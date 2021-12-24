«Была лысой и стокилограммовой»: Мария Кожевникова рассказала о трехлетней борьбе с депрессией

Мария Кожевникова откровенно рассказала о трехлетней борьбе с депрессией. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Мария Кожевникова – мама троих прекрасных детей: ее сыну Ивану 7 лет, Максиму – 6, Василию – 4 года. У 37-летней актрисы есть любящий муж, красота, известность – казалось бы, все, что нужно для счастья. И, тем не менее, этого оказалось недостаточно. Еще летом актриса намекнула, что страдает серьезным заболеванием. Но только сейчас решилась рассказать, что именно с ней случилось. После рождения третьего сына звезду сериала «Универ» накрыла затяжная депрессия, с которой она боролась в течение трех лет.

В YouTube-шоу «Я – мама» Кожевникова рассказала, что ее накрыла волна апатии: ей вообще ничего не хотелось, она перестала выходить в свет общаться с друзьями. Почти все время она проводила дома. Мария не понимала, что с ней творится, и решила обратиться за помощью к специалистам.

- Я искала людей, которые могли бы помочь. Искала ответы, ресурсы. Перестала разговаривать с друзьями, их сейчас почти не осталось, перестала ездить на дни рождения. Слов было - ноль, во время каждого телефонного звонка ощущала опустошение. Ходила к различным психологам. И к гипнозу, и к психосоматике обращалась, - призналась Мария

Актриса обследовалась у лучших специалистов, но и они не могли поставить ей точный диагноз.

- Я ничего не хотела. Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно - жить без желания и мечты. Что-то такое происходило с мозгом. Я потолстела, начались проблемы с щитовидкой. Вставала с утра и думала: «Чего я хочу?» А я вообще ничего не хотела. Больше трех лет жила в депрессии, - говорит Мария.

Актриса всего полгода назад начала вновь появляться на публике. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Артистка подчеркивает, что ее апатия и безразличие не распространялись на семью. Мужу и детям она уделяла максимум внимания и старалась не грузить их своими проблемами.

- Я занималась детьми. Там выкладывалась по полной, но все это идет не от мозга, а от сердца. Что касалось семьи - выполняла, что касалось меня - ушла в глубокий анализ, - вспоминает звезда.

В состоянии депрессии Кожевникова прожила три года. Вернуться к обычной жизни актрисе помогли психологи. Когда Мария смогла разобраться со своими тревогами, она снова начала появляться на публике. По ее словам, это случилось не так давно – всего шесть месяцев назад.

- Прошло только полгода, как я стала куда-то выходить и ездить. Супруг говорит: «Ты была лысой и стокилограммовой, значит, мы пройдем и все остальное, - заключила Кожевникова.

Во время депрессии Кожевникова сильно поправилась, у нее начались проблемы со щитовидной железой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Рассказывая о том, что она была лысой, Мария имела в виду съемки для патриотической драмы «Батальонъ». В 2014 году ей пришлось обриться наголо, причем прямо в кадре. Актриса играла сцену, в которой ее героиня поступает на военную службу. Решение расстаться с длинными локонами далось ей нелегко, но Кожевникова пошла на это ради серьезной роли. Съемки в «Батальоне» помогли ей избавиться от образа легкомысленной блондинки Аллочки-«Пипец», который прочно приклеился к ней после сериала «Универ».

Актриса замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. Пара не стала ставить штамп в паспорте, но в 2013 году обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце. С 2011 по 2016 годы Кожевникова была депутатом Госдумы.