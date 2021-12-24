Борис Вольпе: Смысл нашей работы в том, чтобы помочь городам с помощью технологий перейти к новому качеству управления

Борис Матвеевич Вольпе, генеральный директор «МаксимаТелеком» Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

-Борис Матвеевич, цифровые технологии сейчас используются в самых разных сферах городской жизни. С их помощью происходит управление общественным транспортом, коммунальным хозяйством и другими важными процессами. Как цифровизация влияет на качество жизни горожан и что из «технологического меню» принесет городам максимальную пользу?

- Цифровизация напрямую связана с городским развитием и качеством жизни. Степень проникновения сетей связи, городских сервисов, уровень оцифрованности транспорта определяют, насколько комфортно себя чувствуют горожане, и как инфраструктура города закрывает их ежедневные потребности.

Любой современный город – сложнейшая система, управлять которой без цифровых технологий просто невозможно. Например, большие данные крайне полезны в работе городского транспорта и ЖКХ. С помощью искусственного интеллекта и видеоаналитики в управлении городским хозяйством можно получать максимально подробную и объективную картину города, включая создание цифровых двойников объектов городской инфраструктуры. Системы объективного контроля задают основу для цифровизации и принятия решений, подкрепленных данными о состоянии любого городского или производственного процесса.

- Получается, что в управлении городами и на производстве все больше решений будет приниматься на основе данных с помощью алгоритмов, которые используются в цифровых платформах?

- Это зависит от степени проникновения технологий. Например, в Москве уровень цифровизации очень высокий не только по России, но и в сравнении с рядом других городов мира. А в каких-то аспектах городской жизни он существенно превосходит Сингапур, Шанхай и даже Токио. И значительная доля решений в масштабах столицы принимается на основе анализа огромного количества данных, поступающих от десятков систем и миллионов датчиков. В том числе, получаемых с помощью наших платформ объективного контроля в московском транспорте, сфере ЖКХ и других значимых отраслях городской экономики.

Например, благодаря работе цифровых платформ для управления транспортной сетью города ничего не остается «за кадром». Наша универсальная мультисервисная платформа формирует единую картину о состоянии транспортных средств, соблюдении тактовости движения, обеспечивает работу пассажирских сервисов в салоне. Еще одна платформа с умным измерительным комплексом помогает оценивать объем снега, который ежедневно вывозится с улиц Москвы на снегоплавильные пункты. Машинное зрение, лазерное сканирование, анализ данных показывают высокую точность измерений при мониторинге всех ключевых показателей, которые важно видеть руководству города.

Смысл цифровизации – в переходе к новому уровню ответственности, безопасности, качества принятия решений.

НЕЙРОСЕТИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ

-Получается, управлять процессами будет искусственный интеллект?

- Использование искусственного интеллекта в системе управления городом очень важно, потому что человек просто не в состоянии обрабатывать столько информации, быстро и одновременно принимать огромное количество решений. Любой оператор, который следит на экране за происходящим в городе, рано или поздно устает.

А нейросети обрабатывают тысячи событий, с помощью которых ее еще можно и обучать. Они не устают, и ночью работают так же, как и днем. И главное, нейросетям можно делегировать принятие решений до определенного уровня. Платформы объективного контроля с использованием искусственного интеллекта фактически формируют из данных фундамент для принятия решений. В нетривиальных случаях, конечно, без человека не обойтись, но это сегодня меньшая доля процессов. И как правило, даже там человек делает выбор не без участия нейросетей.

-Ваша компания создает такие платформы для разных отраслей. Приведите примеры, как она помогает контролировать и упрощать процессы, которые влияют на качество жизни? И в каких сферах распространение платформ сейчас растет особенно быстро?

-Большое распространение получают платформы, поддерживающие управление системой городского транспорта – электричками, такси, автобусами, троллейбусам, трамваями, метро. И, конечно, в недалеком будущем они станут частью инфраструктуры для беспилотных транспортных средств. В промышленности платформы объективного контроля могут автоматически отслеживать работу тех или иных инженерных систем или установок. Это может быть станок, самодвижущийся карьерный самосвал или конвейер с добываемой рудой.

Платформы объективного контроля помогают решать задачи, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, сокращать число ручных операций, поддерживать высокий уровень производственной безопасности благодаря снижению человеческого фактора и ошибок. Если раньше, например, чтобы подготовить один поезд метро к выходу на линию требовалось провести более 700 различных замеров и контрольных операций, то сегодня мы успешно тестируем и готовим к внедрению систему в одном из депо, которая способна выполнять это автоматически с минимальным вовлечением человека. Тем самым сокращается время обслуживания подвижного состава, а на основе получаемых данных формируется целостная и взаимосвязанная картина поезда и исправности его элементов.

