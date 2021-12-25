Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире25 декабря 2021 5:45

«Северный поток – 2» может стать причиной раскола правительства Германии

В правящей коалиции ФРГ нет единства
Юрий МАЙБОРОДА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Решение по газопроводу станет серьезным испытанием на прочность для нынешнего состава кабмина ФРГ

Решение по газопроводу станет серьезным испытанием на прочность для нынешнего состава кабмина ФРГ

Фото: REUTERS

Вопрос запуска газопровода «Северный поток – 2» стал причиной ожесточенных споров в коалиции, которая после выборов сформировала правительство в Германии.

Сопредседатель партии «Союз90 / Зеленые», а ныне министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, активно протестовавшая против строительства и ввода в эксплуатацию газопровода, оказалась в сложной ситуации.

В правительственной коалиции Германии, которая по цветам партий получила название «Светофор» («красные» социал-демократы, «желтые» свободные демократы, и «зеленые» Зеленые) нет единства в отношении к запуску газопровода «Северный поток – 2».

СДПГ во главе с новым федеральным канцлером Олафом Шольцом ведет активную дискуссию с партией «Союз90 / Зеленые», которую представляет Анналена Бербок, получившая портфель главы МИД.

Социал-демократы более чем осторожны в своих заявлениях по поводу сертификации газопровода, особенно на фоне растущих цен на голубое топливо, однако по всему видно, что они не протестуют против ввода «Северного потока – 2» в эксплуатацию.

С другой стороны переговорного стола находятся «Зеленые», для которых запрет газопровода вообще являлся одним из пунктов предвыборной программы.

По меткому выражению журналиста из немецкого Tagesschau, «Северный поток – 2» стоит между партиями Германии, «как слон в комнате».

Ранее Бербок заявила, что коалиция пришла к консенсусу относительно ввода газопровода в эксплуатацию, согласно которому сертификация «Северного потока – 2» должна идти «на основе европейского законодательства». Однако эксперты утверждают, что канцлер и глава МИД в этом вопросе расставили далеко не все точки над i.

Эксперты считают, что решение по газопроводу станет серьезным испытанием на прочность для нынешнего состава кабмина ФРГ, а некоторые убеждены в том, что конфликт интересов приведет к развалу коалиции.

КАРТИНА ДНЯ