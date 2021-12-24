В аэропорту "Шереметьево" открылся магазин спортивной брендовой одежды "Putin Team Russia"

Фото предоставлено "Портновской мануфактурой SHISHKIN"

В аэропорту "Шереметьево" 24 декабря состоялось открытие магазина российского бренда спортивной одежды "Putin Team Russia".

Этот магазин встретил пассажиров, вылетающих из терминала В перед новогодними праздниками, впечатляющей витриной с презентацией актуальной экспортной коллекции.

На грандиозное открытие брендового бутика были приглашены замминистра промышленности Виктор Евтухов, представитель руководства АО "Международный аэропорт Шереметьево", глава "Портновской мануфактуры SHISHKIN" Дмитрий Шишкин.

Также гостями стали олимпийский чемпион Владимир Мышкин, российский сенатор и многократный олимпийский чемпион Александр Карелин, а также саксофонист Игорь Бутман.

Фото предоставлено "Портновской мануфактурой SHISHKIN"

Стоит отметить, что на прошлой неделе компания, отшивающая бренд Putin team, SHISHKIN Uniform Atelier, была удостоена Премии Правительства РФ в области качества. А до этого, весной 2021 года, спортивные костюмы от Putin Team Russia получили "Знак качества" от Роскачества.

- Название данного проекта уже обязывает быть в авангарде. Эти вещи долго делались не на продажу, в качестве подарков. Многие известные люди – политики, спортсмены, музыканты с удовольствием их носят, - рассказал замглавы Минпромторга РФ.

Напомним, "Putin Team Russia" - это уникальный отечественный продукт. Для изготовления товаров используются исключительно отечественные материалы. Важным показателем этого бренда является то, что создателям удается сочетать в одежде не только комфорт, но и национальный стиль.

Фото предоставлено "Портновской мануфактурой SHISHKIN"

По мнению руководителя компании "Портновская мануфактура SHISHKIN" Дмитрия Шишкина, бренд Putin Team отражает особую национальную айдентику и демонстрирует высокие показатели качества. Также он считает, что эта марка обладает мощным экспортным потенциалом.

Фото предоставлено "Портновской мануфактурой SHISHKIN"

Ранее сообщалось, что дизайнер Дмитрий Шишкин предложил российскому лидеру Владимиру Путину сшить для него персональный комплект одежды от бренда Putin team. Глава государства отнесся к такой инициативе положительно.