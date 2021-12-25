Жуткие пророчества футурологов: людей перестанут различать по полу, а человеческая цивилизация станет искусственной

Редактирование генов, выращивание потомства в искусственной матке, появление «общего» пола – вот, чем, по мнению футурологов, может обернуться нежелание современных горожан обзаводиться детьми Фото: Shutterstock

Некоторое время назад одно независимое исследовательское агентство провело любопытный опрос, посвященный демографии, и выяснило, что жители крупных российских городов не хотят обзаводиться детьми. В «бездетном» антирейтинге первую строчку заняла Москва.

Демографическое поведение - из рук вон

В общем-то, ничего нового, но для экспертов – особенно специализирующихся на прогнозах, это изыскание стало еще одним поводом заглянуть в будущее человечества. А оно туманно.

Если говорить языком цифр, половина бездетных москвичек в возрасте от 18 до 42 лет и больше 60 процентов мужчин того же возраста, также не имеющих детей, категорически не планируют становиться родителями в ближайшие 10 лет. Ну и в целом по стране – в крупных развитых городах – ситуация похожая.

Объяснения у каждого свои. Основная масса -36 процентов опрошенных, главной причиной решения повременить обзаводится детьми назвали желание пожить для себя, 23 процента — отсутствие партнера (супруга), 18 процентов обвинили нерешенный квартирный вопрос, 13 предпочли потомству карьеру, 9 пожаловались на нестабильную финансовую ситуацию и 1 процент — на состояние здоровья. То есть к объективным обстоятельствам молодые люди тоже апеллируют. Дескать, мы бы рады, но никак.

— У каждого есть какие-то внутренние оправдания, — говорит со скепсисом философ, культуролог, координатор Ассоциации футурологов Константин Фрумкин. — С большой долей вероятности эти оправдания имеют потребительский характер. Потому что эгоизм всегда наготове. Он руководит во все времена. Другое дело, что раньше – возьмем, например, Советский Союз, даже у эгоиста было другое демографическое поведение. Вот, на что стоит обратить внимание. Он мог плохо заботиться о своих детях или сбрасывать их на бабушку, мог бросить жену с детьми. Но он рожал-таки детей!

Кто-то возразит: еще неизвестно, что хуже — быть плохим родителем или не быть им вовсе. Это дилемма морально-этического свойства без решения. Ученых-прогнозистов она не интересует. Они, зная, как, из сегодняшних тенденций протянуть ниточку к далекому-предалекому послезавтра цивилизации, ребром ставят пугающий своей глобальностью вопрос: быть или нет человечеству.

Секс как развлечение

— Такова общемировая демографическая тенденция — рождаемость понижается, — поясняет Константин Фрумкин. — Разные народы находятся на разных ее фазах, в разных странах снижение идет с разной скоростью, но это абсолютно общечеловеческая тенденция.

На нее, по мнению эксперта, указывает прежде всего устойчивое увеличение численности населения больших городов во всем мире. А крупные города в принципе более малодетны, чем мелкие. Это закон. Во-вторых, как пишет в своей книге «Миллениалы» социолог Вадим Радаев, молодые поколения сейчас в принципе позже женятся, заводят детей и, простите за подробности, меньше занимаются (и в принципе интересуются) сексом. По словам же Фрумкина, «близкий межполовой контакт» давно потерял свою биологическую суть и все больше становится развлечением. А в сфере веселухи и забав в современном мире конкуренция ну очень высокая — кино, сериалы, виртуальная реальность, компьютерные игры, соцсети и далее-далее-далее.

А что, если, в теории, это может быть началом конца? Очень и очень нескорого, фантастического, из далекого будущего, которое даже и представить фантазии не хватает, но все-таки конца. И что, если, опять же, в теории, появление новых поколений людей когда-нибудь может оказаться под вопросом?

Футурология такого развития событий, в общем-то, не рассматривает. Но говорит о появлении других способов воспроизводства.

— В природе нет ничего лишнего, — подчеркивает Константин Фрумкин. — Зная это, мы теоретически можем предполагать, что различие полов, в смысле влечения одного пола к другому, может в отдаленной перспективе отмереть, а сам процесс размножения стать технологическим. Экстракорпоральное оплодотворение и суррогатное материнство мы уже имеем. Следующий шаг — роботизация. Идея создания механической матки — на повестке, хотя к ней еще нет научных подходов. Но это не кажется невозможным. Как только появятся технические возможности, такое «приспособление» сделают. Процесс воспроизводства населения станет немножечко инкубаторским.

Одним из наиболее вероятных сценариев далекого будущего ученые называют создание технологизированных способов деторождения на базе отредактированного генома. Фото: Shutterstock

Конец великого проекта Природы

Одним из наиболее вероятных сценариев далекого будущего ученые называют создание технологизированных способов деторождения на базе отредактированного генома. То есть, грубо говоря, человек будет на уровне ДНК избавлять потомство от генетических недостатков, к которыми естественному отбору уже 200 лет как, мешает расправиться медицина. Делать себе идеальных детей. Кстати, в прошлом году Нобелевская премия по химии была присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне именно за разработку метода геномного редактирования. Для обывателя этот успех ничего особо не значит, а для научного сообщества он – звоночек.

— Если человечество перейдет к деторождению на базе редактирования генома, это будет уже совсем другой мир, в котором мужчины и женщины, скорее всего, станут лишь донорами биоматериалов для новых людей, — прогнозирует футуролог Фрумкин.

А это породит новые проблемы. Некоторые мыслители предполагают, что «отредактированное» потомство родителям-донорам «спасибо» не скажет. Так, немецкий философ Юрген Хабермас в книге «Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике?» уверяет, что извечной проблемы отцов и детей появится новый поворот — младшие поколения будут обвинять старшие во вмешательстве в их природное естество. А спустя тысячи лет – прогнозируют Ванги от науки - и эти проблемы станут не важны. Совсем.

— Начнется биореволюция, — прогнозирует, а заодно и мечтает кандидат философских наук, социолог и футуролог Владимир Кишинец. — Человечество придумает биопластику и сможет воздействовать на любые группы клеток (в том числе на их ДНК), смогут стимулировать рост мышечной, костной ткани или, напротив, угнетать жировые клетки, изменять работу органов внутренней секреции, воздействовать на структуры мозга, нервные ткани. У людей появится возможности менять свою внешность, как одежду, управлять «телом и духом». Быть такими, какими захочется. И как под копирку.

Со временем это приведет к тому, что из-за способности изменяться люди окончательно утратят свою сексуальную индивидуальность и станут «взаимозаменяемыми», за чем последует полный отказ от секса.

— Это закономерно, — говорит Владимир Кишинец. — Размножение не является для живых существ жизненно необходимой потребностью, такой как, например, пища. Вполне естественно, что по мере развития биопластики начнется оптимизации организма. Телесная и ментальная. В перспективе сформируется некая оптимальная модель.

Наступит момент, когда внутреннее строение и внешний вид всех людей приблизятся к единому, «идеальному» варианту. Иными словами, люди телесно и психоментально станут совершенно одинаковыми. Таким образом существование двух полов прекратится. Человек перестанет быть природным существом рода гомо сапиенс, а будет искусственно измененным. Так завершится великий проект природы — Человек и его цивилизация. На Земле начнется следующий этап существования планетарной разумной жизни.

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