«Мужчине быть красивым не обязательно»: четверть родителей игнорирует косоглазие у мальчиков, которое вполне можно исправить

Четверть родителей игнорирует косоглазие у мальчиков, которое вполне можно исправить Фото: Ольга НОВИКОВА

По оценками российских офтальмологов, от 3 до 5% новорожденных в нашей стране появляется на свет с косоглазием. В первые годы жизни это отклонение появляется еще у 7-10% детей, чаще всего как следствие, осложнение каких-то других глазных патологий (а также травм или перенесенных тяжелых инфекций).

- Наверное, нет ни одного другого глазного недуга, с которым связано так много распространенных в обществе мифов, - говорит профессор, д.м.н., врач-офтальмолог, офтальмохирург Игорь Азнаурян. - Из раза в раз приходится объяснять родителям, что такой диагноз может поставить только врач-офтальмолог, проведя дифференцированную диагностику между ложным и истинным косоглазием. Если вам просто кажется, что ребенок косит, то не нужно делать никаких поспешных выводов – очень вероятно, что он абсолютно здоров.

Намного опаснее другие заблуждения, когда родители уже имеют на руках поставленный диагноз, но относятся к проблеме халатно, думая, что косоглазие проходит «само с возрастом» или, что это только вопрос «внешней красоты». Кстати, именно из-за последнего мифа, по статистике около 25% родителей мальчиков игнорируют эту проблему и не обращаются за помощью к специалистам. Конечно, если исходить только из эстетических соображений, то у нас в стране все еще принято считать, что мужчине быть красивым необязательно. Особенно это касается случаев, когда степень косоглазия у ребенка не слишком высокая. Это в корне неверный подход, так как данная патология сильно влияет на само зрение и, чем дольше вы будете ее игнорировать, тем более тяжелые последствия она будет иметь для глаз.

Но все же своевременное лечение косоглазия практически всегда позволяет избавить ребенка от будущих проблем со зрением, хотя, конечно, требует огромного терпения как родителей, так и ребенка:

- Лечить необходимо комплексно, - поясняет профессор. - Некоторые пытаются ограничиться только очками или окклюзией (заклеивание косящего глаза — прим.ред.). Увы, полноценно вылечить косоглазие этими способами невозможно. При наличии показаний, терапевтические методики сочетаются с оперативным лечением. Это зависит от вида косоглазия и сохранности зрительных функций. Если не затягивать обращение к офтальмологу, то с учетом правильной диагностики и современных методов лечения, в 98% случаев удается полностью решить проблему. Причем сегодняшние малотравматичные методики позволяют исправить положение глаз уже в дошкольном возрасте, даже при тяжелых случаях.