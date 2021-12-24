Подарки от Терминатора: Шварценеггер купил жилье бездомным ветеранам

Арнольд Шварценеггер. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Говорят, что на Рождество с человеком могут произойти самые невероятные вещи. Вот и известный актер Арнольд Шварценеггер решил подарить немного сказки тем, кому ее точно в жизни не хватает. Суперзвезда Голливуда и по совместительству бывший губернатор штата Калифорния заранее выкупил 25 домов для бездомных ветеранов.

- Сегодня я отпраздновал Рождество пораньше, пожертвовав 25 домов в Лос-Анджелесе бездомным ветеранам Это была фантастика, провести немного времени с нашими героями и поприветствовать их в новых домах, - написал актер в своем «Инстаграме».

Всего кинозвезда пожертвовал 250 тысяч долларов организации «Дома для ветеранов», которая и приобрела жилье. По словам участников проекта, недвижимость оборудована всем необходимым: электричеством, системой водоснабжения, отоплением и даже кондиционерами. Хотя, конечно, выглядят дома совсем не шикарно: довольно унылые типовые коробки. С другой стороны, для бездомных и это огромный подарок.

Чтобы отправздновать радость новоселов Шварценеггер устроил вместе со своим сыном праздничный шашлык, которым и угостил облагодетельствованных ветеранов.

Актер известен не только ролью Терминатора, но и своей работой на благо других людей. Например, в прошлом году он перечислил 1 миллион долларов на борьбу с пандемией коронавируса, а с помощью своих подписчиков собрал в Интернете еще 500 тысяч долларов. Он также жертвовал всю свою зарплату губернатора Калифорнии (175 тысяч долларов в год) на благотворительность.

Проблема с бездомными ветеранами вооруженных сил регулярно поднимается в США на различных уровнях. По статистике, в стране проживает около 37 тысяч бывших военнослужащих, которые не имеют своего угла из-за разных причин. Например, некоторые ветераны потеряли жилье из-за физической инвалидности, другие - из-за психических проблем, а некоторым просто не хватает пенсии, что свести концы с концами.