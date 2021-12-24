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В мире24 декабря 2021 12:30

Между первой и второй: В Болгарии открыли бар, где делают прививки от ковида

Акция продлится в течение рождественских каникул
Мария БЕРК
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Владельцы обещают за удачно пройденную вакцинацию предоставить небольшую скидку своим клиентам

Владельцы обещают за удачно пройденную вакцинацию предоставить небольшую скидку своим клиентам

Фото: REUTERS

Жители болгарской Софии теперь могут пройти вакцинацию между парой-тройкой коктейлей в уютном баре, который превратили в центр вакцинации от COVID-19 в преддверии новогодних праздников. Этот экстравагантный шаг властей должен обезопасить болгар во время празднования празднования Рождества и Нового года, поскольку на данный момент в стране вакцинация остается на низком уровне, а вот показатель смертности бьет рекорды, пишет Euronews.

Теперь чтобы привлечь людей, желающих сделать прививку от коронавируса или хотя бы получить сведения о вакцинации, могут это сделать вне больниц в приятном баре. Владельцы обещают за удачно пройденную вакцинацию предоставить небольшую скидку своим клиентам.

- Это отличная идея, - говорит посетительница бара Преслава Караджова. - Тут намного удобнее, намного приятнее, чем в палатке перед больницей. Врачи и медсестры прекрасны. Так что, я определенно рекомендую.

Организатор выездной вакцинации в баре и креативный директор рекламного агентства Иван Ланджев, что это рождественский подарок медицинским учреждениям. Он надеется, что это повысит уровень коллективного иммунитета на фоне не самой удачной прививочной кампании.

- Болгария отчаянно нуждается в конструктивной кампании вакцинации. Этим мы и занимаемся, пытаясь помочь властям и медработникам. До сих пор не было организованной госкампании по вакцинации. Не уверен, если скажу, что впервые мир столкнулся с проблемой, которая объединила всех, в которой оказались абсолютно все, - отметил Ланджев.

Питейные заведения - единственное место в Болгарии, где у посетителей не спрашивают QR-код о вакцинации.

- Здесь весело, чаще всего люди приходят проконсультироваться. Они веселятся, пока им делают прививку, а не чувствуют, что они винтик на медицинском конвейере, где их все время подгоняют, - делится врач Свилен Донев, работающий в баре-вакциндроме. - Для нас это тоже лучше, мы получаем от вакцинации в таких условиях, да еще и пациенты остаются довольны.

Власти Софии надеются, что эта кампания, которая продлится во время рождественских каникул, поможет преодолеть недоверие местных жителей к прививкам и поможет остановить пандемию в стране.

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