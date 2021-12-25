В ВОЗ рассказали об иммунитете к коронавирусу у Санта-Клауса

Пандемия не помешает Санта-Клаусу доставить детям подарки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава технической группы Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что пандемия не помешает Санта-Клаусу доставить детям всей Земли рождественские подарки, так как у него есть иммунитет к коронавирусу.

– Я могу сказать вам, что Санта-Клаус обладает иммунитетом к этому вирусу. Мы с ним провели короткую беседу, у него все хорошо … Мы узнали от ряда лидеров по всему миру, что они ослабили карантинные меры для Санты, чтобы он смог войти в их воздушное пространство. Таким образом, он сможет перемещаться в воздушном пространстве и доставлять подарки детям, — написала Ван Керкхове на своей странице в Twitter.

В отличие от Санта-Клауса, непонятно как заработавшего свой иммунитет к COVID-19, наш, отечественный Дед Мороз оказался более сознательным и заранее сделал прививку. Об этом в начале декабря рассказал руководитель Центра управления регионом Забайкалья Вячеслав Кулаков.

– Забайкальский Дед Мороз вакцинировался заранее, чтобы к моменту наступления праздника у него уже выработался иммунитет. Записаться на вакцинацию Деду Морозу помогла внучка — Снегурочка, – заявил чиновник.

В Румынии к пропаганде вакцинации подключился региональный Дед Мороз – Мош Крэчун, который согласно румынской легенде, приютил Деву Марию до рождения Иисуса Христа. С тех пор Мош Крэчун в канун новогодних и рождественских праздников путешествует по стране и дарит детям подарки.

В связи с пандемией Мош Крэчуны не только ходят по домам, но и ожидают желающих сделать прививку от коронавируса, а подарки вручают непосредственно на пунктах вакцинации.