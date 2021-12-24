Лучшие гиды получат по 100 тысяч рублей

Фото: пресс-служба РГО

«Лучший гид России» - конкурс одновременно и простой, и чрезвычайно сложный. Простой — потому что все, что нужно было для участия, так это снять двухминутный ролик-экскурсию. А сложный — снять нужно было так, чтобы зритель, посмотрев его до конца, начал собираться в описанные места, дабы увидеть все своими глазами.

За право стать лучшими с мая по сентябрь этого года боролись почти тысяча роликов. Их делали гиды-профессионалы и любители из самых разных уголков России.

Что можно отметить сразу — конкурс здорово подрос в техническом плане. Огромное количество видео было снято с использованием экшн-камер, компьютерной графики и анимации. Многие участники отошли от стандартов и проводили экскурсии на велосипеде, самокате и даже воздушном шаре, переодевались в исторические и национальные костюмы, исполняли обрядовые танцы, народные песни и рэп.

Работы оценивались в четырех «взрослых» и одной «детской» номинациях. Самой популярной из них стал «Город»: почти половина от общего количества роликов была посвящена центральным улицам, городским достопримечательностям и архитектуре. Отличный отклик получил и «дебютант» этого года – номинация «Нижний Новгород». Больше 70 видео-экскурсий было прислано из этого самобытного волжского города в честь его 800-летия.

Победители в каждой из основных номинаций получат по 100 000 рублей, а обладателям 2-го и 3-го мест будут вручены дипломы и памятные подарки от Русского географического общества. Для юного гида из номинации «До 18 лет» организаторы конкурса приготовили особый подарок – современный квадрокоптер. Кроме того, все «Лучшие гиды России» 2021 года станут героями телепроекта на канале «Моя Планета».

НЕ ПРОПУСТИ!

Все ролики-победители, а также оригинальные работы этого и прошлых конкурсов, выложены на сайте проекта лучшийгид.рф

КОНКРЕТНО

Победители в номинации «Город»

I место – Денис Зоткин за ролик о необычном памятнике блокадной колюшке в Кронштадте;

II место – Виталий Власов за видеоэкскурсию о достопримечательностях Выборга;

III место – Виталий Калашников с роликом о московских палатах, сохранившихся с XVII века.

Победители в номинации «Музей»

I место – Ксения Артемьева из Иркутска за ролик о «Музее на свалке»;

II место – Кирилл Баркин из Арзамаса за рассказ о музее Русского Патриаршества;

III место – Наталья Колова из города Семёнов за видеоэкскурсию по местному историко-художественному музею.

Победители в номинация «Экотуризм»

I место – Александр Пермяков за яркий рассказ о геопарке «Алтай»;

II место – Роман Егоров за видеоролик, посвященный поселку Териберка (Мурманская обл.);

III место – Ярослав Жирков из Волгограда за ролик о природных достопримечательностях Волгоградской области.

Победители в номинации «Гиды до 18 лет»

I место – Матвей Кочергин из Омска за рассказ про трассу Сибирского международного марафона;

II место – Анна Жлудова за экскурсию по Екатерининскому парку в городе Пушкин;

III место – Анна Попова из Санкт-Петербурга за видеоролик об усадьбе Великого князя Бориса Владимировича.

Победители в номинации «Нижний Новгород»

I место – Евгений Павлов за рассказ о падающей колокольне Вознесенского Печерского монастыря;

II место – Елена Репина за видеоэкскурсию про туристические места Нижнего Новгорода;

III место разделили нижегородцы Сергей Севастьянов за ролик про берег Волги и Анатолий Шкиль с рассказом о Чкаловской лестнице.

КСТАТИ

В жюри конкурса «Лучший гид России» 2021 года вошли эксперты из разных регионов России. Среди них: советник Президента РГО по информационной политике, телеведущая Анастасия Чернобровина, главный редактор телеканала «Моя Планета» Николай Табашников, путешественник и телеведущий Валдис Пельш, президент Ассоциации гидов-переводчиков Александр Осипов, министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесии Расул Текеев, тревел-журналист и эксперт журнала National Geographic Traveler Ольга Яковина, победитель конкурса «Лучший гид России – 2019» Анастасия Мащенко, представители туриндустрии из разных частей страны – от Крыма до Байкала, а также известные путешественники и тревел-журналисты.