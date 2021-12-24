Мужчина случайно нашел в туалете АЗС забытый кошелек с 800 000 рублей и был задержан за кражу

Потерпевший случайно выронил кошелек с деньгами на АЗС и уехал Фото: Олег УКЛАДОВ

Курьезный случай произошел 17 декабря на одной из заправочных станций на улице Большая Оленья в московских Сокольниках. 25-летний Иван В.* заехал на АЗС, чтобы заправить свой автомобиль и забежать в туалет. Зайдя в одну из кабинок, Иван заметил лежащий на полу коричневый кошелек. Подняв находку с пола, Ваня решил проверить содержимое: внутри оказались несколько увесистых пачек денег общей суммой 800 000 рублей. Молодой человек удивился такой находке, ведь в туалете кроме него никого не было, а из помещения до Ивана никто не выходил. Неизвестно, как долго кошелек пролежал на полу.

Ваня очень растерялся, не зная, что же делать с таким «кладом». Позже, на допросе у следователя, мужчина расскажет, что в тот момент перебирал в голове несколько вариантов. Мужчина думал оставить деньги себе, но переживал, что это как-то неправильно. Хотел отдать кошелек сотрудникам заправки, но подозревал, что они прикарманят деньги себе. Собирался даже позвонить в полицию и сообщить о находке, но испугался, что его могут обвинить в воровстве.

Иван растерялся и надолго задержался в уборной. Не найдя правильного решения, мужчина решил обдумать все спокойно дома. Ваня сунул деньги во внутренний карман куртки и уехал с заправки. В это же время другой москвич, 43-летний главный инженер завода Сергей*, обнаружил, что где-то потерял свой кошелек с крупной суммой денег. Мужчина судорожно вспоминал все места, которые посещал за последние часы и понял, что мог выронить портмоне только в туалете на АЗС. Приехав на место он немного разминулся с Иваном и нашел в туалете уже пустой кошелек.

«В полицию обратился 43-летний главный инженер Сергей К.* Мужчина сообщил оперативникам о краже у него 800 000 рублей. Потерпевший случайно выронил кошелек с деньгами в туалете АЗС и уехал. Поняв, что потерял портмоне, мужчина вернулся на заправку, но нашел уже пустой кошелек на полу туалета. Забрать деньги мог один из посетителей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, по горячим следам был задержан подозреваемый в краже. Им оказался 25-летний Иван В.*», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящий момент Иван задержан, с ним работают следователи. Полицейские усмотрели в действиях мужчины преступный умысел с целью тайного хищения чужого имущества из корыстных побуждений, что подпадают под статью 158 УК РФ - Кража. Если по результатам проверки мужчина будет признан виновным, ему может грозить до 2 лет лишения свободы, а если размер ущерба будет признан крупным, то до 6 лет лишения свободы.