Между первой и второй: В Болгарии открыли бар, где делают прививки от ковида

Владельцы обещают за удачно пройденную вакцинацию предоставить небольшую скидку своим клиентам Фото: REUTERS

Жители болгарской Софии теперь могут пройти вакцинацию между парой-тройкой коктейлей в уютном баре, который превратили в центр вакцинации от COVID-19 в преддверии новогодних праздников. Этот экстравагантный шаг властей должен обезопасить болгар во время празднования празднования Рождества и Нового года, поскольку на данный момент в стране вакцинация остается на низком уровне, а вот показатель смертности бьет рекорды, пишет Euronews.

Теперь чтобы привлечь людей, желающих сделать прививку от коронавируса или хотя бы получить сведения о вакцинации, могут это сделать вне больниц в приятном баре. Владельцы обещают за удачно пройденную вакцинацию предоставить небольшую скидку своим клиентам.

- Это отличная идея, - говорит посетительница бара Преслава Караджова. - Тут намного удобнее, намного приятнее, чем в палатке перед больницей. Врачи и медсестры прекрасны. Так что, я определенно рекомендую.

Организатор выездной вакцинации в баре и креативный директор рекламного агентства Иван Ланджев, что это рождественский подарок медицинским учреждениям. Он надеется, что это повысит уровень коллективного иммунитета на фоне не самой удачной прививочной кампании.

- Болгария отчаянно нуждается в конструктивной кампании вакцинации. Этим мы и занимаемся, пытаясь помочь властям и медработникам. До сих пор не было организованной госкампании по вакцинации. Не уверен, если скажу, что впервые мир столкнулся с проблемой, которая объединила всех, в которой оказались абсолютно все, - отметил Ланджев.

Питейные заведения - единственное место в Болгарии, где у посетителей не спрашивают QR-код о вакцинации.

- Здесь весело, чаще всего люди приходят проконсультироваться. Они веселятся, пока им делают прививку, а не чувствуют, что они винтик на медицинском конвейере, где их все время подгоняют, - делится врач Свилен Донев, работающий в баре-вакциндроме. - Для нас это тоже лучше, мы получаем от вакцинации в таких условиях, да еще и пациенты остаются довольны.

Власти Софии надеются, что эта кампания, которая продлится во время рождественских каникул, поможет преодолеть недоверие местных жителей к прививкам и поможет остановить пандемию в стране.