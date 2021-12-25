Байдена оскорбили во время предпраздничного общения с детьми

Видеозапись с ответом Джо Байдена на оскорбление быстро распространилась в соцсетях. Фото: REUTERS

Президента США Джо Байдена, который вместе с первой леди традиционно принимал звонки от детей в канун Рождества, оскорбил один из дозвонившихся на телефонную линию Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Мужчина поздравил президентскую чету с наступающими праздниками и добавил «Вперед, Брэндон!».

Сам лозунг, стал популярным после того, как во время октябрьских гонок серийных автомобилей, проводимых NASCAR, болельщики начали скандировать оскорбления в адрес Байдена), а журналисту, бравшему интервью у гонщика Брэндона Брауна, показалось, что толлпа поддерживает спортсмена, выкрикивая «Вперед, Брэндон!» (Let's go Brandon!).

С тех пор эвфемизм, прижившийся в англоязычном сообществе, повсеместно используют для скрытого оскорбления президента США.

Знает ли об этом сам Байден – неизвестно, однако на саркастическую фразу дозвонившегося мужчины глава Белого дома спокойно ответил «Вперед, Брэндон. Я согласен», сообщил Reuters.

Видеозапись со скрытым оскорблением президента и его ответом очень быстро распространилась в соцсетях.

В канун Рождества специалисты NORAD, по укоренившейся традиции, отслеживают полет саней Санта-Клауса вокруг Земли, а президентская чета отвечает на телефонные звонки юных (и как оказалось не очень) американцев, которым удается дозвониться в командование аэрокосмической обороны.