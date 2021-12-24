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Экономика24 декабря 2021 18:45

Штраф в 7,2 миллиарда рублей: эксперт объяснил, за что в очередной раз оштрафовали Google

Компания уже несколько раз получала штрафы за несоблюдение российского законодательства, но продолжает игнорировать требования Роскомнадзора
Елена ВАСИЛЬЕВА
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Российский суд впервые наложил на Google оборотный штраф.

Российский суд впервые наложил на Google оборотный штраф.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой суд по Таганскому району оштрафовал компанию Google на 7,2 млрд. рублей. Причина – повторное неудаление запрещенного контента. Это правонарушение карается штрафом в размере от 1/20 до 1/10 годового российского оборота компании.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 руб. 00 коп., – сообщил представитель суда.

Российский суд впервые наложил на IT-компанию оборотный штраф. Это рекордный штраф в России для иностранных сервисов. По оценкам экспертов, суд мог бы вполне назначить Google штраф, исходя из общего оборота компании в мире, но взяли только их работу в России.

Напомним, в конце 2020 года был принят закон, по которому с 1 февраля этого года социальные сети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, закон обязывает соцсети ограничивать доступ к информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Роскомнадзор неоднократно пытался призвать Google к удалению запрещенного контента и приведению деятельности компании в соответствие с российским законодательством. Так, в октябре Роскомнадзор пригрозил компании оборотным штрафом, но в корпорации на это никак не отреагировали. Тогда 2 декабря Роскомнадзор передал в суд дело об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении компании.

Нарушение российского законодательства уже вошло у Google в привычку. Суд неоднократно назначал компании наказание в виде штрафа за административные правонарушения. Вот только значительная часть этих штрафов до сих пор не оплачена.

Пока компания оплатила только 3 взыскания на 6 млн. рублей, хотя с начала 2021 года на Google наложено 37,5 млн. руб. штрафов. Общая сумма неоплаченных штрафов, установленных судом в отношении Google, составила уже 51,5 млн руб. (13 штрафов на общую сумму 31,5 миллиона рублей плюс еще 3 штрафа на сумму 14 млн. руб.)

Эксперты в области интернета не раз обращали внимание на то, что сервисы Google стали крупнейшими рассадниками запрещенного контента. Это и призывы к нарушению закона, и информация о суициде и наркотиках. По данным Общественной палаты, СПЧ и Лиги безопасного интернета такой сервис Google, как YouTube занимает вторую строчку антирейтинга соцсетей по наличию деструктивного контента.

Создание безопасного интернета - один из приоритетов российских властей.

- Мы будем продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинялись требованию нашего законодательства. Во многих странах идет замедление трафика, другие способы - вплоть до фактической блокировки. Нам бы очень не хотелось прибегать к таким крайним мерам. Но если нас будут вынуждать, мы вынуждены будем наращивать требования к тем, кто этим занимается и пренебрегает интересами российского общества, - заявил Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря.

- Оборотный штраф для Google стал закономерным шагом: ни одна цифровая корпорация не вправе пренебрегать интересами граждан, - рассказал «КП» директор центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член Общественной палаты РФ Денис Заварзин. - Если компании получают прибыль на российском рынке, то обязаны соблюдать закон и обеспечивать цифровые права россиян. Поэтому ужесточение регуляторных мер – логичный ответ на избирательное исполнение российских законов иностранными IT-компаниями.

Эксперт напомнил, что Google неоднократно уверял российских регуляторов в том, что заинтересован в российской аудитории и обязательно приведет свою деятельность в соответствие с законодательством. При этом компания не только не платит назначенные штрафы, но и не удаляет контент, признанный Роскомнадзором противоправным. По данным регулятора, IT-гигант до сих пор не удалил порядка 2,6 тысяч противоправных материалов.

Американские компании пытаются показать, что наши законы им не указ. Но президент четко дал понять: такая политика не пройдет. Роскомнадзор продолжит принуждать иностранные онлайн-платформы к соблюдению действующего законодательства. Если мягкий кнут в виде штрафов не подействует, Владимир Путин пояснил, что будет дальше.

Справка «КП»

А как у них?

Хотя оборотный штраф, наложенный на Google , кратко выше всех тех штрафов, что накладывались ранее, он все равно меньше тех, что ИТ-гигант регулярно получает в Европе.

Так, в 2018 году Евросоюз наложил на Google штраф в размере 5 млрд. долларов за использование операционной системы Android для борьбы с конкурентами и закрепления доминирования в интернет-поиске. При этом годом ранее тот же Евросоюз выписал Google штраф в 2,7 млрд. долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых интернет-систем с помощью нелегального предоставления преимуществ собственному сервису Google Shopping.

В 2019 году Google вновь получил штраф в ЕС в размере 1,49 млрд. евро за нарушение антимонопольного законодательства.

Отдельные страны также накладывали на IT-гиганта штрафы. Так, Франция в 2021 году наложила штраф в 500 млн. евро за несоблюдение обязательства добросовестно вести переговоры о соблюдении смежных авторских прав в онлайн-прессе. Помимо этого Франция предъявила Google еще 6 штрафов на сумму от 220 до 1,1 млн. евро.

Южная Корея в этом году наложила на Google штраф в 177 млн. долларов за навязывание производителям смартфонов операционной системы Android.

Турция наложила в этом году на Google штраф в размере 36,6 млн долларов за злоупотребление доминирующей позицией среди поисковых систем.

Ранее Турция наложила на Google два штрафа на общую сумму в 40 млн. долл. за нарушение законодательства в сфере конкуренции.

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