Еще один пример, в Москве мы помогаем развивать систему управления общественным транспортом. Современный автобус или электробус – это не просто транспортное средство, а полноценный гаджет с высокотехнологичной начинкой.

Например, автобусы городских наземных маршрутов подключены к платформе для работы с данными, которые поступают с самых разных устройств внутри самого автобуса. В российских поездах метро последнего поколения пассажир окружен самыми передовыми атрибутами комфорта почти как дома – Wi-Fi, USB-зарядки, цифровые дисплеи с онлайн-контентом, климат-контроль. Многие из этих сервисов встраиваются еще на этапе производства, ускоряя запуск новых поездов или автобусов на линию.

ГАДЖЕТЫ НА РЕЛЬСАХ

Вместе с крупнейшим российским производителем подвижного состава мы участвовали в создании цифровой платформы поезда метро. Мы совместно решили в ней много технических задач, но самое главное, предусмотрели самоопределяющуюся сеть: вагоны можно сцеплять в любом сочетании. Как только к составу подается напряжение, сеть поезда сама себя «прошивает» в зависимости от комбинации вагонов и пассажиры получают доступ к привычным цифровым сервисам, а метро – надёжную связь для передачи служебных данных.

Это началось не сегодня. В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года руководство столицы задумалось о телевещании в поездах подземки. Эту задачу мы решали в координатах, отличных от тех, в которых задача ставилась. Мы придумали, как настроить метод передачи данных, сделать так, чтобы поездная сеть через наш цифровой протокол транслировала контент. К чемпионату большая часть подвижного состава была готова к прямым трансляциям матчей, благодаря чему миллионы болельщиков могли следить за их ходом прямо в поездках.

-Да, это было необычно…

-Мне потом подарили чилийскую газету, где была опубликована большая фотография болельшика в вагоне московского метро у экрана, на котором транслировался матч. А текст был о том, что Москва – город будущего, где в метрополитене пассажиры бесплатно и в онлайн-режиме смотрят чемпионат в высоком разрешении. Я храню газету, как одну из самых дорогих для меня вещей, потому что тогда испытал гордость за то, что мы делаем.

Весь общественный транспорт в Москве за одно десятилетие совершил скачок. Я это ощутил на себе, понял, что своя машина мне стала принципиально не нужна. Пять лет назад городской транспорт мне заменил личный. В нем есть все, что мне надо как пассажиру: сервисы, комфортный микроклимат, предсказуемость и безопасность. Я еду на деловую встречу и с точностью до секунд знаю, когда окажусь там, где мне нужно. И могу спокойно решать какие-то рабочие вопросы по дороге. За всем этим стоит иерархия разных платформ.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

-Расскажите о масштабах экономического эффекта применения цифровых платформ.

-Возьмем платформу автоматического осмотра общественного транспорта: автобусов, трамваев, электропоездов. Уже испытываем ее в ходе пилотного проекта. Сейчас, когда подвижной состав возвращается с линии, его осматривают люди. При этом они работают, как днем, так и ночью, устают, обладают разной квалификацией, много делают в «ручном режиме». Но даже безупречно выполненная работа не дает полного представления о состоянии транспортного средства. Мы сделали систему объективного контроля, которая «осматривает» и «слушает» подвижной состав в момент его прибытия в депо с помощью набора специальных видеокамер, микрофонов, тепловизоров и датчиков.

Они обеспечивают многочисленные измерения и фиксируют данные о состоянии механических элементов. Система позволяет быстро измерить разные параметры, например, температуру буксы, или электродвигателя. Когда этим занимается бригада, то какие-то детали уже успевают остыть к моменту осмотра.

В течение миллисекунд на экране в центре обслуживания операторы диагностируют основные «симптомы» отклонения от нормы и могут заранее назначить «рецепт» для устранения любых неполадок. А это значит, что уже на выходе поезда на линию вероятность технических инцидентов минимальна.

Из всех полученных данных формируется пакет параметров, который хранится в архиве. Если что-то не так – образовался дефект или критически изношен приводной ремень, повышенная температура буксы, то нейросеть сразу просигнализирует об этом.

