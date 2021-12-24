Google получил гигантский штраф. Как будут работать наши смартфоны без американцев?

Российский суд наложил на Google штраф в размере 7,2 млрд. рублей «за систематическое неудаление запрещенного контента». Фото: Shutterstock

Суд в Москве наконец наложил оборотный штраф на компанию Google в размере 7,2 млрд. рублей «за систематическое неудаление запрещенного контента». Спустя несколько часов штраф в размере 1,9 млрд рублей был выписан корпорации Meta (та, которая Facebook и Instagram)

9,2 млрд - это много. Это — очень много. Более 120 миллионов долларов США.

В 2020 году российский офис Google заработал 85,46 млрд рублей. Российский рынок — большой. Тут Гуглу есть за что бороться и есть что терять. Другое дело, что корпорация, кажется, до последнего не верила, что дойдет до таких жестких мер. Рассчет был на то, что российское государство будет продолжать выписывать копеечные штрафы, Google будет подавать судебные апелляции, тянуть время, потом понемножку платить и все останутся «при своих».

Как выяснилось, нет, не останутся. Российская Федерация свой политический суверенитет оценивает намного дороже 120 миллионов долларов. Законы страны придется исполнять.

Это, к слову, тот самый случай, когда политический суверенитет подкреплен национальной экономической и технологической мощью. Противостоять американскому бигтеху в мире способны лишь две страны — Россия и Китай, у которых есть практически вся линейка ключевых интернет-сервисов. Никакое эмбарго тут точно не сработает. Или сработает?

Главный вопрос — насколько Минцифра и Роскомнадзор готовы к ситуации, если Google пойдет, что называется, на принцип. И если уход с рынка Facebook и даже YouTube Россия в общем и целом переживет без особых потерь, то на Android работает 85% всех мобильных телефонов страны. Как быть с этим? Насколько готовы операционные системы для мобильных устройств, о разработке которых время от времени говорили представители Яндекса?

Возник и еще один вопрос, который напрямую к IT-индустрии не относится.

За нарушение российского законодательства наши министерства готовы «глушить» американские компании «оборотными штрафами», фактически угрожая им закрытием бизнеса. Почему же за экологические катастрофы Правительство РФ так и не ввело те же оборотные штрафы, что и против Google, а обходится жалкими счетами в несколько миллионов рублей?

Парадокс...