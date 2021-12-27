«Говорящая книга» - интеллектуальное волонтерство помогает регионам

В библиотеках волонтеры не только брали в работу нужные книги, но и смогли воспользоваться аудио-произведениями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инициатором акции, выступило представительство Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Свердловской области. Ее поддержали в ряде других регионов присутствия Совета – Пермском крае и Самарской области. В течение полугода волонтеры озвучивали и записывали на тифлофлешплеер (устройство, позволяющее записывать «говорящие» книги для незрячих и слабовидящих) произведения российских и зарубежных авторов, переводя их в специальный звуковой формат.

По словам сопредседателя регионального представительства НСКВ в Свердловской области, управляющей по корпоративным программам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Анны Бушляковой, в акции приняли участие более 120 работников 18 социально-ответственных компаний. Большой вклад в ее реализацию внесли библиотеки, которые составили список и предоставили сами произведения, а также, в ряде случаев, собственные студии звукозаписи. Совместные усилия позволили привести записи в соответствие с профессиональными стандартами. Всего было озвучено 50 рассказов, более 250 стихов и один роман.

Благодаря проекту, в Свердловской области впервые стали доступны стихотворения уральских авторов: поэта-фронтовика Михаила Найдича из циклов «Далекий костер», «Глоток солнца», «Только раз», «Такие дни»; рассказы советского и российского писателя Германа Дробиза из цикла «В лунном сиянии», сборник очерков писателя Василия Кичева «Записки слепого».

Говорящая книга.

«Сегодня Министерство культуры Свердловской области уделяет большое внимание повышению доступности услуг учреждений культуры, в том числе библиотек для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом плане мы стараемся использовать все возможности для расширения нашего фонда «говорящих книг», который насчитывает уже более 45 000 произведений. Мы благодарны НСКВ и всем, кто принял участие в акции, за то, что они внесли вклад в это важное дело, инвестировав свое время и усилия. В следующем году мы обязательно предоставим для акции новые произведения – планируем озвучить таких авторов, как Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (тем более, в 2022 году будем отмечать 170-летие писателя), Вадим Кузьмич Очеретин и других любимых уральских писателей», - отметила директор ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для слепых» Ирина Гильфанова.

Мария Чемпалова, волонтер компании «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», признается – акция многое дала и самим участникам в интеллектуальном и эмоциональном плане.

«Я буквально влюбилась в творчество Германа Дробиза пока озвучивала его произведения, ранее я не была знакома с этим писателем. Перевод текста даже небольшого рассказа и стихотворения в аудиозапись – это настоящий вызов. Хоть я и много готовилась дома – пробовала записывать себя, расставлять ударения, управлять интонацией и т.п., в первый раз все равно чувствовала себя как на экзамене. Задача оказалась непростой, но, когда все в итоге получается, испытываешь массу позитивных эмоций. От того, что справился сам и помог ближнему», - рассказала Мария.

В Самаре волонтеры при поддержке студии «Самара Град» озвучили предоставленные областной библиотекой для слепых рассказы местной писательницы и поэтессы Галины Михайловой. А пользователи Пермской краевой библиотеки для слепых теперь могут познакомиться с романом американской писательницы Сары Джио «Лунная тропа».

«Акция показала, что в регионах нашей страны есть большой потенциал развития практик интеллектуального волонтерства. Мы убедились, что наша инициатива оказалась одинаково важна и для благополучателей, и для самих волонтеров – сотрудников компаний. Обеспечение равных возможностей для доступа к знаниям и культурным ценностям - важная часть реализации концепции устойчивого развития в нашей стране. Акция «Говорящая книга» обязательно продолжится в 2022 году, а ее географию мы планируем расширить. Мы уже проработали дорожную карту этого проекта, получили опыт и готовы делиться им с участниками НСКВ в других регионах», - отметила Анна Бушлякова.

Национальный совет по корпоративному волонтерству был создан в декабре 2014 года и на сегодня его членами являются более 100 компаний, а его представительства действуют в 28 регионах России.