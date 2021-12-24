«Ян готов к чемпионату мира, я вам точно говорю»: Владимир Потанин сыграл Испанскую партию с Яном Непомнящим

Фото: Александр Китаев

Недавний претендент на шахматную корону Ян Непомнящий сыграл одну из необычных партий в своей карьере. В Шахматном клубе на Гоголевском бульваре в Москве его соперником стал известный российский бизнесмен Владимир Потанин.

«Я приятно неприятно удивлен»

Лучший на данный момент гроссмейстер России Ян Непомнящий предстал с новой прической, выглядел вполне отдохнувшим после изнуряющего матча с Магнусом Карлсеном и, конечно, выиграл. Но не так легко, как можно было ожидать. Глава «Норникеля» оказался крепким соперником - фигур не подставлял, зевков не совершал, и вполне достойно разыграл дебют Испанской партии. В общем, Владимир Потанин, оставил впечатления очень продвинутого любителя шахмат. Так что после этой партии в команде у Яна Непомнящего, возможно, появится новый сильный партнер, с которым можно еще раз попытаться добраться до матча за шахматную корону.

Фото: Александр Китаев

- Я приятно и неприятно удивлен, причем одним и тем же – уровнем соперника, - пожимал Непомнящий плечами после партии. - У Владимира Олеговича когда-то был первый разряд. И сейчас он сыграл очень культурную партию. Это без шуток. Это меня приятно удивило. А неприятно потому, что победить сложнее, чем я ожидал.

Вообще Владимир Потанин известен как большой любитель хоккея, и сам нередко выходит на лед. А компания «Норникель» сотрудничает с Федерацией хоккея России, а так же с Российским футбольным союзом, Федерацией кёрлинга, помогает развитию Ночной хоккейной лиги, создает возможности для занятий спортом в Заполярье. Но оказалось, что Владимир Олегович очень здорово готов и в шахматах – в студенческие годы он выполнял нормы первого разряда.

«Развитие детских шахмат важнее, чем пижонские идеи»

Впрочем, ко встрече с таким мастером, как Ян Непомнящий, ему, конечно, пришлось готовится. Зато при разборе партии Потанин так быстро жонглировал шахматными терминами, что бизнес-журналистам оставалось только тщательно записывать.

- Смотрите, после хода F6, который Ян сделал, партия ушла от более-менее известных, даже бывшему перворазряднику вариантов, и перешла в достаточно неведомое для меня русло. Причем акцент атаки сразу же переместился на ферзевый фланг, в том время, как в контракте Маршалла больше ждешь сначала сложности на королевском фланге. И я готовился к такой стандартной процедуре с включающей либо слон F5 за черных, либо ферзь H4, - молниеносно прокручивал в уме бизнесмен ходы во время разговора с репортерам, и в какой-то момент показалось, что понимает его только одобрительно кивавший головой Ян Непомнящий.

- Владимир Олегович, может быть по аналогии с хоккеем создать шахматную лигу, где играли бы бизнесмены из списка Форбс? – постарались навести на новую идею бизнесмена журналисты.

- Я думаю, в этом большого смысла нет. Лично я и наша компания поддерживает шахматы, нашу Федерацию, Международную федерацию. Я думаю, что направление, связанное с популяризацией шахмат, может быть с развитием детских шахмат, было бы более важно, чем эти пижонские идеи, - отказался Потанин.

«Таль сказал: Такой не подведет»

А на этой партии очень насыщенный год Яна Непомнящего не заканчивается. Прямо после матча он летит в Варшаву на чемпионат мира по блицу. Там, кстати, будет и Магнус Карлсен. И там Ян намерен добиться хорошего результата.

- После матча за титул чемпиона мира хоть поспать получилось немного, - улыбался Ян Непомнящий в ответ на вопрос о своем состоянии. – Так что на пару партий хватит, а там, может, откроется второе дыхание, третье. А если серьезно, на чемпионате мира по блицу хочется показать серьезный результат.

И как минимум один спарринг-партнер Непомнящего уверен в его успехе.

- Помните? «Мы сыграли с Талем 10 партий: в преферанс, в очко и на бильярде. Таль сказал: такой не подведет», - цитировал Высоцкого Владимир Потанин. - Ян готов, я вам точно говорю. Я-то теперь знаю.