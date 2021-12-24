Facebook оштрафовали почти на 2 миллиарда рублей: Его пример — другим наука

Facebook в течение двух лет не выполнял требования Роскомндазора. Фото: REUTERS

Суд в Москве оштрафовал Facebook на почти 2 млрд рублей (1 990 984 950 руб. 05 коп — согласно решению). Причина - систематическое неудаление запрещенного контента.

С 2019 года Роскомнадзор направил компании 110 уведомлений по всего лишь 9 материалам. Но там решили, что это мелочи и эти требования проигнорировали. В итоге в октябре 2021 года российский регулятор составил протокол, который предусматривает наложение оборотного штрафа и направил дело в суд.

Стоит отметить, что и в Facebook, и в Instagram запрещенный контент был сразу заблокирован, но, как отметили в пресс-службе РКН, по закону этот процесс должен был пройти в течение суток, а не двух лет с момента получения уведомления.

При этом в ведомстве подчеркнули, что 9 запрещенных материалов — это лишь малая часть нарушающего законы контента. Так надзорное ведомство уже направило в общей сложности больше 11 тысяч уведомлений по 1043 ссылкам в Фейсбуке и 973 в Инстаграме. Речь идет о постах, оскорбляющих чувства верующих или разжигающих религиозную рознь, там содержатся материалы о местах продажи самодельного оружия, употреблении наркотиков.

- Решение суда справедливо и закономерно, - говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. - Иностранные технологические компании, которые работают в нашей стране, должны соблюдать российское законодательство и уважать интересы российских пользователей.

Meta (так теперь называется Facebook) долгие годы игнорирует требования российских законов, так что оборотный штраф вполне закономерен, считает эксперт:

- Например, требование по переносу в Россию персональных данных они не выполняют с 2015 — им за это грозила блокировка, затем меру заменили на штраф, - напоминает эксперт. - В компании, видимо, решили, что раз власти послабились, значит, будем и дальше терпеть.

Такое поведение бигтеха очень похоже на двойные стандарты — адаптируют поведение к рынку, на котором работает. В Европе Facebook или Google требования законодательства не игнорируют. В итоге произошло логичное — смешные штрафы по несколько тысяч рублей заменились на оборотные.

- В Европе уже накладывали подобные штрафы, их нормально выплачивали. Посмотрим, как выплатят России, - говорит Владимир Зыков. - Но в целом это грамотный ход: компании придётся задуматься об экономической выгоде — за меньшую сумму выполнить те нормы, которые на них накладываются, или платить оборотный штраф. От них требуется открыть здесь офис, посадить модераторов, перенести данные — это гораздо дешевле двух миллиардов.

Кроме оборотных штрафов у Роскомнадзора есть и другие способы заставить компании исполнять законодательство. Это и запрет на рекламу, ограничение денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу (которого так боятся все интернет-ресурсы) и даже ограничение доступа — частичное или полное. Пока российские власти действуют по схеме штрафов, но и это может стать хорошим стимулом для всех, работающих в российском сегменте компаний:

- Очевидно, что все наблюдают — это показательные дела, приципиально важные с точки зрения политики, - считает Зыков. - Я бы предложил те деньги, которые придут в виде штрафов от Facebook направить в нашу соцсеть Вконтакте, чтобы она начала свою экспансию на иностранных пользователей.

СПРАВКА «КП»

Оборотный штраф — это штраф, размер которого зависит от выручки компании. Согласно российскому законодательству, наказание за подобное правонарушения составляет для онлайн-платформ от 1/20 до 1/10 годового оборота компании.