого и позапрошлого года, как новенькие Фото: Shutterstock

В Великобритании уже много веков существует традиция – в Рождество люди вяжут или покупают свитера с тематическим праздничным орнаментом, дарят друг другу, встречают в них праздник и делают фото на память.

В последние десятилетия ее придерживаются, в основном, дети и подростки. Но в этом году, похоже, что и они ее нарушили.

Накануне главного католического зимнего праздника шотландские учителя предложили девушкам отказаться от покупок таких свитеров, а вместо этого просто поменяться уже имеющимся подобным элементом праздничного гардероба друг с другом, сообщает газета 20 minutes.

- Такие свитера все равно надевают, чаще всего, один раз в год, у многих они лежат с прошлого и позапрошлого года, как новенькие, и если школьницы хотят разнообразия, то можно просто позаимствовать свитер друг у друга, - считают педагоги Портсмутской средней школы для девочек.

Преподаватели предложили, а ученицы поддержали эту идею не ради экономии средств. Их цель – внести свою лепту в борьбу с проблемой изменения климата, глобального потепления и защиты окружающей среды. Как известно, от перепроизводства различного рода товаров, которые пополняют свалки, планета страдает.

- Обменявшись друг с другом одеждой, люди встанут на защиту мировой экологии. Да и не нарушат рождественскую традицию – встречать праздник в новом свитере, ведь при обмене у каждого будет, по сути дела, новый для него свитер. – уверены они.