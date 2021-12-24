Здоровье в ваших руках: мыло Safeguard и простые правила гигиены предотвращают распространение вирусов

Большинство клинических исследований подтверждают, что регулярное мытье рук – действенная мера защиты от вирусов. Ее механика очень проста. Любой вирус состоит из микроскопических частиц, соединенных жировой пленкой. Мыльная пена с водой растворяют и смывают этот жирный слой, после чего вирус разваливается на части и становится неактивным.

Поскольку на различных поверхностях, в том числе на коже, вирусы могут оставаться активными в течение долгого времени, важно мыть руки как можно чаще.

Однако по данным международного исследования, опубликованного в Journal of Environmental Health, только 5% людей моют руки правильно. Остальные 95% делают это слишком быстро, не используют мыла или вовсе проходят мимо раковины.

Бренд Safeguard уже более 55 лет защищает семьи по всему миру от вредоносных бактерий, микробов и вирусов. Самое время напомнить о правилах мытья рук, тех самых, с плаката в детском саду. Они как никогда актуальны!

Намыливать руки надо не менее 30 секунд до образования густой пены:

1. Увлажнить руки под струей воды.

2. Нанести мыло на ладони.

3. Распределить мыло по поверхности рук.

4. Обработать зоны между пальцами, намылить тыльную часть ладоней.

5. Особое внимание уделить большим пальцам, кончикам пальцев и ногтям.

6. Хорошенько сполоснуть руки теплой водой.

Важно также позаботиться о защите от микробов в периоды между мытьем рук. Поскольку обычно человек за 5 минут касается лица несколько раз, а мыть руки так часто невозможно, максимально обезопасить себя можно при помощи нежного для кожи мыла Safeguard с антибактериальным эффектом, которое не только смывает вирусы и микробы с поверхности кожи, но и продлевает защиту от них на несколько часов.

Сочетание очищающих компонентов с антибактериальными свойствами Safeguard эффективно удаляет с кожи различные загрязнения, бактерии, микробы и вирусы, продлевая защиту от них на несколько часов. Сбалансированная дезинфицирующая технология Safeguard на основе антибактериального ингредиента Pircotone Olamine (или OctoPirox) очень мягко воздействует на кожу и подходит для ежедневного применения.

Выбирайте свое жидкое мыло Safeguard с любимой отдушкой: классическое ослепительно белое, мягкий уход с алоэ, нежный уход с ароматом лаванды или тонкий цветочный аромат с витамином Е, чтобы получить дополнительную защиту между мытьем рук, когда это особенно необходимо.

О бренде Safeguard

Safeguard – ведущий мировой бренд мыла с антибактериальным эффектом, являющийся частью семейства P&G. Уже более 55 лет миссией бренда, является защита семей по всему миру от бактерий, микробов и вирусов.

Бренд Safeguard также вносит серьезный вклад в популяризацию здорового образа жизни детей, запускает специализированные учебные программы и участвует в благотворительных проектах.

Особенностью продукции бренда является уникальная дезинфицирующая технология Safeguard на основе антибактериального ингредиента Pircotone Olamine (OctoPirox), позволяющая эффективно и бережно для кожи удалять загрязнения и бороться с бактериями.