Потом, проследив все измерения, можно определить характер и путь износа той или иной детали в «анамнезе». Важная часть таких цифровых систем - аналитика. Она дает возможность вместо планового ремонта проводить ремонт по необходимости. Зачем автобус или поезд метро отправлять на плановый ремонт, если каждый день мы видим, что в нем все хорошо? Умная платформа спрогнозирует замену детали через какое-то время или пробег.

Цифровые платформы позволяют избежать вынужденного простоя транспортного средства или оборудования. Любой инцидент - это зачастую не только колоссальные деньги, но и имиджевый риск. Особенно, когда речь идет о транспортных и городских услугах, которые, должны быть комфортными, предсказуемыми и безопасными. Поэтому такой чек ап помогает управлять рисками на опережение.

-Напрашивается вопрос: сколько стоит система объективного контроля? И доступны ли они регионам?

-Все платформы имеют более-менее схожую гибкую архитектуру. То есть это сервер с «мозгами», над ним – аналитика, хранилище данных, и система интеграции с теми или иными датчиками, которые меняются в зависимости от того, за чем они должны следить – состоянием подвижного состава, или за перемещением на конвейере угля, если мы говорим о промышленности.

Системы не надо изобретать с нуля – они уже есть и доступны регионам и предприятиям. Платформы, получившие признание в столице, могут тиражироваться в другие города или отрасли. В том числе, используя сервисную модель и облачные технологии.

Мы готовы масштабировать наши решения под запросы городов. Например, в составе федеральных программ по обновлению общественного транспорта и повышения качества жизни.

ЕДИНАЯ ВЕРСИЯ ПРАВДЫ

Полезность платформ для регионального транспорта уже оценили ведущие институты развития. Мы планируем совместные проекты в сфере модернизации общественного транспорта в ряде регионов. Эти проекты предусматривают концессионную схему, и в них обычно участвуют несколько сторон - город, перевозчик, банк, возможно, лизинговая компания, производитель автобусов. И все они хотят находиться в поле единой версии правды. Например, муниципалитету захочется видеть, как ведется диспетчерская работа, какая заполняемость у автобусов, насколько добросовестно пассажиры оплачивают проезд, как транспортное средство ведет себя в разных условиях, заполнен ли ими транспортный каркас?

Банку важно будет понимать, насколько эффективно используются кредитные средства, будут ли они возвращены вовремя. То есть, нужна система, которая даст ответы на эти и другие вопросы. И такая система, в которой могут одновременно находиться все участники процесса пассажироперевозок, у нас есть.

Модернизация транспорта охватывает десятки городов. А значит, можно сделать автоматический анализ проектов в сравнении. Например, почему в городе Н. то же количество автобусов, что и в городе П. перевозит больше пассажиров при одинаковых условиях? Или где-то стало больше ДТП с участием городских перевозчиков -значит, нужно ужесточить контроль за входным осмотром, или стилем вождения. Кстати, в наших системах есть такой контроль за водителем. Чтобы он сильно не разгонялся, резко не тормозил, не совершал лишних поперечных маневров. При этом мотивировать водителя очень просто: к примеру, он получает статистику за месяц и высчитывает исходя из нее свою премию. Понятная, предсказуемая, прозрачная система для всех участников – и механиков, и контролеров, и водителей, и городских служб.

Я считаю, что такая цифровая система может стать частью концессионного пакета.

-Насколько высок интерес к таким цифровым разработкам?

-Цифровые платформы развиваются в Москве, причем, гораздо в большем объеме, чем может показаться. Я знаю, что серьезная работа в этом направлении идет в Петербурге. Мы постоянно находимся в диалоге с институтами развития и в нескольких городах, рассматриваем участие в совместных проектах. Там очень хорошо понимают, что без цифровой платформы транспортная система не будет эффективно контролироваться и управляться. Без анализа данных невозможно получить всю полноту картины.

-Над какими еще проектами планируете работать?

-Один из наших сотрудников как-то сказал: мы - практикующие футуристы. Говорить о будущем, о том, чего мы еще не сделали – я не люблю. Хотя у нас масса разных идей, которые призваны повысить комфорт городской среды. Конечно, мы будем продолжать развивать сотрудничество с партнерами, заказчиками, регионами. Потому что расширение партнерств между провайдерами технологий и создание доверительной среды между городами и горожанами на основе цифровых платформ ускоряет социально значимые изменения. А значит, улучшает и качество жизни, способствует устойчивому развитию городов и агломераций – одной из главных целей на национальном уровне.