Несовершеннолетняя попала в больницу, проведя три ночи в гостинице с 33-летним мужчиной

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку, оперативники устанавливают все подробности произошедшего. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно поздней ночью в Морозовскую ДГКБ на скорой привезли 17-летнюю Женю (имя изменено) со множественными травмами и кровотечением. Врачи осмотрели девочку, назначили лечение и взяли дополнительные анализы. В таких случаях медики всегда обязаны опрашивать пациента, каким образом он получил телесные повреждения. Тем более диагнозы девочки наводили врачей на подозрения, что сама она так травмироваться не могла. Кроме того, анализы выявили у Жени венерическое заболевание. Но девочка говорить об этом отказывалась.

О случившемся из больницы доложили в полицию. Семью стали проверять, а родителей девочки опрашивать. Узнав о случившемся, отец Жени, который живёт отдельно, написал в полицию заявление о том, что его дочь могли изнасиловать. Мужчина требовал строго наказать того, кто это сделал. Чтобы проверить эту версию, оперативникам нужно было опросить саму пострадавшую. Только увидев полицейских, девочка поняла, что скрывать дальше эту историю не получится. Жене пришлось обо всём рассказать.

— Несовершеннолетняя пояснила, что на протяжении 3-х месяцев, ведет половую жизнь с 33-летним гражданином. С ним она отдыхала в гостинице на Измайловском шоссе, где в течение трех суток они занимались сексом по обоюдному согласию, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку, оперативники устанавливают все подробности произошедшего.

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