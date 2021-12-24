Лучшие гиды получат по 100 тысяч рублей

Фото: пресс-служба РГО
«Лучший гид России» - конкурс одновременно и простой, и чрезвычайно сложный. Простой — потому что все, что нужно было для участия, так это снять двухминутный ролик-экскурсию. А сложный — снять нужно было так, чтобы зритель, посмотрев его до конца, начал собираться в описанные места, дабы увидеть все своими глазами.
За право стать лучшими с мая по сентябрь этого года боролись почти тысяча роликов. Их делали гиды-профессионалы и любители из самых разных уголков России.
Что можно отметить сразу — конкурс здорово подрос в техническом плане. Огромное количество видео было снято с использованием экшн-камер, компьютерной графики и анимации. Многие участники отошли от стандартов и проводили экскурсии на велосипеде, самокате и даже воздушном шаре, переодевались в исторические и национальные костюмы, исполняли обрядовые танцы, народные песни и рэп.
Работы оценивались в четырех «взрослых» и одной «детской» номинациях. Самой популярной из них стал «Город»: почти половина от общего количества роликов была посвящена центральным улицам, городским достопримечательностям и архитектуре. Отличный отклик получил и «дебютант» этого года – номинация «Нижний Новгород». Больше 70 видео-экскурсий было прислано из этого самобытного волжского города в честь его 800-летия.
Победители в каждой из основных номинаций получат по 100 000 рублей, а обладателям 2-го и 3-го мест будут вручены дипломы и памятные подарки от Русского географического общества. Для юного гида из номинации «До 18 лет» организаторы конкурса приготовили особый подарок – современный квадрокоптер. Кроме того, все «Лучшие гиды России» 2021 года станут героями телепроекта на канале «Моя Планета».
НЕ ПРОПУСТИ!
Все ролики-победители, а также оригинальные работы этого и прошлых конкурсов, выложены на сайте проекта лучшийгид.рф
КОНКРЕТНО
Победители в номинации «Город»
I место – Денис Зоткин за ролик о необычном памятнике блокадной колюшке в Кронштадте;
II место – Виталий Власов за видеоэкскурсию о достопримечательностях Выборга;
III место – Виталий Калашников с роликом о московских палатах, сохранившихся с XVII века.
Победители в номинации «Музей»
I место – Ксения Артемьева из Иркутска за ролик о «Музее на свалке»;
II место – Кирилл Баркин из Арзамаса за рассказ о музее Русского Патриаршества;
III место – Наталья Колова из города Семёнов за видеоэкскурсию по местному историко-художественному музею.
Победители в номинация «Экотуризм»
I место – Александр Пермяков за яркий рассказ о геопарке «Алтай»;
II место – Роман Егоров за видеоролик, посвященный поселку Териберка (Мурманская обл.);
III место – Ярослав Жирков из Волгограда за ролик о природных достопримечательностях Волгоградской области.
Победители в номинации «Гиды до 18 лет»
I место – Матвей Кочергин из Омска за рассказ про трассу Сибирского международного марафона;
II место – Анна Жлудова за экскурсию по Екатерининскому парку в городе Пушкин;
III место – Анна Попова из Санкт-Петербурга за видеоролик об усадьбе Великого князя Бориса Владимировича.
Победители в номинации «Нижний Новгород»
I место – Евгений Павлов за рассказ о падающей колокольне Вознесенского Печерского монастыря;
II место – Елена Репина за видеоэкскурсию про туристические места Нижнего Новгорода;
III место разделили нижегородцы Сергей Севастьянов за ролик про берег Волги и Анатолий Шкиль с рассказом о Чкаловской лестнице.
КСТАТИ
В жюри конкурса «Лучший гид России» 2021 года вошли эксперты из разных регионов России. Среди них: советник Президента РГО по информационной политике, телеведущая Анастасия Чернобровина, главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников, путешественник и телеведущий Валдис Пельш, президент Ассоциации гидов-переводчиков Александр Осипов, министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Расул Текеев, тревел-журналист и эксперт журнала National Geographic Traveler Ольга Яковина, победитель конкурса «Лучший гид России – 2019» Анастасия Мащенко, представители туриндустрии из разных частей страны – от Крыма до Байкала, а также известные путешественники и тревел-журналисты.