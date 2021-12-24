Записки киевлянки: Хватит провожать меня из России обратно в Киев! Там нет теплых батарей, а Дед Мороз объявлен врагом

Киевляне в масках ждут автобуса на остановке общественного транспорта. Фото: REUTERS

ЗАПАХ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ

Периодически смотрю здесь российское телевидение, запрещенное много лет на Украине. В одной из передач, которая идет под названием «Открытый эфир» - Украина с ее проблемами - вообще топ-тема. Политологи, военные эксперты признают, что Украину готовят к большой войне. Сейчас уже запах этой войны ощущается все отчётливее и отчетливее, а накачка оружием Украины продолжается невиданными темпами.

- Украиной придется заниматься - хотим ли мы этого или нет, - полагает депутат Затулин, частый гость политических ток-шоу.

- А почему, зачем? Все устали от нее, - справедливо возмущается ведущая.

- Вот поэтому и придется, - уверен депутат. - Обретение Украиной независимости 30 лет назад можно назвать самой тяжелой трагедией, которая произошла в СССР, потому что украинцы самый близкий нам народ. По сути - они - это мы. Причем все эти майданные технологии могут прийти к нам. В Россию. Поэтому и придется заниматься Украиной.

- Путин будет говорить с Зеленским?

- Да кто захочет говорить с шутом? Нет, конечно.

Действительно, современная Украина - страна глубоких культурных, ментальных, языковых, религиозных противоречий, которая тем не менее могла бы жить благополучно при условии взаимоуважения и вполне могла стать европейской страной. Но выбрала моноэтничный путь и бьет, перековывает менталитет собственных граждан под одну колодку, погружая народ в оголтелую русофобию.

Теперь, люди настолько расколоты изнутри, что вряд ли можно всех объединить, даже если каждый день лепить самые большие «тризубы» из сала и вареников. Народ беден, разобщен, совершенно не уважаем властью и бежит куда глаза глядят. Только за 2021 год Украину покинуло более 600 тысяч человек и, по прогнозам экспертов, эта цифра будет расти. Мозги украинцам переформатируют и жесткой цензурой. Российские телеканалы и соцсети запрещены. Поэтому многие, никогда в России-то и не бывавшие, почему-то полагают, что тут россияне пьют горькую и хлебают лаптем щи, не имея представления - насколько Россия оторвалась от Украины по всем показателям. И чем помогла Украине Европа?

СНЕГУРОЧКА ПОД ЗАПРЕТОМ

Поневоле задаешься вопросом: эти вареники, тризубы из сала - неужели это все что хотели бы украинцы в культурном плане? Нет, конечно, но ведь с Венской оперой-то (куда, как обещали на Майдане, украинцы будут свободно кататься по выходным выпить кофе и приобщиться к высокому европейскому искусству) не сложилось, в Европу едут исключительно ради выживания и причем на самую грязную работу.

Чтобы отвлечься от теле-шоу про Украину, я зачастила тут, в российском губернском городке (который, впрочем, по древности не сильно уступит Киеву и тоже был столицей русского княжества) на концерты симфонической музыки в местную филармонию. Перед Новым годом сходила на концерт классической музыки, где в первом отделении были "Половецкие пляски" Бородина, из оперы «Князь Игорь», увертюра к опере "Руслан и Людмила" Глинки и "Ночь на Лысой горе" Мусоргского, который не дожил до исполнения своего произведения, а дописал эту музыку Римский - Корсаков. Кстати, события из этих произведений гениальных композиторов произошли на ставших украинскими землях. «Лысая гора» с шабашем ведьм у Мусоргского, так то вообще - Киев.

А во втором отделении слушала фрагменты из оперы «Снегурочка» Римского – Корсакова. Снегурочка - сказочный персонаж, тоже к слову, под запретом на Украине. Неужели и композиторов запретят? Все может быть...

На днях мэр Киева Виталий Кличко зажег красивейшую елку возле Софийского собора, причем киевлянам в очередной раз настоятельно предложено праздновать «правильное» Рождество — католическое, 25 декабря. А Дед Мороз – объявлен врагом украинского народа и сепаратистом.

Моя личная история даёт возможность оценить нашу жизнь и понять настроения людей в двух странах, которые раньше были одним целым. Сказать, что Киев не дал мне счастья и развития - солгать или слукавить и быть откровенно неблагодарной. Киев - очень сильный, энергетический и красивейший город, но, к сожалению, все более отталкивающий людей русской культуры.

Однако, Украина так или иначе беспокоит россиян и они говорят на эту тему:

- Вы же нам Крым никогда не простите, - с горечью сказал мне тут как-то один мужчина.

- Не простят, - пришлось ответить.

Киев - очень сильный, энергетический и красивейший город, но, к сожалению, все более отталкивающий людей русской культуры. Фото: REUTERS

ЕЙ БОГУ, ОДИН НАРОД

Соседка по дому встретила меня как–то на днях:

- Ты даже не думай тут оставаться, уезжай к детям в Киев. Ну да, понятно, что там тебе плохо, но им же нормально в Киеве. Это ведь их родина, ты должна это понимать.

- А я кому-то здесь мешаю? И почему мне не должно быть хорошо?

- Вот никто сюда не хотел, когда мы жили плохо и война в Чечне была и дома взрывали, а теперь все хотят в Россию, - не без злости замечает соседка.

- Не волнуйся, - говорю, - Тань, не ревнуй. Россия - большая. Всем места хватит, но я сама решу - где мне жить.

И мы пошли в разные стороны.

И вот Затулин тоже о том же:

«Надо ломать бюрократические препоны. Нужно давать всем желающим, кто мыслит и видит себя с Россией, возможность вернуться сюда».

А пока украинцы и россияне – готовятся к встрече Нового года, до которого осталось всего ничего. Только границы все еще закрыты и попасть друг к другу получится далеко не у всех желающих, как и провести этот праздник вместе за одним столом.

- В мессенджерах поговорим с родными из Житомира, - признается мне здесь знакомая врач. - Мы и так редко созваниваемся, а теперь - все реже и реже. Что они там, Польшу какую-то строят для себя? По несколько раз в год туда мотаются на заработки, - рассказывает женщина.

Рядом с остановкой, на светофоре, остановился большой чёрный внедорожник "Патриот", из окна которого понеслось на всю округу "Гоп, гоп, чи да гоп. Я вэсэло спиваю" Верки Сердючки. Один народ, ей богу, который кто-то умело разделил, стравив славян в немыслимой драке.

Из внезапно возникающих разговоров то здесь то там – подслушала: "Мы Украину бомбить не будем. Она сама попросится к нам скоро».

Только вот, боюсь, что это иллюзия, самообман многих россиян.

Бомбить Украину точно никто не будет, а вот назад Украина уже опоздала и вряд ли попросится. Да и не даст ей попроситься ее новый хозяин. Не для того он ее от России с кровью отдирал.