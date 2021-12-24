44-летняя певица Инна Маликова отсудила у государства пенсию по старости

Инна выглядит моложе свои 44 лет. Фото: Инстаграм.

Солистка группы «Новые самоцветы» Инна Маликова в 44 года выглядит намного моложе своих лет. И меньше всего походит на пенсионерку. Тем не менее, именно этого статуса красавице-сестре Дмитрия Маликова пришлось добиваться через суд. Инна обратилась в Басманный районный суд с иском, утверждая, что она имеет право на досрочную страховую пенсию по старости.

Дело в том, что ранее певица подала заявление на пенсию по старости в Пенсионный фонд, но ей отказали. Видимо, чиновников смутил молодой и цветущий вид артистки. Тогда Инна решила отстаивать свои права и в августе этого года обратилась в Басманный суд. За несколько дней до нового года судья вынес вердикт в ее пользу. Теперь Инна - официально пенсионерка. В этом ей помогло ее звание заслуженной артистки России.

Пенсию Маликова будет получать благодаря званию Заслуженной артистки России. Фото: Инстаграм.

Дело в том, что заслуженные артисты имеют право на досрочную пенсию. После 15 лет работы получать пособие по старости имеют право гимнасты, эквилибристы, акробаты и артисты балета. А после 20 лет трудового стажа - артисты танцевальных номеров, а также артистки-вокалистки (кем и является Маликова).

Свой статус пенсионерки Инна не комментирует, ссылаясь на то, что она не занималась судебными делами. По словам певицы, подать в суд решил ее отец Юрий Маликов – создатель и руководитель ВИА «Самоцветы».

- Это все к Юрию Федоровичу, это он занимается тем, чтобы был стаж, – сообщила певица MK.RU.

Назвать Инну пенсионеркой язык не поворачивается. Но при это она – уже бабушка, причем стала ею еще в 42 года. Единственный сын Маликовой Дмитрий и его невеста Анастасия стали родителями два года назад. Сына Инна родила в браке с бизнесменом Владимиром Антоничуком. Пара рассталась в 2011 году. Дмитрию Маликову-младшему 22 года, он учился во Франции в высшей школе гастрономии, потом в Швейцарии, в Женеве на факультете менеджмента и управления.

Сын Дмитрий сделал певицу бабушкой в 42 года. Фото: Инстаграм.

Брат Инны Дитрий Маликов пока еще дедом не стал. Напротив, 51-летний певец – молодой отец. В 2018 году у Дмитрия и его 58-летней жены Елены родился сын Марк. Малыша выносила и родила суррогатная мать.