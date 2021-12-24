Военные врачи-инфекционисты сворачивают в России ковидные госпитали

Сейчас медицинский персонал Минобороны готовится к убытию в пункты постоянной дислокации. Фото: Андрей Огородник/ТАСС

В Подмосковье завершил работу временный медцентр Минобороны развернутый для помощи жителям региона в борьбе с Сovid-19, где трудилось более полутысячи военно-медицинских специалистов из медицинской академию им.С.М.Кирова (г. Санкт-Петербург). Военные врачи Западного, Южного и Восточного военных округов завершили оказание помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией населению Тульской области.

Ровно полгода военные врачи-специалисты, ординаторы, старшие ординаторы, начальники отделений, фельдшера, старшие медицинские сестры, медицинские сестры палатные (постовые) работали вдали от дома фактически в круглосуточном режиме, что помогло спасти в регионах тысячи жизней граждан.

- Работа врачебно-сестринских бригад, врачей-инфекционистов, среднего и младшего медицинского персонала Вооруженных Сил России высоко оценена Правительством Московской области. Та квалификация, которой обладают военные медики позволяет иметь самый низкий процент смертности. Благодарим за вашу самоотверженную работу, вы совершаете в мирное время настоящий подвиг, - поблагодарил военных медиков вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин и вручил им благодарственные грамоты и ценные подарки.

Поблагодарил военных врачей за оказанную помощь населению в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он заявил, что благодаря военным медикам были сохранены тысячи жизней.

Напомним, Минобороны России оказывало медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению Президента России Владимира Путина. Работа военных медиков была отмечена главой государства 3 декабря: был подписал указ о награждении более 100 медицинских работников, которые внесли вклад в борьбу с коронавирусом в Смоленской и Московской областях, Республике Удмуртия.

Сейчас медицинский персонал Минобороны готовится к убытию в пункты постоянной дислокации автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом. Остается надеяться, что больше его оперативная помощь регионам не понадобится. Национальный институт инфекционных заболеваний ЮАР заявил, что новый вариант коронавируса "омикрон" несет меньшую опасность госпитализации (80%), чем предыдущие штаммы.