Легко и полезно: диетолог дала рецепты простых заменителей магазинному майонезу

Диетолог дала рецепты простых заменителей магазинному майонезу

Мы не представляем себе оливье, селедку под шубой, мимозу без майонеза. Но, как правило, во все магазинные соусы входит уксус, чтобы продлить срок хранения. А это может не лучшим образом отразиться на желудке. А также производители часто добавляют красители (для красивого цвета) и стабилизаторы (для однородности). Это, пусть даже натуральные, но все же не самые необходимые ингредиенты.

Вместе с нашим постоянным экспертом, врачом-диетологом Людмилой Денисенко мы обсудили, какая может быть здоровая и вкусная альтернатива для салатов и бутербродов, вместо покупного майонеза. Первая тройка отлично подойдет для всех новогодних салатов и не только.

1. Домашний майонез (аналог майонского соуса).

В оригинальный майонский соус входят яйца индейки, оливковое масло, лимонный сок и красный перец. В современный вариант домашнего майонеза может входить желток любых яиц — хоть перепелиных, хоть куриных. Вместо красного перца добавьте по вкусу горчицу (такой вариант ближе к привычному магазинному).

Ингредиенты: на один куриный желток понадобится 150 мл оливкового масла (можно заменить горчичным), 2 чайные ложки лимонного сока, горчица по вкусу. Можно обойтись совсем без соли, так вкус получится нежнее.

Как готовить: все ингредиенты, кроме масла, перемешать до однородности. А потом аккуратной тонкой струйкой вливайте масло, постоянно перемешивая венчиком.

Срок годности у такого домашнего майонеза совсем не большой (не больше трех суток в холодильнике). Но плюс в том, что много его и не получится и можно съесть за один-два дня.

А еще на его основе можно приготовить массу других соусов, начиная от простого горчичного (с дижонской зерновой горчицей), заканчивая тар-таром.

2. Нежирный натуральный греческий йогурт и соусы с ним.

Если вы следите за своей фигурой или хотя бы фигурами голливудских суперзвезд, то греческий йогурт должен стать вашим любимым. Мало того, что это вполне самодостаточный ужин или перекус, но он еще отлично сочетается практически со всеми продуктами, но особенно фруктами и овощами. Но главное, что в нем минимум калорий, а вкус почти как у жирной сметаны.

В мире множество соусов на основе нежирного йогурта. Самый популярный - греческий дзадзики (цацики) из йогурта с огурцом и чесноком. Может быть отличной заправкой для любого овощного салата, соусом для бутербродов с мясом или овощами.

Импровизируйте: попробуйте смешать йогурт с чем угодно – любой зеленью, копченой паприкой, сухим орегано или базиликом. Каждый раз вкус будет отличаться и придаст любому салату (особенно на основе яиц, картофеля или куриного филе) неожиданный вкус. А еще его можно намазать толстым слоем на зерновой хлеб и получится отличный сбалансированный завтрак.

3. Нежирный творог.

Где-то рядом с йогуртом, но плотнее и содержит чуть больше калорий. Если разбавить творог йогуртом, то вкус новогодних салатов станет более насыщенным.

Но и сам по себе творог тоже дает большой простор для фантазии. Если взбить в миксере творог с красным перцем, лимонным соком и зеленью, можно получить великолепный соус для салатов или «намазку» для бутербродов с рыбой.

4. Пюре из авокадо.

По пользе для здоровья этот моносоус стоит на первом месте. Но цена авокадо, конечно, отпугивает. Да и найти правильный спелый овощ в магазине сложно. А между тем в нем впечатляющая доза здоровых мононенасыщенных жиров, клетчатка и важные витамины, включая витамин С и фолиевую кислоту.

Спелый авокадо может стать вторым и единственным ингредиентом для бутерброда (просто раздавить вилкой и положить на хлеб). По желанию сверху можно добавить любой другой ингредиент — от помидора до ломтика красной рыбы. А если положить порезанный кубиками авокадо в овощной салат, то можно уже не добавлять ни масло, ни тем более майонез.

А еще из авокадо готовят очень вкусный соус – гуакамоле, который можно добавлять в салаты, макать в него хлебцы или кукурузные чипсы начос.

Ингредиенты: один авокадо, треть небольшого перца чили, немного лука-шалот (примерно чайная ложка в порезанном виде), чайная ложка лимонного сока, соль по вкусу.

Как готовить: порубите перец чили и лук-шалот, авокадо очистите и нарежьте небольшими кусочками. С помощью ручного блендера смешайте ингредиенты, но не в пюре. По желанию посолите.

5. Песто.

Этот вкуснейший соус сделан из базилика и оливкового масла, насыщен важными витаминами, минералами и антиоксидантами. Одна столовая ложка обычно обеспечивает хорошую дозу витаминов А и С, кальция и железа. Песто можно мазать на бутерброды, добавлять в овощные или мясные салаты, использовать как соус к моцарелле.

Как готовить: пучок свежего зеленого базилика, 50 г сыра пармезан, 30 г кедровых орешков, 50 мл оливкового масла холодного отжима, 1 зубок чеснока, соль (лучше крупная морская и немного, ведь сыр тоже соленый). В чашу блендера сложить все сухие ингредиенты (сыр лучше предварительно натереть на терке). Пробить в импульсном режиме, постепенно подливая масло. Готовый соус хранится в холодильнике 5 – 6 дней.

Альтернатив магазинному майонезу масса, ведь мы даже не говорили о привычных растительных маслах, которые хороши сами по себе в качестве заправки для салата, не упоминали соусы на основе томатов или грибов. Благо впереди каникулы и можно экспериментировать с разными ингредиентами и подбирать идеальный вкус для себя и своей семьи.