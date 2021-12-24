Россияне рассказали, как планируют провести новогоднюю ночь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Нового года осталась всего неделя, и многих уже с головой накрыла праздничная суета. Кто-то уже полностью распланировал грядущие каникулы, а кто-то только включается в праздничную подготовку. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как россияне собираются встретить Новый год.

Мы задали вопрос: «А вы уже решили, как проведете новогоднюю ночь?» и узнали о планах опрошенных.

Оказалось, что больше половины россиян в этом году решили отдать предпочтение самой классической программе: домашнее застолье, сверкающая елка и новогодняя программа по телевизору. 62% опрошенных рассказали, что отметят праздник с семьей.

«У нас дома, как всегда, песни, игры, танцы, смех, все немного впадаем в детство!», - рассказывает одна из участниц опроса.

Еще 2% добавили, что обязательно выйдут праздновать на улицу, будут гулять до самого утра и пускать фейерверки.

«Мы обычно полпервого выходим, собираются соседи кто с чем, и справляем Новый год до четырех утра. Без фейерверков и без танцев, конечно, не обходится!», - делится еще одна респондентка.

5% опрошенных собираются пойти в гости или пригласить друзей к себе, чтобы разделить с ними новогоднее веселье.

А вот еще 7% признались, что пока не определились с новогодней программой. Зато некоторые из них рассказали о своих новогодних традициях.

«Мне нравится провожать Старый Год. 31 декабря всегда пишу Список Добрых Дел, которые я сделал за прошедший год», - делится участник опроса.

При этом четверть опрошенных признались, что не собираются вовсе отмечать Новый год. 24% респондентов рассказали, что у них нет настроения, сил или денег. А некоторые добавили, что им и вовсе придется работать во время праздника.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 6,1 тысячи человек.