Мария Миронова стала участницей шоу «Танцы со звездами»

Мария Миронова начала репетиции в новом сезоне шоу «Танцы со звездами». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока все готовятся к праздникам, телевизионщики думают о том, чем удивлять после январских каникул. На телеканале «Россия» в начале года выйдет новый сезон популярного проекта «Танцы со звездами». Ожидается, что это станет главной телепремьерой начала года. В проекте учатся танцевать звезды кино, театра, шоу-бизнеса. В паре с профессиональными танцорами каждую неделю артисты в прямом эфире показывают новые танцы. Судит жюри, телезрители, ведет телепроект Андрей Малахов.

Победителем предыдущего 12-го сезона шоу «Танцы со звездами» стал певец Сергей Лазарев. К победе его привела напарница Екатерина Осипова. Андрей Малахов сразу с первых же номеров шоу прозвал Сергея «танцевальной машиной». У Малахова как известно «глаз алмаз»! Говорят, что и в этом году будет много звездных артистов среди участников. Их имена держат в секрете. Но нам удалось раскрыть интригу.

Член команды проекта рассказал kp.ru о том, кто уже репетирует на танцполе: «Сенсацией станет то, что согласилась участвовать Машенька Миронова. Вы не ослышались! Мария Миронова будет танцевать. Уже начались репетиции «Танцев со звездами». График на этот период выпал без экспедиций, поэтому все устроилось. Там прямой эфир раз в неделю. В другие дни репетиции в свободном графике. Вот так! Будем болеть и ждать победы. Мироновой часто предлагают где-то участвовать, сниматься в шоу, но она не соглашалась ранее».

48-летняя Мария Миронова много времени проводит с 2-летним сыном Федором, это второй ребенок артистки. Ее старшему сыну актеру Андрею Удалову-Миронову уже 29 лет. Миронова в интервью часто жаловалась, что после поздних родов похудеть непросто. Ради этого отказалась от ужинов, уменьшила порции. Выглядит сейчас Мария прекрасною. Но артистки всегда стремятся похудеть. И вот теперь у Мироновой появилась возможность кардинально сбросить вес. Как известно женщины-артисты после изнуряющих тренировок на «Танцах со звездами» худеют минимум на 8 – 10 кг за сезон проекта.

Актриса в отличной форме. Но звезды всегда мечтают — еще бы похудеть. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Танцы для шоу участники готовят с помощью хореографов, продумывают костюмы для выступлений, репетируют – кто днями, кто ночами. Шоу всегда яркое, запоминающееся. Есть звезды, которые относятся к проекту очень ответственно. К примеру, Сергей Лазарев говорит, что отрабатывал каждый номер так, чтобы мог этим потом гордиться: «Для меня «Танцы со звездами» - эксперимент, вбрасывание себя в новое пространство танцевальное. Это сложно. Каждую неделю мы разучиваем и готовим новый жанровый танец. Физическая усталость колоссальная».

Будем ждать официального объявления имен всех участников проекта, чтобы узнать с кем состязается народная артистка Мария Миронова.